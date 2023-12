escuchar

Un clásico que llega a esta altura del año: por un lado, un balance de lo que se hizo y cómo fueron estos meses anteriores; por otro, qué es lo que está previsto para el período entrante, es decir, todo lo vinculado con la planificación. Y de cara a lo que viene dentro de la industria automotriz están los lanzamientos ya definidos, los desembarcos en los diferentes mercados y en los distintos segmentos.

En ese escenario, al margen de lo que figura en agenda para nuestro mercado, los que atraen la mayor parte de la atención y de las miradas son lógicamente los mercados centrales, es decir, Estados Unidos y los grandes de Europa. Lo previsto para 2024 incluye algunos retrasos provocados por la pandemia (sí, aún hay rastros de esa pausa obligada) por lo que la agenda está incluso más cargada que en ediciones anteriores.

A continuación, compartimos un resumen con algunos de los modelos más destacados y esperados para los principales mercados del planeta. Nos concentramos en productos completamente nuevos, no actualizaciones o lo que se conoce como restyling. Ojo: algunos ya figuran en los listados como modelos 2023, pero en realidad llegarán a la venta el año entrante, por ende, son novedad para ese ejercicio.

La agenda mundial desde la óptica de los compactos

Por lo que representa, por ser un ícono que marcó una época, es inevitable empezar por el retorno del Renault 5, un chico popular que dejó una huella en la industria y que vuelve en una reinterpretación que lo pone en sintonía dentro de las filas E-Tech de la casa del rombo, ya que contará con propulsión 100% eléctrica. Contará con una potencia de 136 CV y promete una autonomía de 400 kilómetros.

El Renault 5 eléctrico será uno de los estrenos más esperados de 2024

También tendrá su gemelo rabioso en el Alpine A290, con hasta 220 CV. Esto será a mediados de 2024, casi coincidiendo con la aparición de la versión híbrida el renovado Fiat 600 que, ahora llamado 600e, acaba de presentarse en el mercado europeo e inicialmente con impulso completamente electrificado y en forma de SUV compacto, ya no como la simpática “bolita” tan querida por los argentinos. ¿Y el R4?, se espera para 2025.

Alfa Romeo 33 Stradale, uno de los lanzamientos esperados

Tesla también competirá en el segmento de los compactos. La marca de Elon Musk se prepara para meterse en esta categoría tan peleada con el Model 2 (o Model C), que se convertirá en el más barato de toda su gama, con una autonomía de entre 300 y 400 kilómetros como argumento.

Superdeportivos y mucho de electrificación

En esta página de la agenda están anotados el flamante Alfa Romeo 33 Stradale, un soberbio deportivo que heredera el espíritu del modelo de los años 60, que estará disponible con motor V6 naftero con 620 “burros” o con un 100% eléctrico que rinde unos 750 y con autonomía cercana a los 450 kilómetros.

De las filas de la estadounidense Cadillac (propiedad de General Motors) se prepara agazapado el Celestiq, una elegante berlina sumamente sofisticada que se convertirá en el buque insignia de la marca y su primer eléctrico. Estará hecho a mano y tendrá tracción en las cuatro ruedas, con un rango de manejo de casi 500 km.

Cadillac Celestiq

Nissan estrenará (o debería) el Maxima, una berlina eléctrica -destinada a sustituir al sedán con ese nombre que llega al fin de su producción- que compartirá plataforma con el Ariya. Su producción está prevista para 2025, pero seguramente sobre finales de 2024 se tengan más novedades concretas.

Otros que irán debutando en los concesionarios serán el Porsche Boxster 100% eléctrico, mientras que Jaguar también debería presentar el J-Pace completamente electrificado. Maserati tendrá su Quattroporte exclusivamente eléctrico y Lotus inflará el pecho con el gran turismo Emeya, sin una pizca de propulsiones a combustión y con casi 920 caballos eléctricos.

Lotus Emeya

El Dodge Charger EV también dará que hablar en EE.UU. al combinar una fusión de estilo retro y tecnología futurista, con una planta impulsora eléctrica que llegaría a rendir hasta casi 600 CV. Hyundai integrará la lista de estrenos con el Ioniq 5 N, que es el primer intento de la firma coreana de crear un vehículo eléctrico de alto rendimiento.

Toyota no se va quedar afuera de la cartelera de novedades, sino que muy por el contrario parece dispuesta a sorprender con el MR2, la reedición de un deportivo biplaza que, en lugar de motor central, saldrá a las calles con propulsiones a base de kWh.

El capítulo SUV, siempre nutrido y atractivo

En la categoría de los SUV’s, aparece la francesa DS en cuyos planes figura el estreno del DS 8 E-Tense, un nuevo modelo híbrido enchufable que se ubicará por encima del conocido DS 7. Otro que retorna, pero ya mutado de crossover a SUV chico, es el Fiat Tipo, que aparecería en Europa a mediados de año con un diseño que inaugurará un nuevo canon estético.

