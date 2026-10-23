Permiso para manejar un auto ajeno: cuándo es necesario y cómo gestionarlo en 2026

Algunos años atrás, a partir de la publicación de la Disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), la cédula de identificación para autorizados a conducir, conocida comúnmente como cédula azul, dejó de ser un documento obligatorio para la circulación de vehículos dentro del territorio nacional.

Esta medida se fundamenta en lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-70, el cual determinó el no vencimiento de las cédulas de identificación del vehículo (cédula verde). Al suprimirse la caducidad de la cédula verde, la existencia formal de una cédula azul carecía de aplicación práctica para autorizar a terceros a conducir.

Bajo el esquema vigente, la cédula verde no vence y puede presentarse ante los controles de tránsito tanto en formato físico como en formato digital a través de la aplicación oficial Mi Argentina. No obstante, la normativa aclara que las cédulas azules que hayan sido emitidas con anterioridad a la disposición continúan siendo válidas para circular hasta tanto sean revocadas explícitamente por el titular registral que las solicitó.

La cédula verde ahora no tiene vencimiento

En forma complementaria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ratificó la nómina de documentación y elementos de seguridad exigibles para circular por el país: Documento Nacional de Identidad (DNI), la Licencia Nacional de Conducir vigente, la cédula verde física o digital (o cédula azul previa que siga vigente), el comprobante de seguro obligatorio al día, la constancia de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o RTO, las chapas patente legibles sin alteraciones y los elementos de emergencia como el matafuegos con carga al día y las balizas triangulares

¿Cómo habilitar a alguien a manejar?

Ahora bien, aunque la cédula verde no tiene vencimiento, existe un permiso para autorizar a un tercero a manejar un vehículo, que puede resultar útil, por ejemplo, si el auto no cuenta con la cédula verde física.

Para realizar este trámite 100% online y gratuito, la gestión debe ser realizada únicamente por el titular del vehículo en cuestión, quien debe tener instalada la versión más reciente de la aplicación Mi Argentina. Una vez dentro de la plataforma móvil, el procedimiento para autorizar a un tercero contempla los siguientes pasos:

Ir a la sección “Vehículos” del menú principal.

Seleccionar la opción “Vehículos a mi nombre”.

Buscar el vehículo sobre el que se quiera generar la autorización y presionar “Habilitar a conducir”.

Ingresar los datos correspondientes (nombre, apellido y número de CUIL) de la persona que será habilitada.

La autorización se tramita a través de MI Argentina

Una vez completados estos pasos, la persona autorizada verá reflejada la credencial digital en su propia aplicación dentro del apartado “Vehículos autorizados a conducir”, ubicado dentro del menú de “Vehículos”. Respecto a quienes conserven una cédula azul física tramitada con anterioridad, se reitera que permanecerá vigente hasta que el titular decida revocarla.