Los países que compran más autos argentinos

escuchar

La producción de vehículos en el primer semestre del año alcanzó las 295.777 unidades, un 21,4% más que en el mismo período de 2022, y las exportaciones llegaron a 152.044, un 8,6% por encima del nivel del año último, informó Adefa, la asociación de terminales.

Si bien en junio las exportaciones cayeron 27% en la comparación interanual y 23,1% frente a mayo por “problemas logísticos y de fletes”, según explicó la entidad, las ventas al exterior de pick ups, autos y utilitarios argentinos cerraron la primera parte del año con números en alza.

¿A qué países exportó la Argentina en el primer semestre? Lógicamente Brasil figura, por lejos, a la cabeza de la lista, con el 62,6% de los vehículos importados. Después, vienen otros tres países de la región: Chile, con el 7,6%; Colombia, con el 7%, y Perú, con el 6,8.

América Central, en conjunto, compró el 9,3% de los vehículos locales y en volumen se ubicó como el segundo destino, detrás de Brasil. Pero en la comparación con el primer semestre de 2022, cayó: importó esta vez 1715 unidades menos.

En cambio, Brasil, Chile, Colombia y Perú aumentaron sus importaciones de autos argentinos. Brasil demandó 7052 vehículos más en el primer semestre; Colombia, 4402; Chile, 4186, y Perú, 2778 unidades.

De las 152.044 unidades exportadas en el primer semestre, 82.096 correspondieron a utilitarios y 69.948, a autos. Las exportaciones representaron más de la mitad de la producción (el 51,4%, para ser precisos).

El informe de Adefa no discrimina las exportaciones por marca y modelo, pero por la propia información de las automotrices es posible armar la lista de los autos y utilitarios que exporta cada una de ellas.

El primer modelo en exportaciones es la Toyota Hilux, fabricada en la planta de Zárate de la automotriz japonesa. En el sector calculan que las exportaciones de la marca –incluida su SUV SW4, que también se produce en Zárate- representan más del 40% del total de la industria. Toyota trabaja a tres turnos (las 24 horas) para alcanzar la meta de 182.000 unidades este año, su récord histórico. El 80% de ese número se exporta a 22 países de la región.

Desde su fábrica de General Pacheco, la estadounidense Ford exporta a la región el 70% de la producción de su pick up Ranger, que acaba de ser renovada (lanzó la nueva generación). Muy cerca de ahí, Volkswagen también exporta más del 50% de la producción de su pick up Amarok y el SUV del segmento C (mediano) Taos a seis países de Sudamérica (Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay), algunos del Caribe y Oceanía.

La nueva Ford Ranger se exporta a toda la región

Otra pick up que se exporta es la Nissan Frontier, fabricada desde 2018 en la planta de Renault (su aliada internacional) en Córdoba. El 65% de la producción tiene como destino Brasil, Colombia y Chile, adonde llega con otro nombre: Navara.

La Nissan Frontier es exportada a Chile con el nombre Navara

Desde la misma fábrica de Santa Isabel, Córdoba, Renault exporta el utilitario Kangoo –uno de los cinco modelos que produce- a México y Colombia.

Otro utilitario que se despacha al exterior es el Mercedes-Benz Sprinter, fabricado en la planta de Virrey del Pino de la automotriz alemana. La marca de la estrella exporta el 70% de su producción local a ocho países de América Latina, además de a Brasil y los Estados Unidos (el único caso de una automotriz local en exportar a ese mercado).

En materia de autos, Fiat (parte de Stellantis) produce en su fábrica de Ferreyra, Córdoba, el sedán Cronos no solo para abastecer el mercado interno –donde es líder en ventas en el acumulado del año- sino para exportar a Brasil. En 2022, el 57% de la producción cruzó la frontera.

Fiat exporta el Cronos a Brasil

En la otra planta que controla Stellantis en el país, la de la exPeugeot Citroën en El Palomar, Peugeot produce el 208, su modelo chico del cual también se vende al exterior el 60% de las unidades fabricadas.

En septiembre de 2022, General Motors empezó a producir en su planta de Alvear, Santa Fe, el SUV Chevrolet Tracker, que se exporta a Colombia y Brasil. A fin de año, el Tracker quedará como el único modelo en esa planta, tras el anuncio de la salida de producción del mediano Chevrolet Cruze.

El comienzo de las exportaciones del Tracker y la llegada de la Nissan Frontier (junto con los otros modelos que ya se venden a ese mercado, como las pick ups Hilux, Ranger y Amarok) apuntalaron las ventas a Colombia, que se transformó en el país de mayor crecimiento para las exportaciones argentinas de autos en el último año. En el primer semestre de este año, Colombia compró 10.673 unidades, 4402 más que en los primeros seis meses de 2022.

Chile también dio un salto proporcional importante: demandó 11.613 vehículos en el primer semestre, 4186 unidades más que en el mismo lapso de 2022.

LA NACION