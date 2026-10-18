Honda mantuvo bonificaciones de hasta US$6000 y financiación a tasa 0 en sus autos

La industria automotriz de la Argentina atraviesa una etapa de grandes cambios, impulsada por la apertura comercial y la llegada de nuevas marcas y modelos, en un contexto en el que los patentamientos acumulan una caída cercana al 13% en comparación con el año pasado.

Frente a este escenario, las automotrices se enfrentan al desafío de ganar competitividad y muchas encuentran en la financiación una herramienta clave para impulsar las ventas: este mecanismo de adquisición representa casi la mitad de las operaciones de vehículos 0km mes tras mes, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, Honda mantendrá durante octubre las condiciones comerciales que ofreció el mes pasado. En línea con esta estrategia, la automotriz japonesa mantiene una de las herramientas que ganó protagonismo en el mercado: la posibilidad de financiar hasta $24.000.000 a tasa 0 en 24 cuotas fijas, con alternativas adicionales a 12 y 18 meses para toda la gama.

Las propuestas de financiación y beneficios

La iniciativa de financiación contempla créditos a tasa 0 para todos los modelos de la marca, con un monto máximo de $24.000.000 en 24 cuotas fijas. Además, se mantienen las alternativas disponibles a 12 y 18 meses, aunque no se informaron en el detalle compartido los montos máximos correspondientes a esos plazos.

Por otro lado, la automotriz conserva los precios promocionales de algunos de sus modelos electrificados y tiene descuentos respecto de sus valores de lista. En ese sentido, el Honda Civic Advanced Hybrid se comercializa a US$49.900, frente a su precio oficial de US$54.000. La diferencia representa una bonificación de US$4100.

Honda Civic Advanced Hybrid

En el caso de los SUV, el Honda CR-V Advanced Hybrid tiene un precio promocional de US$70.900, US$4000 menos que su valor de lista de US$74.900.

El Honda CR-V EXL naftero, por su parte, se comercializa a US$64.800, lo que representa una reducción de US$6000 frente a su precio de lista de US$70.800.

Honda CR-V Honda

Ahora bien, la automotriz informó que mantuvo congelados los precios de toda su gama, con una única excepción: el WR-V, uno de sus últimos lanzamientos (y el modelo entrada de gama a la marca), que aumentó su valor a $43.490.000.

Honda WR-V

A estos beneficios se suman otras ventajas de posventa. Para el CR-V naftera, Honda mantiene los dos primeros servicios de mantenimiento sin cargo y entrega un kit de accesorios de regalo. Además, toda la gama cuenta con una garantía extendida a cinco años, transferible y retroactiva para las unidades vendidas desde 2023.

Lista de precios de Honda para octubre

En cuanto a la lista de precios, Honda informó los siguientes valores congelados, vigentes durante este décimo mes del año: