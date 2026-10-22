Se llama Nelson. El osado taxista que se animó a comprarse un auto 100% eléctrico para trabajar

A la flota de monopatines, motos y colectivos totalmente eléctricos que recorren día a día las calles de la ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora hay que sumar al primer taxista. Su nombre es Nelson y el auto es un BYD Dolphin Mini, en lo que ya es un verdadero hito en la incorporación y renovación del transporte de pasajeros hacia vehículos más eficientes, silenciosos y sustentables.

El modelo es un hatchback compacto 100% eléctrico, ideal para el tránsito urbano porque ofrece una autonomía de hasta 380 km (NEDC), plataforma e-Platform 3.0, batería Blade ultra-segura, 6 airbags y un equipamiento orientado a la eficiencia y al bajo costo de mantenimiento.

“Lo elegí por el motor eléctrico, que creo deberíamos tener todos para cuidar el medioambiente. Y obviamente también por la tecnología. Después de tantos años de compartir el motor térmico, de manejar autos a combustión, estaba ya cansado, cansado de las correas, de esto, de lo otro. Apuesto a la simpleza del mantenimiento además del costo del combustible. El gas es barato, pero siempre tiene motor”, dijo el orgulloso primer “taxista eléctrico” Nelson.

El interior del modelo chino

La búsqueda de ahorro y eficiencia de Nelson se sostiene sobre varios pilares. Por un lado, los autos eléctricos están exentos del pago de patente y de peajes. Pero, además, tienen una reducción significativa en costos de combustible y mantenimiento. Estos vehículos pueden estar más tiempo en servicio porque el desgaste mecánico es menor.

Pero también empiezan a mostrar sus beneficios como taxis por los beneficios que ofrecen para el pasajero y el entorno: mayor confort durante cada viaje gracias a una conducción suave y silenciosa, ausencia de vibraciones y ruido y menor impacto sonoro en peatones y otros vehículos.

El Dolphin mini lidera las tablas de patentamientos

”El cambio ya está sucediendo en las calles de Buenos Aires. Cada vez son más los taxistas que se animan a pasar de autos a gas y nafta a eléctricos. Después de tantas horas manejando, hablan del silencio, del confort, de no usar embrague todo el día y de bajarse del auto muchísimo menos cansados”, señaló, por su parte, Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte hoy al frente de BYD Dietrich.

Con la llegada del primer BYD Dolphin Mini a la flota de taxis porteña, Nelson abre el camino hacia una movilidad más limpia, eficiente y moderna en la Ciudad de Buenos Aires.