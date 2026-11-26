Hay detalles de un auto que no se aprecian a simple vista: cómo responde el motor, qué se siente al conducirlo o cómo se comporta en la calle. Para descubrirlos, no hay nada como ponerse al volante. Esa fue la experiencia que propuso Stellantis Driving Sessions, el encuentro organizado por LA NACION y Stellantis que, durante el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre, convocó a los amantes de los autos y a quienes buscan conocer las novedades de la industria automotriz en La Nube, en Costanera Norte.

Stellantis presentó autos y camionetas de sus siete marcas SEBASTIAN PANI

A lo largo de las dos jornadas, 200 personas participaron de los test drives, con 88 pruebas de manejo realizadas el domingo y otras 112 el lunes. En el marco del fin de semana largo en Buenos Aires, la propuesta permitió que los visitantes pudieran conocer de cerca y manejar de primera mano una selección de vehículos pertenecientes a las siete marcas del grupo: Peugeot, Ram, Citroën, Fiat, Jeep, DS y Leapmotor.

Cientos de personas se acercaron a La Nube para probar los vehículos SEBASTIAN PANI

La iniciativa buscó ir más allá de una exhibición tradicional. En lugar de limitarse a observar los modelos, los asistentes tuvieron la posibilidad de subirse, recorrer las calles de la ciudad y experimentar las prestaciones de cada vehículo en condiciones reales de manejo junto con un driver a su lado, que explicaba todo los pormenores de cada vehículo.

Los drivers brindaron toda la información sobre los modelos a los participantes SEBASTIAN PANI

Siete marcas y más de 20 modelos para conocer

La variedad de vehículos fue uno de los ejes de la propuesta. La selección incluyó alternativas de distintos segmentos, desde autos urbanos y SUV hasta camionetas todoterreno y modelos ultra-híbridos recién llegados al país.

Peugeot

Los participantes pudieron manejar el Peugeot 408, que combina elegancia y deportividad. El Peugeot 3008 sorprendió a los asistentes con su puesto de conducción y su pantalla curva de 21 pulgadas. El Peugeot 5008, con sus tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, se destacó por su espacio y versatilidad. El clásico 208, con su motor turbo, y el 2008, un SUV compacto muy reconocido, también fueron de la partida.

Peugeot mostró su amplia gama al público SEBASTIAN PANI

Citröen

Citroën, por su parte, presentó el Basalt Dark Edition que se destaca por su motor turbo y su diseño y estilo únicos. El Aircross Shine de siete plazas, que cuenta una tercera fila de asientos modular, y el nuevo C4 híbrido, que combina tecnología electrificada y confort de manejo, fueron muy elegidos por el público. El nuevo C5 Aircross, el modelo más nuevo de la marca que ofrece un diseño novedoso, espacio y la mejor tecnología, fue sin dudas una de las joyas de las dos jornadas.

Se pudo manejar cuatro modelos de Citröen SEBASTIAN PANI

RAM

En Stellantis Driving Sessions, los asistentes pudieron manejar por las calles porteñas las imponentes camionetas de RAM. Estuvieron la RAM Dakota, que es la mediana de producción nacional; la RAM 1500, el modelo más icónico de la marca, y la RAM Rampage, una pick-up compactas y versátil. Así, pudieron apreciar el abanico de productos que ofrece la automotriz.

Los asistentes pudieron ver de primera mano la potencia y tecnología de RAM SEBASTIAN PANI

Jeep

Uno de los autos más requeridos para los test drives fue el nuevo el Jeep Avenger, que acaba de llegar al país. Este SUV compacto con motorización híbrida es una de las grandes apuestas de la compañía, por lo que generó una gran atención. También se pudo probar en una situación real de manejo el Jeep Renegade Willys y dos versiones de Jeep Wrangler Rubicon, modelos muy reconocidos de la marca.

Jeep presentó el Avenger y sus clásicos SEBASTIAN PANI

Fiat

En La Nube se pudo ver de cerca el Fiat 600, que ahora viene con tecnología híbrida pensado para la ciudad. También estuvieron la pick-up compacta Fiat Toro y la pick-up mediana Fiat Titano, dos modelos muy representativos de la marca que han logrado instalarse en el público argentino con un gran éxito durante los últimos años.

El Fiat 600 híbrido generó una gran atención en el público SEBASTIAN PANI

DS

Los interesados pudieron conocer dos modelos de DS, la marca francesa premium. Estuvo disponible el DS 3, un SUV compacto con motor híbrido y diseño contemporáneo, y el DS 7 Pallas que es un SUV de mayor tamaño, que se caracteriza por la elegancia y la potencia. Ambos modelos dieron cuenta de la comodidad de manejo que brindan por las calles de Buenos Aires.

DS mostró todo el confort de manejo de sus modelos SEBASTIAN PANI

Leapmotor

La gran novedad de las dos jornadas fueron los dos modelos ultra-híbridos de Leapmotor, la marca china que acaba de desembarcar en el país de la mano de Stellantis. Los asistentes pudieron probar en las calle el nuevo Leapmotor B10, un SUV compacto y con estética minimalista, que llega hasta unos 900 km de autonomía extendida; y el Leapmotor C10, un SUV ultra-híbrido de mayor tamaño, que se caracteriza por su equipamiento tecnológico y una autonomía extendida de 1000 kilómetros.

De esta manera, los visitantes pudieron comparar distintas propuestas de diseño, tecnología, confort y motorización en una misma experiencia, con modelos pensados para diferentes necesidades y estilos de conducción.

Leapmotor sorprendió con sus modelos recién llegados al país SEBASTIAN PANI

Una experiencia que combinó manejo, música y gastronomía

La experiencia comenzaba en La Nube, donde los asistentes realizaban la acreditación antes de iniciar la actividad. Allí también se dispuso un espacio de espera con café de especialidad de La Kitchen, mientras una cabina de DJ musicalizó las jornadas.

El evento contó con música en vivo para pasar las dos tardes SEBASTIAN PANI

Los recorridos tuvieron una duración aproximada de 25 minutos, según el vehículo elegido, y fueron diseñados en función de las características de cada modelo. Durante el trayecto, los participantes estuvieron acompañados por un driver, que respondió consultas y brindó información sobre el comportamiento de los autos.

Al finalizar cada recorrido, quienes querían profundizar sobre el vehículo que habían manejado pudieron acercarse al equipo comercial de Stellantis para conocer más sobre sus prestaciones, consultar detalles y recibir asesoramiento.

Stellantis Driving Sessions cerró su primera edición con una gran convocatoria SEBASTIAN PANI

Así, Stellantis Driving Sessions convirtió durante dos jornadas a la Costanera Norte en un espacio de encuentro alrededor del mundo de los vehículos, con una propuesta que combinó la posibilidad de probar distintos modelos, conocer las novedades de siete marcas y disfrutar de una experiencia que fue más allá del test drive.

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