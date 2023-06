OLX Autos confirmó el cierre de sus operaciones en la Argentina: qué pasará con sus autos

escuchar

Luego de que Prosus, accionista principal de OLX a nivel mundial, decidiera salir del negocio de los autos, empezó un proceso que culmina hoy con el cierre de las operaciones de OLX Autos en la Argentina. De esta manera, son más de 20 las empresas multinacionales que dejaron el país en los últimos cuatro años.

A raíz de esta decisión, y a través de un comunicado difundido a la prensa, las máximas autoridades de la empresa de venta de modelos usados comenzaron un proceso de “venta individual por país” para salir a buscar inversores locales que mantuvieran el negocio en cada lugar. Fue Inés Berasategui, CEO de OLX Autos Argentina, quien dialogó con LA NACION y comentó el estado de las negociaciones en el resto del mundo así como esclareció la situación en la que seguirá la filial local hasta su cierre en los próximos meses.

Acorde a lo informado a este medio, “los desafíos macroeconómicos que tienen que ver con el mercado del auto llevaron a la decisión de Prosus”. Al no poder encontrar un inversor que mantuviera las operaciones en la Argentina, se procedió al cierre definitivo de la empresa en nuestro país. No obstante, no se trata de algo inmediato. “Es una salida organizada y prolija. No tenemos apuro y queremos ser ordenados. Los contratos y plazos se van a respetar”, sintetizó la ejecutiva.

OLX Autos cierra sus operaciones en Argentina

Es decir, OLX Autos seguirá operando hasta que agote su inventario. “Estamos en proceso de venta, cierre de oficinas y acuerdos. Dependemos de muchas variables. Podemos apuntar [a un cierre definitivo] entre septiembre y octubre pero dependemos de que todo esté encaminado”, aclaró Berasategui. Por el momento, las centrales de venta de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza siguen operativas y tras haber realizado “un ajuste de precios para abajo” se continuarán con las ventas de modelos hasta agotar el stock.

Quienes adquieran un auto a través de esta compañía en lo que resta del año “seguirán teniendo las mismas condiciones que el que compró hace dos o tres meses”. Esto se debe, según la CEO, a que el servicio de garantía está tercerizado con una compañía aseguradora, motivo por el cual se mantendrá la vigencia de los 12 meses de garantía y la cobertura con la que contaban los modelos antes del anuncio del cierre.

En cuanto a los empleados de OLX Autos Argentina, “nuestro compromiso es conseguirle trabajo a todas las personas que quedan desvinculadas”, dijo. “El trabajo de un líder es siempre ayudar a su equipo, estamos tratando de darles nuestro apoyo y reubicarlos”, agregó Berasategui. Por otro lado, y en lo que respecta a las operaciones en los demás países, se confirmó el cierre definitivo en México y Colombia además de la Argentina, la continuidad en Chile y “las conversaciones están avanzadas” para continuar operando en India, Turquía e Indonesia con inversión local.

