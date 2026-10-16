Porsche lanzó la nueva generación de un emblemático auto en la Argentina con precio reducido

Porsche presentó en la Argentina la cuarta generación de la Cayenne, desarrollada exclusivamente con motorización eléctrica. El SUV llega en tres versiones —Electric, S Electric y Turbo Electric—, con precios que van desde US$167.600 hasta US$273.300.

En el Porsche Center ubicado en Pilar, Nordenwagen, el importador y representante oficial de la marca, remarcó la particularidad en su posicionamiento local de que las tres cuestan menos que sus alternativas comparables de la generación anterior.

El SUV llega en tres versiones —Electric, S Electric y Turbo Electric— y sus respectivas alternativas coupé

La tercera generación continuará comercializándose en paralelo, con sus versiones nafteras e híbridas enchufables, mientras que la cuarta concentrará las opciones completamente eléctricas. La convivencia responde a la estrategia internacional de Porsche de mantener disponibles las tres tecnologías de propulsión en un momento de transición.

Alrededor del 30% de las ventas de Porsche se deben al Cayenne

El lanzamiento se produce en un año de crecimiento para la marca en el país. Según comentaron desde la compañía durante la presentación, llevan patentadas unas 174 unidades en 2026, un incremento superior al 200% interanual, aunque aclararon que parten de una base de comparación muy baja. La mitad de sus ventas corresponde al nuevo Macan y alrededor del 30%, al Cayenne.

El Cayenne eléctrico va desde los US$167.600 hasta los US$273.300, según la versión

Potencia, autonomía y carga

Las tres versiones utilizan dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, uno en cada eje, y tracción integral. Las cifras máximas de potencia y torque se alcanzan con overboost y Launch Control, el sistema que optimiza la aceleración desde parado.

Las tres versiones utilizan dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, uno en cada eje, y tracción integral

El Cayenne Electric desarrolla 408 CV, que aumentan a 442 CV con Launch Control, y un torque máximo de 835 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h. La S Electric eleva esos valores a 544 CV y 666 CV, respectivamente, con 1080 Nm: necesita 3,8 segundos para llegar a los 100 km/h y alcanza los 250 km/h.

La Turbo Electric entrega 857 CV en funcionamiento normal y hasta 1156 CV con Launch Control, acompañados por 1500 Nm. Con esa configuración, completa el 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, llega a los 200 km/h en 7,4 segundos y tiene una velocidad máxima de 260 km/h.

El Cayenne Electric desarrolla 408 CV, que aumentan a 442 CV con Launch Control

Toda la gama comparte una batería de 113 kWh de capacidad bruta y una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Las autonomías combinadas declaradas bajo el ciclo WLTP son de 642 kilómetros para la Cayenne Electric, 653 kilómetros para la S Electric y 623 kilómetros para la Turbo Electric.

El interior combina tres pantallas digitales con controles físicos

La potencia de carga en corriente continua alcanza los 390 kW y puede llegar a 400 kW bajo condiciones específicas. Con una estación compatible y en condiciones óptimas, la marca declara una recarga del 10% al 80% en 16 minutos. Para corriente alterna, admite 11 kW de serie y ofrece un cargador de a bordo de 22 kW como opcional.

En las versiones S y Turbo, el motor trasero incorpora refrigeración directa por aceite, una solución que extrae calor de los componentes conductores de corriente para sostener las prestaciones bajo cargas elevadas.

Las autonomías combinadas declaradas bajo el ciclo WLTP son de 642 kilómetros para la Cayenne Electric, 653 kilómetros para la S Electric y 623 kilómetros para la Turbo Electric

Diseño y equipamiento

En el exterior, el nuevo Cayenne conserva la línea de techo descendente e incorpora una banda luminosa trasera con efecto tridimensional y la inscripción “Porsche” iluminada. La oferta de llantas llega hasta las 22 pulgadas. El coeficiente de resistencia aerodinámica es de 0,25, con aletas móviles en las entradas de aire y un alerón de techo adaptativo.

Incorpora una banda luminosa trasera con efecto tridimensional

La suspensión neumática con amortiguación adaptativa PASM es de serie. Entre las opciones aparecen la dirección del eje trasero, con un ángulo de giro de hasta cinco grados, y el sistema de suspensión activa Porsche Active Ride, disponible para la S y la Turbo. Esta última también incorpora de serie Porsche Torque Vectoring Plus, con bloqueo del diferencial trasero.

Dentro del habitáculo, el cambio más visible es la Flow Display, una pantalla OLED curva que se prolonga hacia la consola central. Se combina con un instrumental digital OLED de 14,25 pulgadas y mantiene mandos físicos para funciones de uso frecuente, como la climatización y el volumen del audio.

Como opcionales se ofrecen una pantalla de 14,9 pulgadas para el acompañante y un head-up display con realidad aumentada, que proyecta información en el campo visual del conductor.

El interior de la cuarta generación del Porsche Cayenne

La capacidad del baúl trasero es de 781 litros en la Electric y la S Electric, y de 747 litros en la Turbo Electric. Al abatir los asientos posteriores, esos volúmenes aumentan a 1588 y 1554 litros, respectivamente.

Cuánto cuestan las tres versiones

El Cayenne Electric se ofrece a US$167.600, frente a los US$178.400 del Cayenne Black Edition naftera. En el escalón siguiente, la versión S Electric cuesta US$186.700, mientras que el Cayenne S tiene un precio de US$208.000. La mayor distancia aparece en el tope de gama. El Cayenne Turbo Electric llega a US$273.300, contra los US$318.900 de la Turbo E-Hybrid.

Las alternativas coupé eléctricas figuran a US$170.800, US$192.000 y US$275.500, respectivamente.