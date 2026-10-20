Precio oficial: cuánto cuesta la Toyota Hilux en octubre 2026

La Toyota Hilux lidera el ranking de patentamientos de septiembre con 3036 unidades registradas, un 15,3% más que en agosto y un crecimiento interanual del 21,1%. La camioneta mediana de Toyota, producida en Zárate, provincia de Buenos Aires, acumuló 24.171 unidades patentadas entre enero y septiembre de 2026, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta cifra acumulada representa una caída del 1,7% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 24.590 unidades, mientras que el mercado automotor en su conjunto retrocedió cerca de un 13% en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de este año

Para este mes, Toyota que se mantiene como la automotriz líder en ventas, decidió congelar los precios de la Hilux, que quedaron configurados de la siguiente manera:

Hilux DX/SR

Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $44.034.000

$44.034.000 Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.934.000

$52.934.000 Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.621.000

$49.621.000 Toyota Hilux 4x4 DX MT: $58.116.000

$58.116.000 Toyota Hilux 4x2 DX AT: $51.008.000

$51.008.000 Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.739.000

$59.739.000 Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.480.000

$59.480.000 Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.856.000

$66.856.000 Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.742.000

Hilux SRV/SRX

Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.911.000

$67.911.000 Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $80.317.000

$80.317.000 Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.855.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.863.000

Así es la Toyota Hilux SRX

El presente de la industria automotriz

Si bien la Hilux registró una caída del 1,7% en sus patentamientos durante los primeros nueve meses del año, como se mencionó previamente, el mercado automotor de la Argentina también atraviesa una contracción, aunque más pronunciada, cercana al 13%. En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto, pero un 11,4% menos que en el mismo mes de 2025.

Con estos resultados, entre enero y septiembre se registraron 435.493 unidades, frente a las 500.497 contabilizadas durante el mismo período del año pasado. Así, el mercado acumula una caída interanual del 13%.

En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 10,7% más que en agosto OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

En esta línea, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad. El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

Por su parte, con concluyó: “Este fenómeno será abordado con especial análisis en la primer expo de autos chinos que se realizará el fin de semana y donde estaremos presentes para acompañar a los concesionarios a ser competitivos en esta nueva realidad. La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”.