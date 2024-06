La extraña isla donde los autos están prohibidos y viven como hace 200 años

Escuchar

Ninguna de las 562 personas que viven en esta isla tiene permitido usar un auto. Tampoco hay motos y no fue sino hasta 2019 que se aprobó el uso de bicicletas eléctricas, en medio de un polémico debate con opinión dividida. Tiene apenas 50 kilómetros de extensión, gobierno, legisladores y leyes propias y la única manera de llegar es mediante una larga travesía en barco, que sale de una isla cercana.

La Isla de Sark pertenece a la Corona Británica, pero no al Reino Unido ni a la Comunidad Europea. Es, según estudiosos, lo más cercano a un señorío feudal que existe en la actualidad y uno de sus puntos más curiosos es la ausencia casi total de vehículos.

Según consta en portales locales, como el medio británico The Sun, los únicos que tienen permitido el uso de automotores son los agricultores, que pueden utilizar pequeños tractores para labrar la tierra. Los demás, deben trasladarse a pie o en bicicleta, caballo o carreta.

En la isla tampoco hay alumbrado público, convirtiéndola en un lugar de alto interés para quienes buscan hacer observaciones nocturnas Allard One - Shutterstock

Es un paraíso natural sin alumbrado público, carteles luminosos o contaminación sonora. Apenas hay un colegio, dos bares y dos policías. En los últimos años, despertó un especial atractivo debido a varias leyes que fomentan la llegada de nuevos habitantes, como que al quinto año de residencia se da la ciudadanía del Reino Unido, no hay que declarar ingresos ni abonar impuestos de ningún tipo.

Además, su pequeña extensión es la sede de insólitas historias. Su primer dueño fue Herle de Carteret, quien la adquirió como feudo al pagarle 50 monedas a la reina Isabel I. Él decidió dividirla en cuatro parselas y entregarlas a sus familiares, pidiendo únicamente un tributo y tropas para su eventual defensa.

Los isleños y las familias originarias de Sark vivieron de esa manera durante años, hasta que en 1993 llegaron dos banqueros atraídos por la prácticamente nula existencia de impuestos. Y es que en esta pequeña isla no existen tributos de ningún tipo ni hay que declarar ingresos: “el último paraíso fiscal de Europa”, aclamaban viejos titulares.

Los hermanos Barclay

Los banqueros, también gemelos, adquirieron un tercio de la isla en 1993 y construyeron un castillo de apariencia gótica, pero hecho de hormigón. Transformaron la economía de la Sark, compraron hoteles, tierras, viñedos y atrajeron la modernidad del capitalismo a una porción de tierra que estaba congelada en el tiempo.

Las bicicletas eléctricas fueron autorizadas en 2019 Allard One - Shutterstock

Ahí es cuando empezaron los problemas. Los Barclay empezaron a impulsar el sistema democrático, modificando el vigente “feudalismo” que regía allí. La opinión pública quedó dividida, donde jóvenes apoyaban las reformas de los empresarios y otro sector de la población pregonaba por mantener las bases del sistema semifeudal de la isla.

El debate no cesó y durante varios años se llevaron adelante estrategias de desestabilización entre los gobernantes de Sark y la familia Barclay. Se escribieron páginas sobre el conflicto en los principales diarios de habla anglosajona del mundo, como The Guardian y The New Yorker.

La iniciativa de una democracia plena no tuvo lugar y hoy en día la isla es una monarquía constitucional gobernada por Christopher Beaumont, el vigésimo tercer señor de Sark.

La casa del "señor de Sark" es la misma desde su construcción en el 1700 Arndale - Shutterstock

Otra historia curiosa ocurrió tres años antes de la llegada de los Barclay, cuando André Gardes, un físico nuclear normando, llegó a la isla afirmando ser el heredero legítimo del primer gobernante del lugar. Cuentan en distintos portales que llegó solo, con un rifle en mano y amenazó con tomar el poder por la fuerza.

Finalmente, fue detenido por los únicos dos policías isleños y encarcelado por siete días. Posteriormente, fue deportado y un año más tarde intentó regresar, pero se le denegó el ingreso a la isla.

Autos prohibidos

Más allá de los conflictos políticos, el interés que despierta por su situación fiscal, los paraísos naturales que esconde y ser un gran atractivo turístico para muchos, los autos siguen siendo un tema de debate. En pleno 2024, sigue prohibido su uso y el único dejo de modernidad en la movilidad son las E-Bikes y los barcos que dan acceso a través del puerto.

Si bien los vehículos agrícolas pueden usarse, está prohibido que se manejen tractores los domingos, considerados como el “día de descanso” por ley. Hace poco, The Sun publicó un artículo donde se informa que el parlamento local analiza derogar esa ley y habilitar el transporte los días domingo.

Desde Guernsey, isla vecina, se divisa la extensión de Sark Allard One - Shutterstock

Y es que amparados en el concepto de “vehículo agrícola”, algunos isleños los utilizan para trasladar turistas por lugares de dificil acceso, creando injertos extravagantes llamados “tractor-colectivo”. La merma en la cantidad de turistas y habitantes le generó a sus ciudadanos la necesidad de utilizar también el domingo como día laboral, más teniendo en cuenta los visitantes que llegan desde Francia para quedarse apenas unos días.

“Los tiempos realmente necesitan cambiar. Todo está cambiando, por lo que nosotros también deberíamos”, argumentó Bernadette Southern, chef de Fleur du Jardin, restaurante ubicado en Guernsey, la isla vecina, en diálogo con The Sun. La isla, tras haber atravesado turbulentos tiempos económicos y en plena búsqueda de más turistas y residentes resolverá en los próximos días si el domingo deja de ser un día obligatorio de descanso.

La única manera de llegar a la isla es a través de un barco que sale desde Guernsey Allard One - Shutterstock

En cuanto a los autos, seguirán prohibidos hasta tanto los isleños lo dictaminen. El sistema semifeudal seguirá vigente y para visitar Sark hay que viajar hasta Guernsey y esperar a que un barco tome la iniciativa de viajar una hora hasta el puerto de esta peculiar isla.

LA NACION

Temas Al volante