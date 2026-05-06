Se consolida como líder del mercado

Se presenta la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, con la renovación de los modelos Accelo y Atego de producción nacional y la incorporación de nuevas versiones del Actros. La compañía cierra 2025 liderando el mercado argentino con una participación del 33,4% en camiones y del 61,3% en buses. El Atego 1932 se consolida como el modelo más vendido del año. En el segmento de livianos, el Accelo alcanza el 45,9% de participación.

REMAN supera las 9.000 piezas remanufacturadas desde su puesta en marcha en 2017, consolidándose como el único servicio de este tipo en el país para componentes como motores, cajas de velocidades y tapas de cilindros.