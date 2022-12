Los dueños de las limusinas en las que viajan los famosos

escuchar

Un touch de glamour, una horita de fama. La demanda del servicio de limusinas en la Ciudad de Buenos Aires representa un arco social que va desde el mundo del espectáculo adonde habitan las estrellas del firmamento local, hasta el asalariado que hace el esfuerzo de cumplir un sueño en un cumpleaños de 15 o un casamiento.

“Tengo la empresa más importante del país en el servicio de limusinas. He llegado a tener hasta 8 vehículos al mismo tiempo”, cuenta el empresario colombiano Johnny González Ochoa, dueño de la empresa Johnny Limosinas. Ahora se quedó con cuatro pero, recalca, “son las mejores del país”.

La Súper Bestia de 12 metros de largo, con el obelisco de fondo

La oferta de Johnny es variada. Su mascarón de proa es la Súper Bestia, un Chrysler 300C que mide 12 metros de largo y en el que entran 14 personas. Cuenta con doble techo corredizo eléctrico, 10 ventanillas eléctricas, puertas elevadizas, Led en el interior y el exterior a control remoto, audio de competición con doble buffer con sonido envolvente, 2 pantallas led 40″ y más pantallas de otras medidas, piso y llantas con Led a control remoto, doble sistema lanza humo con rayos láser a control remoto, y luces flash en el interior.

Dentro del vehículo está prohibido fumar y comer. El servicio, en el caso de algunas promociones para cumpleaños, incluye bebidas y flores, con chofer (vestido de traje, corbata y guantes) y azafata. La tarifa de la Súper Bestia es de $ 55.000 la hora en Capital Federal. “Te imaginás que esa tarifa entre 14 personas no es nada”, dice Johnny, y aclara que, aunque el vehículo podría trasladar hasta 20 pasajeros, él prefiere ponerle un límite para cuidarlo.

Muchas historias se han tejido en torno a la Súper Bestia. El celular de Johnny está presente en la agenda de todos los famosos. Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand suelen llamarlo para contratar sus servicios.

“Susana prefiere la Lincoln modelo ‘99, un modelo más viejito pero que está muy bien. Cuando tuve la Súper Bestia se la ofrecí. Le dije: ‘Mire Susana, tengo una nueva limusina, ¿no quiere que la busque con esa? Ella me respondió: ‘No, Johnny, no te enojes pero a mí en todo el mundo me reciben con las mejores limusinas y ésta es la más linda para mí’.

Dos meses más tarde, en otro viaje, Susana le preguntó cómo iba el negocio y terminó aceptando que la fuera a buscar con la Súper Bestia. “Cuando la vio me dijo: ‘Johnny, esto es algo increíble. Nunca vi algo igual, ni en los Estados Unidos. Es una locura’. Y Susana no cambió nunca más de limusina.

Podría decirse que el mundo de la farándula vernácula siente una especie de seducción especial, una atracción hacia este tipo de vehículos. Así que González Ochoa no sólo alquila sus limusinas para cumples y casamientos, sino también para grabar videoclips y trasladar músicos a recitales.

“A Charly García lo llevo hace 15 años a todos lados. Es uno de mis mejores clientes –cuenta el empresario-. El va en limusina a todos sus recitales. Alquila todas. Una vez, en el Quilmes Rock en la cancha de River, con 80.000 personas, me contrató la limusina Fairlane, que es la más antigua. Hizo hacer una rampa en el escenario para subir con la limusina. Fue una locura. Tuve que ir a probarla con un ingeniero”.

La oferta de Johnny se completa con La Bestia, un Chrysler de 9 metros de longitud con capacidad para 8 personas, que cuenta con puertas elevadizas, chorros de humo y láser. El alquiler cuesta $ 45.000 la hora. También tiene la Lincoln Presidente, bautizada La Bella -9,25 metros y 8 personas-, con techo corredizo eléctrico y 4 pantallas de DVD ($ 40.000). Y la limusina más antigua, un Ford Fairlane denominado La Fairlane, para 6 personas. Esta última tiene una tarifa de $ 36.000 por hora en Capital Federal.

