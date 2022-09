Parecía imposible pero lo logró: un auto arrancó después de estar 82 años abandonado

Muchos años atrás, Chevrolet daba un paso más en materia tecnológica y creaba un vehículo con el primer motor OHV (Overhead Valve Engine) de seis cilindros en su historia. Una camioneta GMC de dos toneladas que fue muy popular en los ‘20 para trabajar en los Estados Unidos. Eran otros tiempos y épocas difíciles para un mundo que dejaba atrás a la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. No hay mucha precisión, pero un día un trabajador estacionó su camioneta en medio de la nada, dejó la llave puesta y nunca más volvió a buscarla.

El destino de aquel conductor es un misterio aún estos días y las razones por las que abandonó a su elemento de trabajo son todavía más misteriosas. Pasaron los años, las guerras, las historias y el clima y ese auto siempre permaneció en el mismo lugar. No fue sino hasta 2022 que un joven estadounidense se topó con semejante maquinaria y decidió emprender una tarea por demás complicada: hacerlo arrancar después de 82 años abandonado.

Según lo que Jennings Motor Sports pudo reconstruir, la camioneta se abandonó en algún momento de 1940 y él fue el primero que intentó trasladarla. Subirla a la grúa ya fue un primer paso imposible; el paso del tiempo derivó en óxido y todo el material corroído se deshacía a medida que intentaba moverlo.

La llave todavía estaba puesta y el interior, completamente oxidado

Con mucho esfuerzo lo trasladó a su campo y empezó a trabajar. La limpieza fue el primer paso y había que eliminar desechos de animal, hojas, polvo y suciedades varias. A pesar del paso del tiempo tenía buen aspecto y las condiciones del vehículo estaban “bastante bien” para tanto abandono. En el video -que dura poco más de media hora- se lo ve al joven luchando, limpiando y probando distintas cosas. Cambios de bujías, reemplazar el aceite viejo mezclado con agua por uno nuevo y refinado y darle un shock eléctrico a la maquinaria para que volviera a la vida fueron los ingredientes de la receta del éxito.

Así estaba el motor luego de una pequeña limpieza

En aquella época, esos motores se arrancaban con una manivela que, por cuestiones obvias, el joven no tenía. Se necesitó fuerza y algunas herramientas. Carga, golpes y un trabajo a pleno sol para que el motor arrancara de nuevo. Finalmente, después de mucho trabajo, un sonido dio la pauta: había logrado que arrancara.

El auto estuvo 81 años abandonado y logró arrancar nuevamente

Ruido y mucho humo. Blanco. Tanto que no se podía ver nada. Tanto que el youtuber tuvo que apagar la energía al grito de “nunca vi algo humareando tanto”. Muchos años pasaron para que ese auto volviera a funcionar y si bien es probable que no pueda volver a usarse -debería cambiarse la carrocería casi completa y armar de cero todo el interior, además de que ese motor no es demasiado potente- el joven logró demostrar que la maquinaria se hacía con el objetivo de que durara, incluso habiendo pasado 82 años sin que nadie la usara.