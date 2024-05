Son camioneras, armaron una red y lograron que cada vez más mujeres quieran ser conductoras

Escuchar

Una profesión en donde hoy se visualiza más a la mujer es la de conductoras profesionales y desde hace casi 10 años, Simplemente Camioneras ha sido el lugar de encuentro virtual donde las choferes del transporte de carga se suman para ayudarse y hacer crecer este rubro que día a día suma a más colegas al volante.

La idea de llevar adelante Simplemente Camioneras surgió a partir del interés de tres amigas. “El 29 de enero de 2016 cree la página Simplemente Camioneras (SC) con el fin de conocer a otras mujeres que fueran camioneras como yo, en ese momento. Quería que otras colegas se sumaran y pudiéramos visibilizar a más mujeres haciendo este trabajo. Hoy, tenemos más de 125.000 seguidores en Facebook y otros tantos en Instagram. También la página de Simplemente Camioneras le da la oportunidad de trabajo a varias chicas ya que nos contactan de diferentes transportes para publicar empleos”, señala la instructora de conducción de Volvo Trucks y Buses Argentina Andrea Paredes, quien llegó a esta profesión por su papá que fue chofer de camión.

Norma Arrúa, Susana García y Andrea Paredes, fundadoras de Simplemente Camioneras

En tanto, Norma Arrúa, conductora profesional con 12 años de experiencia que realiza transporte de cargas generales y peligrosas, es la administradora de la página. “SC es un punto virtual de encuentro de mujeres camioneras y surgió junto con Andrea y Susana García, otra colega, ante las ganas de mostrar que las mujeres podíamos ejercer esta profesión. De hecho, siempre hubo mujeres camioneras, pero al no existir las redes sociales, no se veían”.

Arrúa señala que “nuestra página es muy federal, ya que somos de distintas provincias y estamos en todos los rubros del transporte de camiones llevando piedra, arena, cemento, animales, autopartes, combustibles, alimentos, aguas y gaseosas, autos... Hay mujeres de todas las edades, desde chicas que recién comienzan de 22 años a mujeres de 60 y tantos”.

Hoy pocas, pronto serán más

Aunque en la actualidad, menos del 1% de las Licencias Nacionales de Transporte Interjurisdiccional están en manos de mujeres (datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial), en el transporte de cargas, Simplemente Camioneras ha sido referente tanto para las conductoras profesionales como para las empresas transportistas y las automotrices.

“El acompañamiento de las automotrices es muy importante ya que hacen más visible nuestro trabajo, al igual que las empresas de transporte. Así, en SC recibimos más consultas de mujeres que quieren dedicarse a la profesión”, aclara Arrúa y detalla que “ha crecido mucho la cantidad de licencias otorgadas a mujeres y lo vemos reflejado en las preguntas por trabajo que nos llegan a nuestra página. Desde que inició SC a la mujer cada vez se le fueron abriendo más puertas laborales en los transportes. Al visibilizarla trabajando como chofer, muchas empresas han tomado colegas y si la experiencia es buena, toman más mujeres choferes”.

María Elena Secanti, miembro de Simplemente Camioneras

En este sentido, Natacha Calero, Project Leader del Programa Conductoras de Scania Argentina, afirma que desde la firma se brega por generar espacios de trabajo más igualitarios, mejorando sus prácticas y procesos, con el objetivo de lograr una industria del transporte más equitativa.

En esta línea, desde 2019, ‘Conductoras’ es el programa de formación profesional para que más mujeres sean parte de la industria del transporte y cuyo objetivo es formar profesionalmente a aquellas que quieran ser parte de la industria del autotransporte de cargas e incentivar a muchas otras a sumarse a esta actividad laboral. En cada edición donde hay más de 3000 inscriptas, 12 mujeres de todo el país son seleccionadas para realizar el programa, y la mayoría de las egresadas hasta hoy se dedican a esta profesión.

“El objetivo del programa ‘Conductoras’ es reducir la brecha de género existente en el sector y contribuir a satisfacer la necesidad de conductores profesionales que hoy tiene el transporte de carga, otorgándole una nueva salida laboral a mujeres que buscan profesionalizarse”, dice Calero. “Simplemente Camioneras ha sido una gran inspiración para el equipo Scania que lleva adelante esta iniciativa y un gran acompañamiento para todas las mujeres que han pasado por el programa Conductoras. Esto se debe a que se trata de una red de mujeres que se desempeñan en el transporte de cargas hace muchos años, y han generado la representación femenina tan necesaria en un sector todavía muy masculinizado”.

