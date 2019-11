Lanzamientos: Lexus RX y Hyundai Kona 4x2

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019

El Lexus RX 450h F-Sport, uno de los modelos que completa la gama de la marca en el país

Lexus RX. La marca de lujo de Toyota lanzó su crossover en tres versiones: 350 F-Sport, 450h F-Sport y 450h Luxury. Todas cuentan con el paquete de seguridad Lexus Safety System+ (LSS+), que incluye sistema adaptativo de luces de carretera, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y frenado avanzado de pre colisión. En cuanto a la mecánica, la 350 cuenta con motor V6 3.5 L de 300 CV, mientras que las dos restantes tienen un impulsor naftero de ciclo Atkinson V6 3.5 L V6 y otro eléctrico que entregan 312 CV; en todos los casos la caja es automática de 8 marchas. Precios: 350 F-SPORT, US$112.500; 450h F-SPORT, US$112.500, y 450h Luxury, US$110.500.

El Hyundai Kona viene ahora en versión 4x2

Hyundai Kona. Está claro que la apuesta fuerte de la marca coreana en nuestro país es la de los SUV. Por eso, lanzó la versión 4x2 del Kona. Si bien toma el equipamiento de la versión Safety Plus 4WD, en ésta suma tapizado de cuero y control de velocidad crucero inteligente, que se agregan al alerta de colisión frontal, alerta y asistente de mantenimiento de carril, sistema de anti encandilamiento, alerta de atención del conductor. Por lo demás, mantiene la misma mecánica que la versión 4WD (motor naftero con turbo 1.6 L que entrega 177 CV y 27 kgm y caja de doble embrague de 7 velocidades). Precios: Safety Plus 2WD, US$38.500; Safety Plus 4WD, US$40.500 y Ultimate 4WD, US$45.000.