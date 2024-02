escuchar

Las pick ups pertenecen a un segmento que corre con reglas distintas en el mercado argentino. Al considerarse vehículos de trabajo y no cargar con el impuesto al lujo, quedaron exentas de la discusión que paralizó las operaciones en enero y que complicó el arranque del año comercial en el sector.

Pero así como tienen cierto “aire” en materia impositiva en comparación con sedanes y SUV, sí son afectadas directamente por los problemas de producción (teniendo en cuenta que todas, a excepción de la Chevrolet S10, se fabrican en la Argentina) y por la realidad macroeconómica. Con una moneda local volátil y un contexto de incertidumbre, el dólar se convierte en una referencia estable sobre el precio de las pick ups.

Como sucede con los autos, que subieron más de 200% en pesos y también se movieron en dólares en el último año, las pick ups aumentaron en el orden de un 30% medidas en moneda dura si se comparan los valores de 2023 con los de este año.

Fuentes comerciales del sector atribuyen esa variación al efecto de un dólar atrasado durante 2023 (hasta el salto de la devaluación de diciembre) y precios en pesos “disparados” mes a mes por la inflación. “Se da un desfasaje producto de la disparada de precios de los autos muy fuerte. Y es una cuestión impositiva, también, una multiplicación de impuestos sobre impuestos [que repercuten en los precios]”, señalan.

La Ford Ranger aumentó un 32% en dólares en el último año

En ese sentido, si se pone la lupa en cada marca, la variación sigue un ritmo más o menos similar. Si se toma el valor del dólar blue en marzo de 2023, que era de $383, Ford vendía la versión de entrada de gama de la generación anterior de la Ranger en US$21.268 ($8.146.000, el precio de lista en aquel entonces).

Un año más tarde, con el dólar blue a $1115 según la cotización del 21 de febrero de 2024, la Ranger se consigue a partir de US$28.268 ($31.519.000 el precio sugerido): un 32,9% más en dólares que el año anterior.

En una línea similar se movió Toyota con la Hilux, aunque durante el último período no presentó nueva generación de su pick up. En el mes referido de 2023, la líder en ventas no se conseguía por menos de US$22.736 ($8.708.000 en lista la versión de entrada DX). Acorde a los últimos valores publicados, hoy arranca a partir de US$28.973 ($32.306.000), un 27,4% por encima.

La Toyota Hilux subió un 27% en dólares en casi un año

En otras marcas se vieron movimientos más abruptos. La Volkswagen Amarok pasó de arrancar en US$22.854 en 2023 ($8.753.300 el precio de lista) a escalar un 33,9% y ubicarse en US$30.623 este 2024 ($34.144.810 es su último valor publicado para la versión de entrada). Salto mayor fue el que efectuaron Renault y Nissan, automotrices que producen la Alaskan y la Frontier, respectivamente, en la misma línea de montaje.

La Renault Alaskan dio el salto más grande en este período medida en dólares

Los incrementos estuvieron en el orden del 36,2% para la francesa (de representar US$24.026 y $9.202.300 a US$32.747 y $36.513.900) y $35,4% para la japonesa (pasó de partir de US$22.317 y $8.547.700 a US$30.228 y $33.705.300).

La pick up que menos incrementó su valor en dólares este último año fue la Chevrolet S10, que creció apenas un 19,2%. A comienzos de 2023 se listaba por $10.029.900, es decir, US$26.187 y en 2024 figura a $34.823.900, equivalente a US$31.232.

