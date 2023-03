Sacó su registro después de 960 intentos y 12.500 euros pero dice que valió la pena

escuchar

Una mujer de Corea del Sur aprobó el examen de manejo en su intento número 960 y después de gastar más 12.500 euros para obtener su licencia. Su nombre es Cha Sa-soon y tiene 69 años.

La primera vez que dio, y reprobó, el examen escrito fue en abril de 2005. Este resultado, sin embargo, lejos de desmotivarla, la impulsó a cumplir con su meta con una perseverancia que parece ficticia.

Después de ese primer fracaso, Cha Sa-soon volvió a intentarlo cinco días a la semana religiosamente a lo largo de tres años, alcanzando un total de 780 intentos. Sin éxito, optó por darle una tregua a su intensidad y pasó a intentar el teórico solo dos veces por semana, hasta lograrlo.

La mujer reprobó el teórico más de 780 veces.

Fue recién ahí que pudo pasar a la instancia de evaluación práctica, en donde puso a prueba sus habilidades de conducción 10 veces antes de aprobar. A fin de cuentas, Cha Sa-soon pasó por un total de 960 exámenes antes de obtener su licencia, además de tener que pagar un monto aproximado de 12.500 euros.

Más tarde, la mujer confesaría que necesitaba el registro para poder mantener su negocio de venta de verduras. El instructor que la acompañó a lo largo de todo el proceso, parte de la Jeonbuk Driving School, admitió que tanto él como toda la escuela se sintieron aliviados cuando la alumna triunfó a pesar de los percances. “Cuando finalmente obtuvo su licencia, todos salimos a animarla y abrazarla, y le dimos flores”, dijo el hombre. “Sentí cómo se liberaba un peso de encima. No habíamos tenido el coraje para decirle que renunciara, porque la realidad era que ella seguía apareciendo”.

Pero la historia no termina ahí. Parece ser que el relato tomó vuelo y desde Hyundai, conmovidos por la historia, le regalaron un voucher por el monto que había invertido en sus casi 1000 intentos, para que se compre un auto 0km.

Resulta que, después de este desenlace inesperado, la historia se viralizó, y la mujer apareció en un anuncio de la automotriz asiática, transformándose en una suerte de famosa en su país.

Le llevó 960 intentos pero lo logró. "Salimos a abrazarla con flores".

Hoy, después de más de 15 años, la secuencia se reavivó en las redes sociales después de que un usuario la volviera a compartir en Reddit. Las reacciones de la gente fueron ambivalentes. Algunos elogiaron a Cha Sa-soon y simpatizaron con su perseverancia y determinación: “Si caés 959 veces, levántate 960″.

Otros, en cambio, criticaron que algo así hubiera ocurrido. “No me gustaría que alguien que falló cinco veces esté en el mismo camino que yo, sin mencionar 960″, dijo un usuario. Otro opinó: “Personalmente, creo que si alguien no aprueba su examen de manejo, o cualquier parte de su examen de manejo, más de 10 veces, no se le debería dar la licencia nunca. Debería haber un punto final antes de 960 intentos en el que alguien te diga que manejar no es para vos”.

LA NACION

Temas Autos