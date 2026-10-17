Los precios de los autos chinos en la Argentina en octubre 2026

Las marcas chinas ya concentran más del 11% de los patentamientos y crecen mientras el mercado retrocede; cuánto cuesta cada modelo este mes
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La oferta de autos chinos atraviesa una expansión inédita en la Argentina. La llegada de nuevas marcas, el desembarco de modelos electrificados y una mayor disponibilidad de vehículos importados, en parte impulsada por el cupo sin arancel, ampliaron el abanico de opciones, con propuestas que ya compiten en prácticamente todos los segmentos y niveles de precio.
En un mercado en contracción, las marcas chinas registraron 5527 patentamientos durante septiembre y concentraron el 11,8% del mercado de autos y comerciales livianos, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). BYD se consolidó como la marca china de mayor volumen y alcanzó el noveno puesto del ranking general, con 1584 patentamientos durante septiembre.
Por detrás se ubicaron BAIC, con 941 vehículos patentados, y Chery, con 809. Ambas marcas mostraron incrementos frente a agosto, del 32,5% y el 41,2%, respectivamente. También se destacaron MG, con 360 unidades; Haval, con 341; y Jetour, con 264.
La expansión se refleja también en el ranking por modelos. El BAIC BJ30 fue el vehículo de una marca china más patentado en septiembre, con 599 unidades, seguido por el Chery Tiggo 7, con 588, y el BYD Dolphin Mini, con 495.
La expansión también modificó el mapa de precios. La oferta disponible en octubre comprende desde modelos urbanos y eléctricos de entrada de gama hasta SUV híbridos, todoterrenos y vehículos de alta gama. En ese escenario, estos son los precios de lista de los autos chinos que se comercializan actualmente en la Argentina.
Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
- H6 PRO HEV: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
JMEV
Easy 3: US$18.900
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
- Atto 2 DM-i: US$31.990
- Shark DMO: US$59.990
- Seal U DM-i: US$47.990
- Seal 5 DM-i: US$31.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90 Flagship: US$57.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$32.500
- Tiggo 4 Hybrid Luxury: US$28.700
- Tiggo 7 Pro MHEV Premium: US$32.900
- Tiggo 7 Pro PHEV Premium: US$36.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$44.800
- Arrizo 8 PHEV Comfort: US$34.600
- Arrizo 8 PHEV CHS Luxury: US$35.800
- Himla Comfort 4x2 MT: US$32.500
- Himla Luxury 4x4 AT: US$40.900
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- X55 II Hybrid: US$36.900
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
ARCFOX:
- T1: US$29.500
- KAOLA S: US$27.200
- T5: US$39.600
- S5: US$39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 dífas)
- Glory 500 Confort CVT: $36.140.000F
- Glory 580 Confort: $39.880.000
- Glory 600: US$31.000
Foton:
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$20.900
- JS2 Luxury LV: US$22.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$36.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: US$22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
- X7 1.5 Hybrid: US$34.500
- X7 2.0T Luxury: US$38.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
- Icon: US$30.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
- Eado Plus PHEV: US$29.990
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- Aion UT Elite: US$26.490
- Aion UT Premium: US$27.490
- GS8: US$60.000
- Emkoo Hybrid GL: US$33.800
- S7 PHEV: US$74.990
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
- Friday REEV: US$32.300
- U-Tour Hybrid: US$43.957
- Friday EREV Luxury: US$37.855
Dongfeng:
- Box: US$29.700
- Mage: US$34.400
- Huge: US$36.700
LynkCo:
- Lynk&Co 01: US$37.900
- Lynk&Co 06: US$32.800
- Lynk&Co 08: US$63.200
- Lynk&Co 900: US$129.500 —disponible únicamente a pedido—
Rely:
- R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
Leapmotor:
- B10: US$31.990
- C10: US$35.500
Deepal:
- S05: US$34.000 —en preventa—
Soueast:
- S06 Comfort: US$30.900
- S06 Luxury: US$33.900