En tanto, la gerente de Marketing y Comunicaciones de Volvo Trucks y Buses de Argentina, Julieta Machin, destaca que para la firma el contar con instructoras de camiones mujeres es de gran importancia no solo para la marca sino para la industria del transporte en general. “Contribuye a la diversidad de género. Principalmente, porque la inclusión de instructoras ayuda a romper con los estereotipos de género existentes y sirve como un modelo a seguir para otras mujeres interesadas en una carrera en esta industria”.

Historias al volante

Cuando se pregunta a las conductoras profesionales si siempre se disfruta la vocación de conducir un camión, la respuesta inmediata es sí. Agregan que esto sería imposible sin la compañía, el apoyo y el amor de sus familias.

Alejandra Karina Aguirre es desde hace cinco años chofer profesional en Transporte Cantarini. Viaja de Buenos Aires a Tierra del Fuego, Río Grande. Tiene tres hijos y seis nietos. “Tengo licencia de conducir hace 20 años, antes los transportes ni tomaban mujeres. Me costó mucho tiempo ingresar como chofer hasta que se dio en 2018. Mientras tanto, trabajaba como enfermera”, cuenta. “Aprender a conducir durante el invierno en el sur argentino ha sido mi logro, ya que, por las temperaturas, la nieve y el hielo es muy difícil transitar por las rutas, es un orgullo. Buscando trabajo conocí a SC cuando un colega en un curso de cargas generales me comentó que había en Facebook un grupo de mujeres camioneras y podían ayudarme”.

Andrea Paredes

Con menos tiempo arriba del camión, María Elena Secanti es conductora profesional desde hace casi un mes para el Operador MEFF. Tiene dos hijos y un nieto. “Soy conductora profesional de camiones hace un año, me gusta mucho manejar y salir a la ruta me da paz. Mi máximo logro es trabajar de esto y mantener mi hogar haciendo lo que me gusta, mi meta es aprender más de esta profesión tan linda”.

Secanti conoció Simplemente Camioneras mediante una vecina, Liliana, que también es conductora profesional. “Me sumé porque vi posible mi crecimiento día a día. Trabajar en este rubro me ayuda a crecer como persona y como conductora”, resalta.

En el caso de Marcela Heim, hace 36 años es conductora profesional. “Disfruto cumplir horarios, ser responsable cuando transporto una carga y no tener ningún error al conducir. Mi máximo logro es vivir de esta profesión y estar para cuando mis hijos me necesiten, ya que, por trabajo no pasé tiempo con ellos de chicos. En el futuro, voy agradecer el haber conocido gente que vale oro en este trabajo y seguir teniendo el bienestar que uno tiene al trabajar”, dice Heim, casada y madre de cinco hijos.

Por su parte, María Carolina Otier es chofer de primera y trabaja para la empresa Electroindustria. “Soy la única conductora en mi familia y mi madre me apoya para desarrollar este oficio de la mejor manera. Hace 18 años me apasionan los camiones y soy conductora profesional hace ocho. Lo hermoso de la profesión es recorrer rutas y lugares y conocer mucha gente. Lo máximo ha sido conducir un tanque para YPF para la empresa de Transporte Bahía en el Sur” dice Otier, quien tiene tres hijos. “Quiero lograr que en mi ciudad Puerto Madryn, Chubut, tomen choferes femeninas para trabajar acá, porque mi nena aún es chica y quiero estar tiempo con ella”.

Por último, cuenta su experiencia Susana García, quien hace 15 años es conductora profesional y actualmente realiza transporte de cereal. Tiene dos hijas, un hijo y cinco nietos. “Me gusta poder tomar decisiones rápidas ante cualquier eventualidad. En SC hay chicas de todo el país, nos comunicamos para saber el estado de las rutas y demás notificaciones importantes para nuestro trabajo. Mi logro es levantar la autoestima de varias mujeres que no se animan a esta profesión. Estoy satisfecha con los logros obtenidos, es una profesión hermosa que estoy transitando”, afirma. “Hace muchos años nos conocimos con dos transportistas, Norma Arrúa y Andrea Paredes, y creamos este hermoso grupo”, concluye.

Según el Ministerio de Transporte de la Nación, las mujeres tienen mejores indicadores de conducta y responsabilidad a la hora de manejar. Además, en 2021 se reportó un 8,6% de puestos de conducción de camiones no cubiertos, y esto se debe por un lado a la falta de personas calificadas y a la dificultad de atraer al segmento joven a la profesión.

Arrúa cierra con un mensaje para las mujeres que quieren sumarse al volante del transporte: “Las animo a ser responsables y no hacerlo por moda, tomarlo como a todo trabajo, de manera seria y ¡Se puede! El camión es una herramienta de trabajo a la que respeto mucho”.

