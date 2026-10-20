Messi compró un yate de lujo con sauna privado, cuatro camarotes y garaje para motos acuáticas

En las vacaciones de Lionel Messi suele haber una postal que se repite. El crack argentino disfruta de sus días libres a bordo de distintas embarcaciones, acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos y amigos. Ahora, para sus próximos viajes por el mar, decidió darse un gusto millonario y compró un yate de lujo de casi 30 metros de largo, con sauna privado, cuatro camarotes para invitados y hasta un garaje para guardar motos acuáticas.

La adquisición fue anunciada por Sunreef Yachts, un astillero de origen polaco

La adquisición fue anunciada por Sunreef Yachts, un astillero de origen polaco especializado en la fabricación de catamaranes de lujo. El rosarino eligió el Ultima 88, uno de los modelos de la compañía, cuya unidad se encuentra en construcción en Emiratos Árabes Unidos.

Pero la compra no tendrá únicamente el objetivo de ser motivo de disfrute en sus vacaciones, sino que también la incorporará a MIM Ocean, su emprendimiento de alquiler de yates de lujo, que desarrolla junto con la empresa española Med Cat Yachts.

La embarcación se incorporará a MIM Ocean, su emprendimiento de alquiler de yates de lujo

Aunque Sunreef no informó cuánto pagó el futbolista, el diario alemán Bild estimó que una embarcación de estas características cuesta entre ocho y nueve millones de euros. El valor final puede variar de acuerdo con los equipamientos y las modificaciones solicitadas por cada comprador.

Cómo es el yate que compró Messi

El Ultima 88 es un catamarán a motor que, según la ficha técnica publicada por Sunreef, mide 28,40 metros de eslora (largo) y 9,30 metros de manga (ancho). Al utilizar dos cascos en lugar de uno, permite aprovechar mejor el espacio disponible, especialmente en los sectores habitables, y ofrece una mayor estabilidad.

En el interior, el modelo cuenta con cuatro camarotes para invitados y una suite principal que ocupa todo el ancho de la embarcación. Esta última dispone de un baño privado con sauna, mientras que el resto de los ambientes incluye amplios espacios de descanso, comedor y ventanales con vistas al exterior.

El modelo cuenta con cuatro camarotes para invitados y una suite principal que ocupa todo el ancho de la embarcación

Buena parte de la superficie se destina, justamente, a disfrutar del mar. En la popa se encuentra el denominado Ocean Lounge, un sector que puede ampliarse mediante terrazas laterales desplegables. Allí también hay una plataforma hidráulica que facilita el acceso al agua y permite subir o bajar distintos elementos de recreación.

Mide 28,40 metros de eslora (largo) y 9,30 metros de manga (ancho)

El barco también tiene un garaje preparado para guardar motos acuáticas, que pueden utilizarse durante las paradas sin necesidad de ocupar espacio en las cubiertas. En la parte superior, conocida como flybridge, se distribuyen otros sectores de descanso y comedor al aire libre.

Pese a sus dimensiones, tampoco se trata de una embarcación lenta. La unidad encargada por Messi estará equipada con dos motores de 1000 HP cada uno. Como referencia, Sunreef informa que el Ultima 88 puede alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos, equivalentes a unos 48 km/h.

La unidad encargada por Messi estará equipada con dos motores de 1000 HP cada uno

El fabricante ofrece además la posibilidad de incorporar sistemas de propulsión híbrida y paneles solares, aunque no confirmó que el futbolista haya elegido esas alternativas para su barco. Por el momento, la compañía no comunicó una fecha de entrega, por lo que todavía deberá esperar para estrenarla.

Cuánto cuesta pasar una semana en el yate de Messi

Más allá de su uso personal, el barco formará parte de MIM Ocean, el negocio de alquiler de embarcaciones vinculado al futbolista. La empresa opera en distintos destinos turísticos, principalmente en las islas Baleares durante el verano europeo y en el Caribe durante los meses de invierno.

El nuevo catamarán se incorporará a la flota con el nombre MIM Ocean 10 y tendrá capacidad para alojar hasta diez huéspedes, atendidos por una tripulación de cuatro personas. El servicio contempla capitán, cocinero, anfitriona y marinero.

El nuevo catamarán se incorporará a la flota con el nombre MIM Ocean 10 y tendrá capacidad para alojar hasta diez huéspedes

El precio para pasar una semana a bordo tampoco será accesible para cualquiera. Según las tarifas publicadas por Med Cat Yachts, alquilarlo costará entre 78.000 y 95.000 euros, dependiendo de la época del año. Los valores más elevados corresponden a julio y agosto, en plena temporada de verano europeo. A esos montos pueden agregarse gastos como combustible y amarres. La firma mantiene vínculos con figuras como Rafael Nadal, Fernando Alonso y Robert Lewandowski.