El interior de la limusina Chrysler

Johnny desempolva el libro de anécdotas. Cuenta que era amigo de Maradona, que lo llevó a “muchos lugares”. Es discreto, evita dar nombres propios, pero siembra señales. “Llevé en la Lincoln a un futbolista argentino muy famoso internacionalmente con una modelo, que entonces no era tan conocida”. Ella, parece, de vez en cuando le escribe y le envía saludos.

Vínculos con la farándula

En este negocio, tener aceitados los vínculos con la farándula local es clave. Agustín Almirón es dueño de Five Stars Limousine y, además, integrante del grupo musical Volcán. Supo tener 4 vehículos, pero la pandemia le jugó una mala pasada al rubro y ahora trabaja con una sola unidad.

Se trata de un Citroën Xsara Picasso de 7 metros con capacidad para 6 personas. La limusina cuenta con un Smart TV de 32 pulgadas, luces Led, teléfono interno, vidrio divisor, champagnera, hielo, vasos, “todo el barcito armado”. Y techo corredizo, para asomarse como en el final de Mujer Bonita. “Cuando llega a destino el chofer abre las puertas y se extiende una alfombra roja de cinco metros”, agrega el empresario.

Almirón coincide en destacar que el punto fuerte está en los cumpleaños de 15, los casamientos, y paseos de parejas. También busca turistas extranjeros en el Aeropuerto de Ezeiza y organiza city tours. “Tal vez al otro día los llevamos a Puerto Madero o La Boca. Es un abanico de posibilidades”, explica. La tarifa es de $ 50.000 la hora, con una promoción de $ 55.000 las dos horas, y $ 60.000 cuando el reloj marca tres dentro de la Ciudad de Buenos Aires. “Si me llaman de La Plata o Luján, le agregamos $5000 o $10.000”, recalca.

Agustín Almirón, dueño de Five Stars Limousines y miembro del grupo Volcán

Ser parte del mundo de la música le ha servido también para abrir puertas en el negocio de las limusinas: “Arranqué en el año 1996 con el Grupo Volcán, y estuvimos 26 años. Hace seis hicimos la vuelta, trabajando por todo el país. Eso ayudó mucho porque conozco infinidad de productoras”. Hace 15 años que está presente en los Martín Fierro, cada vez que lo convoca Cacho Rubio. “También me llaman de la productora de Florencia Peña y grabamos. Salen muchos videoclips de videoclip de reguetón y cumbia”.

Aquí es donde, nuevamente, entra en escena la singular figura de Charly García. “Llevamos a Charly García por todos lados con la limusina Mercedes-Benz. Lo llevamos a Rosario, Santa Fe, La Plata, al Gesell Rock, a Obras. Yo le hice el encuentro con la presidenta (Cristina Fernández) en la quinta de Olivos”, recuerda Almirón.

Los empresarios coinciden en el alto costo del mantenimiento de las limusinas, en el contexto de un negocio que va en declive. “Se trabaja viernes y sábados, en la semana no pasa nada. Yo porque soy muy conocido en el ambiente de los famosos y me llaman entre semana. Mis colegas, que tienen una sola, hacen un viaje y nada más. Si fuera negocio esto estaría lleno de limusinas”, sostiene González Ochoa.

“Como es tan larga y pesada se rompen mucho los elásticos, los bujes, vivo cambiándolos. Son coches modificados. Eso era un auto que se cortó y se alargó. No viene así de fábrica”, explica. La longitud, al menos hasta ahora, no le ha significado un problema para doblar en las esquinas de Buenos Aires. “Me arreglo bastante bien para manejarla, aunque hay lugares adonde cuesta girar”, aclara.

El caso de Almirón es similar. “Después de la pandemia aflojó mucho el negocio. Se vendieron muchas limusinas a La Pampa, Córdoba, Santa Fe, a la Patagonia. Y no entraron nuevas. Si éramos 25 en el negocio, ahora somos 12 o 15″, recalca.

En su estrategia comercial eligió desprenderse de las unidades más costosas y se quedó con el Citroën Xsara Picasso, que le facilita la vida al momento de conseguir los repuestos. “Las Lincoln americanas vienen de los Estados Unidos o Canadá. Ya tengo mucha experiencia con el problema de roturas y las dificultades para conseguir repuestos. La que tengo ahora es tracción delantera. Se armó en Córdoba. La cortaron al medio y le agregaron dos metros. Y los repuestos se consiguen sin problemas”, concluye.

