La función oculta del aire acondicionado del auto que se activa al mantener un botón presionado tres segundos

El aire acondicionado es un sistema indispensable para muchos conductores, ya que permite mantener una temperatura agradable dentro del vehículo, especialmente durante los días de calor. Sin embargo, en algunos autos, mantener presionado uno de sus botones durante unos segundos puede activar una función poco conocida, pero de gran utilidad.

El botón A/C (Air Conditioning, por sus siglas en inglés) permite encender o apagar el compresor del sistema de refrigeración, lo que contribuye a regular la temperatura y reducir la humedad dentro del habitáculo.

En algunos modelos equipados con climatizador automático, como determinados vehículos modernos de Hyundai y Kia, al presionar cinco veces el botón de entrada de aire durante tres segundos se activa una configuración que ayuda a evitar que se empañe el parabrisas.

Las funciones del aire acondicionado varían según el modelo y la marca syildiz - Shutterstock

Según explican los fabricantes, la señal de que el procedimiento se realizó correctamente aparece cuando el testigo del sistema parpadea tres veces.

Es importante aclarar que el botón de entrada de aire no cumple la misma función que el de recirculación, ya que este último reutiliza el aire del habitáculo en lugar de tomarlo del exterior.

Otro aspecto a tener en cuenta es que este tipo de funciones “ocultas” del aire acondicionado dependen del modelo y de la marca del vehículo.

Por este motivo, mantener presionado un botón no siempre produce el mismo efecto. En algunos casos, puede utilizarse para modificar el funcionamiento del sistema de climatización, reducir la condensación o activar determinadas configuraciones.

Por eso, antes de realizar este tipo de procedimientos, es recomendable consultar el manual del fabricante para conocer las funciones específicas de cada modelo.

¿Cuál es la función del botón de recirculación del aire?

Hay otro botón cuya función no siempre es conocida por los automovilistas: el de recirculación del aire. Su objetivo principal es hacer más eficiente la climatización del vehículo y, por lo general, se identifica mediante un símbolo con una flecha circular.

De acuerdo con Ford (México), este botón resulta útil cuando se busca enfriar el interior del vehículo con mayor rapidez. También evita el ingreso de agentes externos como polvo, gases del escape, olores desagradables y otros contaminantes presentes en el aire exterior.

La recirculación del aire permite enfriar el habitáculo con mayor rapidez Shutterstock - Shutterstock

Sin embargo, cuando la temperatura exterior es baja, no se recomienda utilizar la recirculación durante períodos prolongados, ya que puede favorecer la aparición de condensación y el posterior empañamiento de los cristales.

Una alternativa consiste en utilizar esta función durante períodos breves, especialmente cuando el vehículo circula por zonas con mala calidad del aire, y luego volver a habilitar la entrada de aire exterior.

El aire acondicionado es uno de los principales aliados durante los días calurosos. Conocer las distintas funciones que ofrecen estos sistemas permite aprovechar mejor sus prestaciones y utilizarlas de manera adecuada según las condiciones de circulación.