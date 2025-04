La serie que muestra los secretos tras la transformación de una de las automotrices más importantes del mundo

Aprovechando el furor por Franco Colapinto, la Fórmula 1 y el interés por los autos, el Grupo Renault estrenó una serie en Amazon Prime titulada Anatomía de un retorno donde fanáticos del motor podrán ver desde adentro la transformación que la marca vivió en los últimos años a nivel internacional y ser testigo de detalles poco conocidos de lo que ocurre puertas adentro en la industria.

En ese sentido, con el correr de los cuatro capítulos que hacen a la serie, Renault abre sus puertas y revela cómo se transformó en medio de una crisis sin precedentes que había sacudido al sector y que había comenzado a principios del 2020, con la llegada de la pandemia del Covid-19.

El fabricante se veía amenazado por la avanzada tecnológica y los cambios de tendencia a nivel mundial, motivo por el cual decidió comenzar con la “Renaultution”, un plan que logró mantener la compañía a flote. El objetivo, como se ve en la serie, fue enfocarse en el valor y el diferencial por sobre el volumen.“Más que un cambio de rumbo, Renaulution representa una transformación profunda del modelo de negocio”, comentaron desde la marca.

La marca Alpine unificó bajo una única organización a Alpine Cars, Renault Sport Cars y Renault Sport Racing

Para llevarlo a cabo, se optimizaron las operaciones comenzando por el área de ingeniería, se ajustaron también estructuras cuando fue necesario y se reasignaron recursos hacia productos y tecnologías de alto potencial.

Por su parte, este plan se estructura en la serie en tres pilares:

Resurrección (hasta 2023): enfocada en la recuperación del margen operativo y la generación de flujo de caja.

Renovación (hasta 2025): centrada en la renovación y enriquecimiento de las gamas de productos, impulsando la rentabilidad de las marcas.

Revolución (a partir de 2025): transformación del modelo de negocio hacia la tecnología, la energía y la movilidad, posicionando a Renault Group como pionero en la cadena de valor de la nueva movilidad.

A su vez, la producción fílmica muestra cómo el presidente, Jean-Dominique Senard, recurre a Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, quien, rodeado de un equipo, lideraría esta “revolución”.

Tráiler de la serie Anatomía de un retorno

Además, deja algunas joyitas para los amantes de los autos ya que visibiliza cómo diseñaron algunos de sus nuevos modelos, como el Renault 5 e incluso los paddocks de su equipo de Fórmula 1 Alpine. En ese sentido, era inminente la aparición del corredor de F1 argentino, Franco Colapinto. “En la serie también se cuentan algunos secretos de fabricación y la revelación de un nuevo modelo”, contaron desde la terminal.

En lo que refiere a la producción, Anatomía de un retorno llevó dos años de rodaje que derivaron en la serie de cuatro capítulos de 40 minutos cada uno, producidos por Sans Borne y Breath Film (Elephant).

Luca de Meo, CEO de Renault

Otras participaciones de pilotos en el cine

Dado que Franco Colapinto aparece en esta producción fílmica, existe una lista de otros corredores y excorredores de Fórmula 1 que aparecen en la industria del cine, ya sea como actores o como la voz de alguien.

Para comenzar, en las películas de Cars 2 (2011) y Cars 3 (2017) Lewis Hamilton encabezó la voz de su personaje, además, en Zoolander 2 (2016) realiza una breve aparición.

Otro corredor que se convirtió en una estrella del cine es Frenando Alonso, ya que apareció justamente en su documental que se puede ver en Amazon Prime. Después de retirarse de la Fórmula 1, con dos campeonatos mundiales ganados en 2005 y 2006, el piloto español se dedicó a otras actividades un poco más adrenalínicas, como correr el rally Dakar, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis.

Fernando Alonso en la serie documental Fernando

Estos años movidos de la vida del corredor quedaron registrados en Fernando, la serie que se estrenó en la que se retrata la vida cotidiana del corredor asturiano y su preparación para cada uno de los retos automovilísticos a los que se enfrentó.

Ahora bien, en Drive to Survive (2019), una serie de seis temporadas de la Fórmula 1 que se encuentra en Netflix, aparecen Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, entre otros. Esta serie, que había sido estrenada en 2019, lanzó su última temporada en febrero del 2024.

Por último, también se puede encontrar a Michael Schumacher en la industria del cine, en la película Asterix at the Olympic Games (2008), interpretando a Schumix. Esta película no tiene mucho que ver con la Fórmula 1, sin embargo, eso no fue un impedimento para que Schumacher haya realizado una aparición.

LA NACION