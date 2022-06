Perdí todo el scoring: ¿me sacan el registro por dos meses?

El sistema de scoring establece una base de puntos con la que comienzan las licencias de conducir y que disminuye con cada infracción cometida. En otras palabras, cada vez que un conductor comete una falta de tránsito, pierde puntos y al llegar a cero, pierde la licencia. Antes, esta normativa regía solo en algunas jurisdicciones pero hace poco, el Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución -242/2022- que unificó el sistema: todo el país utilizará el scoring para evaluar a sus infractores.

A raíz de tantas novedades al respecto surgió un nuevo interrogante: “¿qué pasa si llego a cero?” y “¿cómo actúo ante una disminución del scoring?”. Vale aclarar que los puntos no suben automáticamente ni se reinician con el tiempo; existen distintas maneras de recuperar puntaje pero todas requieren del accionar de cada infractor.

Ahora bien, cada licencia empieza con 20 puntos y se puede llegar a cero en varias oportunidades; cada una de ellas con consecuencias más graves. Si se pierden todos los puntos por primera vez, la licencia queda suspendida por 60 días y una vez cumplida la inhabilitación, en CABA se exige realizar un curso de educación vial mientras que a nivel nacional se restablecen de manera automática. Dato a tener en cuenta: no se recuperan los 20 sino que solo se devuelven 10.

Las reiteradas llegadas a "cero" también implican una extensión más corta de las licencias renovadas Archivo

Si esto vuelve a ocurrir por segunda vez, la inhabilitación pasa a ser por 180 días y si se cae en una tercera oportunidad, la licencia queda suspendida por dos años y la renovación del registro tendrá una extensión menor (por ejemplo, si correspondía que se renueve por cinco años, al haber perdido tres veces el puntaje total, las autoridades correspondientes pueden decidir renovarla solo por uno). Por otro lado, puede suceder que se pierdan puntos por cuarta o más veces; en esos casos, las licencias quedan inhabilitadas por cinco años.

¿Cómo recupero los puntos?

Cada distrito aplica el sistema de scoring de una manera distinta, por lo que la forma de recuperar el puntaje varía según la jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los conductores pueden recuperar voluntariamente cuatro puntos si asisten y aprueban un curso de educación vial -opción disponible una vez cada dos años- o simplemente esperar: cada tres años, la quita de puntos queda sin efecto “siempre y cuando, durante ese lapso, el conductor no haya alcanzado los cero puntos”, definen en la página oficial del Gobierno porteño.

Los puntos del scoring se pueden recuperar a través de un curso de seguridad vial; sin embargo, este solo se puede hacer una vez cada dos años Archivo

¿Qué infracciones disminuyen el puntaje?

Circulación sin RTO (o VTV, son lo mismo): cuatro puntos.

Circular sin corretajes de seguridad: cuatro puntos.

Circular con la licencia vencida: cinco puntos.

Circular sin casco en caso de motos: cinco puntos.

No respetar semáforos: cinco puntos.

No respetar límites de velocidad (superar por menos de un 30% el establecido): cinco puntos.

Conducción con impedimentos físicos, psíquicos, bajo efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten las capacidades motoras: 10 puntos.

No respetar límites de velocidad (superar por más de un 30% el establecido): 10 puntos.

Conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado: 20 puntos.

Participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos.

En CABA, como tiene su propia reglamentación de scoring, añade algunas faltas a la lista de infracciones. Conducir en marcha atrás, circular sin cinturón de seguridad, no dar prioridad de paso a peatones o no ceder el paso a servicios públicos de urgencia quita cuatro puntos; usar el celular al manejar, circular en contramano o por zonas prohibidas -caso microcentro para autos no habilitados- deriva en una disminución de cinco puntos por falta y conducir o estar estacionado sin placa de dominio, dificultar su visualización, manejar de manera peligrosa o negarse a un control de alcoholemia conlleva una reducción de diez puntos en cada caso.