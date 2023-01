“Quiero aprender a navegar”: todo lo que hay que saber sobre los cursos de timonel, precios y opciones

escuchar

Dicen que navegar es la mejor terapia. Y la libertad que genera embarcar la aventura hacia un del destino desconocido con la calma del agua y el meseo de un barco, impagable. Así definen esta actividad los apasionados por la navegación.

Parece fácil y encantador, pero se necesita mucha preparación. No cualquiera puede manejar un barco y mucho menos llegar a aguas abiertas. Como pasajero sí, pero ser miembro de una tripulación requiere mucho conocimiento. Hay opciones, claro con cursos y opciones para todos los gustos.

En primer lugar, hay que advertir que las alternativas son varias. Muchas escuelas dan cursos pero hay que tener en cuenta que no todas están certificadas para hacerlo, razón por la que luego hay que validar lo aprendido presentándose en Prefectura Naval Argentina y rendir el examen correspondiente.

En diálogo con LA NACION, Alejandro Caramella, secretario y director de cursos del Círculo de Pilotos de Yate (CPY), acercó la grilla que su institución tiene y señaló: “Todos los exámenes se realizan en el CPY con veedor de Prefectura”. Es decir, se aprende y se rinde en el mismo lugar, sin trámites extra.

Uno por uno, qué tipos de cursos se pueden tomar

Como primera medida hay que tener en cuenta que los cursos y exámenes son habilitantes. Es decir, si no tiene esta preparación y aprobación no puede hacerlo. Además. tener un título permite conducir ciertas embarcaciones, no cualquiera. Por ejemplo, se puede tomar clases para ser conductor náutico y estar habilitado para navegar en cualquier barco de hasta siete metros de eslora y 140hp de potencia máxima (una lancha pequeña, por ejemplo). Acorde informó Caramella, el valor de ese curso es de $24.800 -a precios actuales- y consta de cuatro clases.

Ahora, si se quiere tener un poco más de libertad en cuanto a distancia -el conductor náutico debe limitarse a las costas- se puede cursar las clases para ser timonel de yate motor cuyo valor es de $31.500, consta de siete clases y permite navegar embarcaciones de motor de hasta 12 metros de eslora.

Los antes mencionados son los más sencillos. En pocas clases se aprenden los conceptos básicos y se consigue el carnet para poder navegar.

La opción de ser timonel de vela motor que permite “despachar [navegar en] cualquier embarcación de vela o motor” con restricciones puestas en la distancia sailingteatime.com

Los más complejos tienen más duración y costo pero también más beneficios. Por ejemplo, está la opción de ser timonel de vela motor que permite “despachar [navegar en] cualquier embarcación de vela o motor” con restricciones puestas en la distancia: solo se podría ir hasta, por ejemplo, la zona de La Plata o Sauce, Uruguay. Según comentaron desde el CPY, este curso tiene una duración de seis meses con dos clases semanales (una teórica vía Zoom en la semana y una práctica los viernes, sábados o domingos) y su valor ronda los $13.400 por mes.

Los cursos habilitan a navegar distintas embaraciones según lo que se busque Imagen de archivo

Por otro lado, también existe el curso de patrón de yate de vela motor que es el nivel más alto que se puede conseguir sin pasar obligatoriamente por Prefectura. La principal diferencia respecto al anterior es que habilita a viajes de mayor distancia. Por ejemplo, saliendo desde Buenos Aires, se puede llegar a Punta del Este (Uruguay) o a Mar Del Plata. El costo es de $6800 por mes, dura ocho meses y se necesita de manera obligatoria haber cursado y aprobado el curso de timonel. Entonces, a modo de resumen, estos serían los cursos disponibles:

Conductor naútico: dura cuatro clases y habilita para manejar cualquier embarcación de hasta siete metros de eslora y 140hp de potencia máxima; además, se debe limitar a navegar cerca de la costa.

dura cuatro clases y habilita para manejar cualquier embarcación de hasta siete metros de eslora y 140hp de potencia máxima; además, se debe limitar a navegar cerca de la costa. Timonel de yate motor: siete clases y habilitación para embarcaciones de motor de hasta 12 metros de eslora; más libertad en cuanto a distancias.

siete clases y habilitación para embarcaciones de motor de hasta 12 metros de eslora; más libertad en cuanto a distancias. Timonel de vela motor: un curso teórico-práctico más largo, de seis meses que habilita a navegar cualquier embarcación de vela o motor con restricciones en cuanto a distancias.

un curso teórico-práctico más largo, de seis meses que habilita a navegar cualquier embarcación de vela o motor con restricciones en cuanto a distancias. Patrón de yate de vela motor: curso teórico de ocho meses de duración; obligatorio ser timonel de vela motor para cursarlo y permite navegar mayor distancia.

Cómo ser piloto de yate

Hay un nivel más que se puede alcanzar y es el máximo al que se puede llegar. Ser piloto de yate de vela motor permite navegar en cualquier embarcación, ya sea de vela o motor, a cualquier parte del mundo. Es decir, si se tiene este título se puede tranquilamente emprender un viaje a Europa en barco (siempre y cuando se tengan los medios, elementos y tripulación necesaria).

No obstante, se trata de un curso intensivo y más complejo que los anteriores. A diferencia de los antes mencionados, este únicamente se puede cursar en Prefectura Naval Argentina y para hacerlo hay que acreditar dos roles nocturnos y dos roles océanicos siendo patrón de yate.

En otras palabras, hay que hacer dos viajes de noche y dos viajes en altamar y obtener un formulario sellado por Prefectura que lo certifique. Esto significa que es obligatorio haber aprobado el curso de patrón de yate.

Con el título de piloto se puede viajar a cualquier parte del mundo en barco Imagen de archivo

Ahora bien, al dictarlo Prefectura, el curso no tiene costo pero sí hay que someterse a un examen de ingreso para ver si se está o no calificado. En caso de entrar, hay que asistir a clases de lunes a jueves y tener asistencia casi perfecta para luego acceder al examen final.

