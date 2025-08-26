El presente: reflejo de una sólida performance comercial

En el primer semestre de 2025, Volkswagen alcanzó la primera posición del mercado con casi 53.000 unidades vendidas y una participación del 17,1%. Este resultado representa un crecimiento superior al 100% en volumen respecto al año anterior, una cifra que supera ampliamente el promedio de la industria (78%).

EL PRIMER SEMESTRE DE 2025 EN ALGUNOS HITOS COMERCIALES: