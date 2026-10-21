Stellantis alcanzó 1,5 millones de vehículos fabricados en Córdoba y ratificó sus planes industriales

A pocos meses de cumplir tres décadas de actividad, la fábrica de Fiat en Ferreyra, Córdoba, alcanzó los 1,5 millones de vehículos producidos. El complejo, que comenzó su historia con los Palio y Siena, actualmente fabrica tres modelos y se prepara para incorporar una nueva actividad industrial con la producción de motores destinados tanto al mercado local como a la exportación.

El anuncio llega en un momento particular para la automotriz. Hace apenas dos semanas, Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, no descartó la posibilidad de cerrar una o incluso las dos fábricas que el grupo tiene en la Argentina, al referirse a las dificultades de competitividad de la industria nacional frente a Brasil.

La planta de Ferreyra de Stellantis

En ese contexto, la filial argentina comunicó el nuevo hito productivo y ratificó que sigue adelante con la fabricación del motor turbodiésel Multijet 2.2, cuyo inicio está previsto para 2027. Se trata de la continuidad del programa industrial anunciado en septiembre de 2024, cuando Stellantis comprometió una inversión de US$385 millones para transformar Ferreyra en un centro regional de producción de pickups y componentes.

Parte de ese desembolso ya se tradujo en la incorporación de dos modelos a sus líneas de montaje. Durante 2025 comenzaron a fabricarse la Fiat Titano y la Ram Dakota, que se sumaron al Fiat Cronos, producido en Córdoba desde 2018.

El próximo paso será la puesta en marcha de la nueva planta de motores. El Multijet 2.2, de 200 CV y 450 Nm de torque, se utilizará en las pickups nacionales y también se exportará para abastecer a otros modelos del grupo en la región. El inicio de la producción está programado para enero del año próximo.

La nueva RAM Dakota (2025) se fabricará en Córdoba bajo la misma línea de Fiat Titano

Casi 30 años de producción en Córdoba

La historia del complejo de Ferreyra comenzó el 20 de diciembre de 1996, cuando la fábrica fue inaugurada oficialmente tras una inversión inicial de US$600 millones. Los primeros vehículos que salieron de sus instalaciones fueron los Fiat Palio y Siena. Hacia finales de aquella década, la planta contaba con una capacidad de 120.000 unidades anuales, que posteriormente se amplió mediante nuevas inversiones.

En 2007 se destinaron US$80 millones para elevar esa capacidad a 200.000 vehículos al año, mientras que en 2012 se invirtieron otros US$110 millones para incorporar nuevas plataformas productivas.

Imagen de archivo cuando la planta de Córdoba celebró las 250.000 unidades fabricadas del Fiat Cronos

Uno de los principales cambios llegó en 2017, con el anuncio de una inversión de US$500 millones para fabricar el Fiat Cronos. El sedán comenzó a producirse al año siguiente y terminó convirtiéndose durante varios años en el automóvil de pasajeros más vendido del mercado argentino. Desde su lanzamiento, superó las 500.000 unidades fabricadas.

“Alcanzar la unidad número 1.500.000 es un orgullo para todos los que formamos parte Stellantis, y es un nuevo impulso para la historia del Polo Industrial Ferreyra”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Con el inicio previsto de la fabricación de motores para 2027, la compañía busca ampliar la integración productiva de sus vehículos y abastecer a otras operaciones regionales.