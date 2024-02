escuchar

Comprar un 0 kilómetro en la Argentina puede resultar una odisea. No sólo porque los autos más baratos del mercado se mueven entre los $16 millones y $18 millones (unos US$20.000 al tipo de cambio oficial), sino porque la forma alternativa para acceder a este bien es a través de un plan de ahorro que sufre actualizaciones mensuales producto del contexto inflacionario y de la variación del precio oficial del modelo.

Tras el salto del dólar del 118% de diciembre, el valor promedio de los automóviles sufrió un incremento de alrededor del 100% desde fin de 2023 a esta parte . Y el impacto se sintió especialmente entre aquellos que son titulares de un plan de ahorro.

A través de los planes, los clientes abonan por un período de 6 a 7 años entre el 60% y el 80% del valor del vehículo al momento de compra a partir de una alícuota mensual de aproximadamente un 1% del precio actual del modelo.

Según pudo sondear LA NACION, hay preocupación y un gran malestar entre titulares de distintos planes de ahorro ya que recibieron aumentos en sus abonos mensuales de entre el 70% y 80% durante el primer bimestre del año, en un contexto donde los salarios reales corren muy por detrás. Esto está dando lugar a un fuerte incremento en la morosidad de los adherentes (del 10% entre enero y diciembre), de acuerdo a concesionarios consultadas.

La versión más básica de un Volkswagen Polo cuesta hoy $20.413.245 según los planes de ahorro. Esto es $8.536.715 (72%) más que en diciembre de 2023 y $14.392.245 (229%) más que junio del mismo año. Según reportaron titulares de planes, el valor de la alícuota aumentó proporcionalmente, pasando de $113.000 en diciembre a casi $200.000 este mes.

Volkswagen Polo

Al valor de la alícuota, hay que sumarle distintos cargos administrativos y el seguro (si ya se cuenta con la unidad entregada), que debe contratarse exclusivamente con el concesionario a través del cual se adquirió el vehículo, y que suelen abultar aún más el monto final del abono mensual. Por ejemplo, una protección contra terceros cotiza hoy alrededor de los $40.000 y un seguro contra todo riesgo, $70.000.

Jeep Renegade

Una Jeep Renegade 1.8 Sport, que a principios de diciembre de 2023 tenía un precio de lista según el plan de $10.400.000, hoy tiene un valor que ronda los $26.400.000, es decir, un 150% más caro. Quienes difieren el 80% del vehículo en 84 cuotas, han visto un incremento en la alícuota de $123.404 en diciembre a $266.389 el corriente mes, es decir, un incremento del 115%, sin contar otros costos como los administrativos y de seguro.

El importe de la alícuota para una Jeep Renegade sufrió un aumento del 115% entre diciembre y febrero

La alícuota para un utilitario Partner de Peugeot, cuyo valor actual ronda los $19.500.000, aumentó en un 340% en un año, pasando de $48.736 en febrero de 2023 a $213.830 en el mismo mes de este año.

Los incrementos están disparando la mora en los pagos y crecen los casos de quienes salen a vender los planes que habían adquirido porque no los pueden solventar. Es el caso de Marina Gutiérrez, titular de un plan para un Volkswagen Gol (que dejó de fabricarse y fue cambiado por el de un Polo Trend): “En el último mes me aumentó de $220.000 a $320.000. Yo soy jubilada, no puedo pagarlo así que lo voy a vender” .

“Durante todo el último año se registró un aumento significativo en la morosidad en los planes de ahorro y en los juicios derivados (de esos incumplimientos). Desde 2002 que no veíamos esto” alertó a LA NACION el gerente de un grupo concesionario que opera varias marcas en la Ciudad de Buenos Aires y que pidió mantener su nombre en reserva.

Desde otro grupo concesionario con presencia en el Gran Buenos Aires que administra planes de ahorro de distintas automotrices señalan que la caída en las ventas desde que empezó el año es muy pronunciada: en enero hubo un retroceso del 15% en los planes con respecto al mismo mes de 2023 y en lo que va de febrero, del 25%. Para este año, están previendo una baja del 30% .

En cuanto a la morosidad, en enero aumentó un 10% con respecto a diciembre, apuntaron en el mismo grupo.

Según los datos de ACARA, la asociación de concesionarios, las ventas de vehículos financiados cayeron 36,3% en enero respecto del mismo mes del año último.

