Patentes despintadas: qué hacer para evitar multas y obtener la reposición gratis

Desde hace un tiempo, es común ver en la calle patentes despintadas o bien sufrir ese problema. Desde que la Argentina adoptó la nomenclatura del Mercosur y se empezaron a emitir los nuevos diseños de las chapas, una partida fabricada hace varios años empezó a perder su color y dificultar su correcta visibilidad.

En ese sentido, fuentes consultadas por LA NACION explicaron que las patentes despintadas “no son un problema de fábrica sino del producto que se utiliza para las impresiones de las patentes”, el cual, según comentaron, es homologado para Mercosur y lo dispondría la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

“No se sabe con exactitud a cuánta gente afecta, pero la reposición en estos casos no tiene costo para el usuario”, señalaron también. Aquí se abre un problema: si bien que la patente sufra por el paso del tiempo no es responsabilidad del dueño del vehículo, circular con el número de dominio total o parcialmente obstruido o que su visibilidad se vea afectada, puede incurrir en una multa.

Las patentes con la nomenclatura del Mercosur presentan fallas de fábrica, en algunos casos

Actualmente, circular en esas condiciones conlleva una penalización económica bastante alta, que varía en cada jurisdicción y “se multará en cada ocasión que la unidad sea captada en infracción”. Esto quiere decir que, si el problema de la patente no se soluciona, una persona puede recibir varias multas por obstrucción de la patente por más que ya se le haya hecho una.

Ahora bien, las fallas de este calibre corresponderían a las primeras partidas entregadas y las nuevas unidades ya no vendrían con estos desperfectos. No obstante, hay usuarios que circulan con la patente despintada y no saben como proceder.

Cómo solicitar el cambio de patente si está despintada

Acorde a la información compartida, lo único que se debe hacer es solicitar al Registro Automotor en el que esté radicado el vehículo la reposición de las placas metálicas. “Si es por defecto de fábrica, se reponen gratis por el mismo ejemplar. No se hace ni duplicado, ni triplicado, se hace la original de nuevo”, señalaron desde la DNRPA.

El usuario debe declarar que es por un defecto de fábrica y someter la chapa patente a un peritaje. “Nunca se rechazó ninguna; así que, si está despegada o despintada se presupone error de fábrica porque eso no debería suceder por el simple uso”, añadieron.

Según la Circular N°45 firmada por María Eugenia Doro Urquiza, directora de la DNRPA, en 2018, cuando un usuario solicite la reposición por fallas de fabricación, se ingresa al sistema una solicitud tipo “TP”, la cual no tiene cargo para el solicitante.

La solicitud de reposición se debe hacer en el Registro Automotor que corresponda según la radicación del vehículo afectado

El problema, sin embargo, es que aún al día de hoy hay demoras con las entregas de las nuevas chapas. Es por eso que, de manera provisoria, el Registro Automotor entrega un equivalente de papel obligatorio para circular con vigencia por 30 días desde la fecha de su emisión. Con ese papel de letras y números en color rojo es que el usuario queda habilitado para manejar hasta tanto se le entreguen las patentes.

A raíz de estas demoras en la entrega de los nuevos documentos metálicos, es que se aprobó otra circular, con vigencia en la actualidad, que aclara la posibilidad de renovar la patente de papel “hasta tanto no se entreguen las nuevas”. Para ello, una vez pasados los 30 días, el titular de la unidad debe presentarse nuevamente en el Registro Automotor para recibir el nuevo papel habilitante.

Tras el peritaje correspondiente, a cargo de la Oficina de Pericias Caligráficas, dependiente de la DNRPA, se hará la entrega del mismo ejemplar de la placa metálica sin fallas “cuando haya disponibilidad de stock”.