Ya desde el segundo cuatrimestre en algunos mercados irán apareciendo estrenos importantes, desde el esperado y completamente nuevo Dacia Duster, que con una completa transformación también se suma al tren de las mecánicas híbridas; pasando por el Volkswagen Tiguan, que crece en tamaño y suma tecnología para debutar con versiones híbridas enchufables y de combustión –ninguna 100% eléctrica- hasta el Renault Rafale, que llegará al segmento D con un aggiornado sistema de propulsión híbrido E-Tech de 200 CV de potencia.

Renault Rafale

Génesis (la marca de lujo del grupo Hyundai) se frota las manos con un nuevo SUV eléctrico, el GV90, que podría ser uno de los lanzamientos más resonantes del año. Con tracción total y tres filas de asientos, promete lujo y refinamiento. Honda por su parte será tema de conversación con el Prologue 2024, un crossover eléctrico que contará con una plataforma de baterías Ultium de General Motors, resultado de la colaboración entre ambas compañías, de hecho, deriva del Chevrolet Blazer EV.

Elegante y parado sobre llantas de 21 pulgadas, estará inicialmente estará destinado al mercado norteamericano. Mazda buscará dar pelea en lo alto del segmento con el nuevo CX-90, que reemplazará al CX-9 ofreciendo gran espacio interior y mucho de categoría premium. Con capacidad para 7 pasajeros, montará un motor naftero de seis cilindros en línea.

Audi va a dar batalla en varios segmentos y con mucho de electrificación, aunque sin embargo, uno de los más destacados será el Q6 e-tron, el primero en emplear la plataforma PPE, una nueva arquitectura para desarrollos eléctricos que permitirá la máxima flexibilidad para armar modelos de diferentes tamaños y rendimientos.

Ya sobre el borde del año debería saltar a la venta el Jeep Recon, inspirado en el espíritu del Wrangler, con dos motores eléctricos que lo dotan de tracción 4x4. Si bien es un modelo ya existente, no podemos pasar por alto la nueva (tercera) generación del Peugeot 3008 que lucirá un estilo más tipo coupé y contará con mecánicas con diferentes grados de hibridación. La casa del león también presentará el e-408, la versión completamente eléctrica del crossover francés.

El Ford Sport Crossover es el nuevo modelo eléctrico de la casa del óvalo, que llegará al a principios de 2024. Está basado en la plataforma MEB y contará con versiones con uno y dos motores eléctricos, tracción total y una potente batería de iones de litio con una capacidad de 77 kWh, y una autonomía máxima por encima de los 500 kilómetros.

Otro que por tierras europeas ya genera expectativas es el SUV totalmente eléctrico Cupra Tavascan, que se instalará como el más deportivo de la marca española. La firma deportiva de SEAT también estrenará el Terramar, un SUV deportivo/familiar que ofrecerá grandes prestaciones con su gama de versiones híbridas enchufables PHEV. La submarca Corvette tendría un SUV hacia finales de año. Este Chevy contaría con un V8 sobrealimentado al tope de la gama, que sería completamente de combustión.

Cupra Tavascan

BMW también será foco de atención con la cuarta generación del X3 del cual hoy poco y nada se sabe. ¿Y cómo iba a faltar Ferrari? Por supuesto que la casa del cavallino tiene su agenda ya armada y de la que se destaca el sucesor de LaFerrari, un hiperdeportivo (denominado con el código interno F250) que contará con un tren motriz híbrido derivado de F1 y del cual se producirán unas 800 y pico de unidades.

En el terreno de las pick ups…

Semanas atrás, Toyota presentó al mundo el prototipo llamado Rangga, que ya se confirmó que evolucionará hasta convertirse en una línea de pick ups compactas para múltiples usos. Se trata de una evolución del proyecto IMV0 que se presentó originalmente en Tailandia en diciembre del pasado año. Sus formas cuadradas inspiran robustez, aunque su tamaño es menor que el de Hilux que, por otra parte, también debería dar señales de su nueva generación en algún momento de 2024 o 2025, cuyo estilo ya fue anticipado por la nueva Tacoma lanzada en EE.UU.

La marca surcoreana KGM (Ssangyong), saldrá al ruedo con una camioneta eléctrica para competir en el futuro en la categoría de las medianas, con lo que en algún momento serían las próximas Hilux y Ranger EV. Está basada en un prototipo llamado Torres y apuntará al uso más recreativo o de esparcimiento que de trabajo neto. Anuncian una autonomía de alrededor de 500 km. Todo indica que también Kia se sumará a la contienda de los vehículos con caja con Tasman, un modelo equipado con un motor diesel, orientado inicialmente para mercados emergentes y con una capacidad de carga cercana a la tonelada. No se conocen muchos detalles de su estructura, más allá de que se habla de variantes de cabina simple y doble.

Respecto a la nueva pick up de media tonelada de Renault –hoy el concept Niagara- no se sabe a ciencia cierta si ya para 2024 habrá una variante cercana a la definitiva, pero podría haber novedades. La Volkswagen Amarok será otra de las novedades con la actualización con la que saldrá desde General Pacheco – no es la nueva generación ya presentada en varios mercados- mientras que la Chevrolet S10 también hará lo propio.

A la clásica balanza del análisis anual y la planificación de todo lo que vendrá, van adosadas las expectativas, las que siempre están al tope, y a las cuales el tiempo, las economías y la decisión del cliente se encargarán de determinar el mayor o menor grado de cumplimiento.