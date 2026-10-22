Se llama Nelson. El osado taxista que se animó a comprarse un auto 100% eléctrico para trabajar

La decisión fue impulsada por los bajos costos de mantenimiento y el confort
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A la flota de monopatines, motos y colectivos totalmente eléctricos que recorren día a día las calles de la ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora hay que sumar al primer taxista. Su nombre es Nelson y el auto es un BYD Dolphin Mini, en lo que ya es un verdadero hito en la incorporación y renovación del transporte de pasajeros hacia vehículos más eficientes, silenciosos y sustentables.
El modelo es un hatchback compacto 100% eléctrico, ideal para el tránsito urbano porque ofrece una autonomía de hasta 380 km (NEDC), plataforma e-Platform 3.0, batería Blade ultra-segura, 6 airbags y un equipamiento orientado a la eficiencia y al bajo costo de mantenimiento.
“Lo elegí por el motor eléctrico, que creo deberíamos tener todos para cuidar el medioambiente. Y obviamente también por la tecnología. Después de tantos años de compartir el motor térmico, de manejar autos a combustión, estaba ya cansado, cansado de las correas, de esto, de lo otro. Apuesto a la simpleza del mantenimiento además del costo del combustible. El gas es barato, pero siempre tiene motor”, dijo el orgulloso primer “taxista eléctrico” Nelson.
La búsqueda de ahorro y eficiencia de Nelson se sostiene sobre varios pilares. Por un lado, los autos eléctricos están exentos del pago de patente y de peajes. Pero, además, tienen una reducción significativa en costos de combustible y mantenimiento. Estos vehículos pueden estar más tiempo en servicio porque el desgaste mecánico es menor.
Pero también empiezan a mostrar sus beneficios como taxis por los beneficios que ofrecen para el pasajero y el entorno: mayor confort durante cada viaje gracias a una conducción suave y silenciosa, ausencia de vibraciones y ruido y menor impacto sonoro en peatones y otros vehículos.
”El cambio ya está sucediendo en las calles de Buenos Aires. Cada vez son más los taxistas que se animan a pasar de autos a gas y nafta a eléctricos. Después de tantas horas manejando, hablan del silencio, del confort, de no usar embrague todo el día y de bajarse del auto muchísimo menos cansados”, señaló, por su parte, Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte hoy al frente de BYD Dietrich.
Con la llegada del primer BYD Dolphin Mini a la flota de taxis porteña, Nelson abre el camino hacia una movilidad más limpia, eficiente y moderna en la Ciudad de Buenos Aires.
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