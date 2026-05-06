LA NACION CONTENT LAB
PARA MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES
5 de marzo de 2026
LA NACION CONTENT LAB MERCEDES-BENZ CAMIONES
Y BUSES
5 de marzo de 2026
Más de siete décadas y una nueva etapa:
el recorrido de una marca que vuelve a apostar por el país
Contar la historia de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina es recorrer, en paralelo, la evolución de la industria y la movilidad en el país. Con más de siete décadas de presencia ininterrumpida, la marca no solo construyó íconos del transporte nacional, sino también una relación profunda con el desarrollo productivo argentino. Hoy, lejos de mirar al pasado con nostalgia, reafirma su apuesta con inversiones, innovación y una visión clara: ser protagonista en la transformación hacia la movilidad del futuro.
1951
El inicio de una historia industrial:
la primera planta fuera de Alemania
El 6 de septiembre, Mercedes-Benz llega a Argentina instalando la primera planta de la empresa fuera de Alemania.
Ahí se comienza a fabricar el primer camión Mercedes-Benz de producción nacional y modelos icónicos como el 1114.
2021
Nueva estructura, mismo ADN:
comienza una etapa independiente
En diciembre nace Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina como subsidiaria de Daimler Truck.
Con la división global de Daimler AG en dos grupos independientes —Mercedes-Benz Group y Daimler Truck—, nace la subsidiaria local Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina. La compañía opera desde ese momento de forma exclusiva en la producción y comercialización de camiones y chasis de buses, con la agilidad de una empresa nueva y la experiencia de más de siete décadas en el país.
A partir de este hito, la compañía inicia un ambicioso ciclo de inversiones de USD 110 millones orientado a la construcción del nuevo Centro Industrial Zárate.
2022
Primer paso hacia el futuro:
inversión
estratégica y mirada exportadora
La compañía anuncia una inversión de 20 millones de dólares para adquirir un predio
en Zárate.
“Hoy queremos anunciar el primer paso de una nueva etapa para Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina que ratifica nuestro compromiso con el país en el largo plazo”, señaló Raúl Barcesat, CEO de la compañía.
El predio de 20 hectáreas se encuentra ubicado en el km 90 de la ruta nacional N.° 9, provincia de Buenos Aires. Su localización estratégica —con proximidad al puerto— le otorga la flexibilidad necesaria para albergar futuros proyectos de expansión.
En este mismo año se concreta la primera exportación de chasis para buses OH 1621/55 al mercado mexicano.
2023
Escala y compromiso con la formación
de
jóvenes para la industria automotriz
Inversión de USD 30 millones: Centro Logístico de Autopartes y Repuestos
En solo siete meses desde la inversión anterior, la compañía completa un ciclo de USD 50 millones destinados a la construcción de un centro logístico con 6.300 m² de superficie cubierta en el mismo predio de Zárate.
Lanzamiento de “TruckCionar Futuro”
En alianza con su Red de Concesionarios y la Fundación Pescar, Mercedes-Benz Camiones y Buses lanza un programa de formación para jóvenes de entre 18 y 29 años enfocado en su insercción laboral en la industria automotriz. En su primera edición, jóvenes de 7 localidades del país fueron seleccionados.
2024
Inversión histórica: el salto
definitivo
hacia el nuevo polo industrial
Inversión de USD 60 millones: nueva planta de producción en Zárate.
En marzo se anunció la construcción de una nueva planta destinada a la producción de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF. Con este anuncio se completa el ciclo de inversiones de USD 110 millones desde la creación de la compañía.
El proyecto contempla la relocalización de las líneas de producción, de la planta REMAN y del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos.
Inauguración del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos en Zárate.
En diciembre, entra en operación el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos en Zárate, que abastece a la red nacional de 45 puntos de atención. El centro optimiza la distribución y reduce los tiempos de entrega de repuestos, con servicios de entrega inmediata con plazos de entre 24 y 48 horas.
2025
Fin de una era, liderazgo consolidado
y renovación del porfolio de camiones
Se produce la última unidad en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio.
En diciembre Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra su cuarto aniversario como filial independiente de Daimler Truck. El hito coincide con la producción de la última unidad en Virrey del Pino, y el comienzo de la mudanza de las instalaciones productivas a Zárate.
Se consolida como líder del mercado
Se presenta la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, con la renovación de los modelos Accelo y Atego de producción nacional y la incorporación de nuevas versiones del Actros. La compañía cierra 2025 liderando el mercado argentino con una participación del 33,4% en camiones y del 61,3% en buses. El Atego 1932 se consolida como el modelo más vendido del año. En el segmento de livianos, el Accelo alcanza el 45,9% de participación.
REMAN supera las 9.000 piezas remanufacturadas desde su puesta en marcha en 2017, consolidándose como el único servicio de este tipo en el país para componentes como motores, cajas de velocidades y tapas de cilindros.
2026
Un nuevo capítulo industrial:
Zárate como símbolo del futuro
Inauguración oficial del Centro Industrial Zárate.
El 8 de mayo de 2026 se inaugura el nuevo Centro Industrial Zárate, la primera planta automotriz construida desde cero en Argentina en los últimos 15 años. La instalación aloja las líneas de producción de camiones Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, la planta REMAN y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos.