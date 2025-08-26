LA NACION CONTENT LAB
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
“Hecho en Argentina”: el motor con el que
Volkswagen conquistó un país"
Con 45 años de historia, dos centros industriales y más de 1.700 millones de dólares invertidos en la última década, Volkswagen Argentina reafirma su liderazgo en la industria automotriz local y celebra un presente sólido mientras se proyecta hacia el futuro con el desarrollo de una nueva pick-up que continuará el legado de la icónica Amarok.
“No nacimos acá, pero hace 45 años que elegimos a la Argentina. Y lo vamos a seguir haciendo”, aseguran desde Volkswagen. La automotriz celebra más que un aniversario: detrás del número redondo aparece el orgullo de haber construido en General Pacheco y Córdoba dos centros industriales donde fabricaron millones de autos, pick-ups y cajas de cambio, además de motos, camiones y buses.
Pero hay más. La Argentina fue sede de la primera planta productora de pick-ups medianas de todo el Grupo Volkswagen, un hito que elevó los estándares de la industria global: de General Pacheco para el mundo.
Desde el inicio de sus actividades en 1980, y especialmente de la inauguración de su planta de Pacheco en 1995, la firma ha fabricado en el país más de 1.8 millones de unidades, incluyendo modelos icónicos como Polo, Gol, Suran, Amarok y Taos. Hoy consolida su presencia en cinco divisiones comerciales: Volkswagen Vehículos de Pasajeros, Volkswagen Vehículos Comerciales, Volkswagen Camiones y Buses, Audi y Ducati.
Elegimos al país para fabricar el primer auto de muchas personas. Pero también para ser la marca más querida por todos los argentinos”. Volkswagen Argentina
El futuro: una nueva Pick-up en el horizonte
Volkswagen anunció una inversión de 580 millones de dólares para producir una nueva pick-up mediana, la “sucesora de Amarok”, en su planta de Pacheco. El inicio de la producción está previsto para 2027, con la meta de abastecer a los mercados de América Latina.
La inversión representa un salto tecnológico tanto en el producto como en los procesos industriales, lo que garantiza la sustentabilidad de la planta en los próximos años. El plan incluye mejoras tecnológicas adicionales en las instalaciones de Pacheco para avanzar en estándares de calidad, innovación y sostenibilidad ambiental.
La Amarok es protagonista de la historia de la marca en el país y parte esencial de nuestro presente y futuro. Este nuevo modelo combinará el diseño y el ADN de Volkswagen, respaldado por 15 años de trayectoria y más de 770.000 Amarok orgullosamente producidas en nuestra planta de Pacheco; con software de última generación y tecnología avanzada para crear un producto disruptivo y competitivo para el mercado moderno. Marcellus Puig, presidente
y CEO de Volkswagen Argentina
El presente: reflejo de una sólida performance comercial
En el primer semestre de 2025, Volkswagen alcanzó la primera posición del mercado con casi 53.000 unidades vendidas y una participación del 17,1%. Este resultado representa un crecimiento superior al 100% en volumen respecto al año anterior, una cifra que supera ampliamente el promedio de la industria (78%).
EL PRIMER SEMESTRE DE 2025 EN ALGUNOS HITOS COMERCIALES:
- Top 10 en ventas: Tres de sus modelos (Amarok, Polo y Taos) se ubicaron entre los más vendidos del país.
- Líder en SUVs: Uno de cada cinco SUVs vendidos en Argentina fue un Volkswagen, dominando el segmento con más de 23.000 unidades.
- Referencia en Pick-ups: Amarok alcanzó una cuota del 26% en su segmento, con un crecimiento en ventas del 66% respecto a 2024.
- Referente premium: Audi se consolidó como líder indiscutido, con una participación superior al 34%.
- Fuerza en pesados: La división de Camiones y Buses creció un 152% en volumen, posicionándose en el cuarto lugar del mercado.
- Exclusividad en dos ruedas: Ducati creció un 31% en su segmento de motos premium.
Radiografía de un gigante industrial
Volkswagen es uno de los mayores empleadores de la industria, con más de 4.200 colaboradores directos. Su excelencia como marca empleadora ha sido reconocida con las certificaciones Top Employer y Great Place to Work (GPTW).
Centro Industrial Pacheco
Producción: Pick-up Amarok
empleados
Centro Industrial Córdoba
Producción: Cajas de cambio MQ200 y MQ281,
motocicletas Ducati y camiones y buses Volkswagen.
empleados
Compromiso 360°: Sustentabilidad
y comunidad
Bajo la estrategia global WayToZero, Volkswagen Argentina avanza hacia la neutralidad de carbono para 2050 a través de una serie de medidas bien concretas:
- Energía Limpia. La nueva planta de pintura redujo el consumo de energía en un 75% y de agua en un 85%. En mayo de 2025, el Centro Industrial Pacheco alcanzó el 100% de uso de energía eléctrica renovable.
- Economía circular. Las plantas de Pacheco y Córdoba lograron tasas de reciclabilidad del 78% y 88%, respectivamente.
- Iniciativas ambientales. El proyecto “Bosque Volkswagen” ya plantó 20.000 árboles nativos y planea alcanzar los 25.000 este año.
- Impacto social. A través del rescate de alimentos, se ha beneficiado a 2,5 millones de personas. Además, programas de educación secundaria y la certificación de seguridad ocupacional ISO 45001 reflejan un compromiso integral con el bienestar de las personas y el entorno.