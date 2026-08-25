AXION energy apuesta a digitalizar el abastecimiento de combustible de las flotas

La digitalización llegó a uno de los puntos más sensibles de la operación de las empresas de transporte: la carga de combustible. En una industria en la que el control de costos, la trazabilidad y la seguridad tienen un impacto directo sobre la rentabilidad de las flotas, las compañías buscan herramientas que permitan conocer con precisión qué vehículo cargó, dónde, cuándo y cuánto.

En la Rural, durante Expo Transporte y Logisti-k, Axion presentó su nuevo TAG, una herramienta que forma parte de su ecosistema de gestión de flotas AXION smart y que apunta a automatizar el proceso de carga de combustible.

Se trata de un sistema de identificación mediante tecnología NFC que automatiza la carga, permite seguir las operaciones en tiempo real y busca reducir el riesgo de fraude. En la feria también exhibió su oferta de diesel de ultra bajo azufre.

La solución consiste en una oblea con tecnología NFC (Near Field Communication) que se adhiere de manera inviolable al parabrisas o a la ventanilla del vehículo. Cuando la unidad ingresa a una estación de servicio, la terminal de pago identifica el vehículo automáticamente y sin contacto, lo que permite habilitar la carga y reducir los trámites administrativos en playa.

Uno de los aspectos centrales del sistema es la seguridad. El dispositivo incorpora un mecanismo antimanipulación que desactiva el TAG ante un intento de remoción. A su vez, cada unidad queda vinculada a la plataforma, lo que permite al responsable de una flota acceder a información en tiempo real sobre las operaciones realizadas.

“Hoy nuestros clientes no buscan solamente un combustible de calidad, buscan soluciones integrales que les permitan operar de manera más eficiente, segura y rentable”, explicó Juan Pablo Juliano, director B2B de AXION energy.

En el stand también se presentó su oferta de diesel de ultra bajo azufre.

La herramienta busca, de esta manera, reducir los riesgos de fraude y la carga administrativa asociada al control de las operaciones, al mismo tiempo que permite que los responsables de las empresas tengan mayor información sobre el consumo de cada unidad.

Durante la jornada, AXION presentó también un panel conducido por el periodista Matías Antico para hablar de la experiencia del cliente. Participaron Juan Pablo Juliano, dos de los grandes clientes de la compañía: Marcelo de Almeida Leite, Gerente de la Empresa de Transportes Marvel con operaciones en Arg, Brasil y Chile y Gabriel García Polignano, Director Ejecutivo de Celsur Logística. Además del operador Facundo Puebla, Director de AXION Puebla, que tiene 5 estaciones AXION energy en Río Negro, Mendoza y San Juan y Paula Díaz, Gerente de Servicio al cliente de Mercedes Benz Camiones y Buses.

El panel, integrado por Juan Pablo Juliano, Marcelo de Almeida Leite, Gabriel García Polignano, Facundo Puebla y Paula Díaz. (de izquierda a derecha)

Presente en el evento, Sandra Yachelini, Downstream Managing director de AXION energy, explicó: “Las prioridades que tenemos en el negocio del downstream son varias. Seguridad, la primera, Es fundamental en el negocio. Seguir invirtiendo en tecnología y en servicios asociados a las distintas comunidades. Por ejemplo, estamos desarrollando un concepto de estación camionera porque entendemos que las personas que viajan por la ruta tienen necesidades distintas. Es una prioridad seguir entendiendo cómo robustecer las plataformas de conocimiento de clientes. Estamos desarrollando un sistema de asistentes virtuales para hacerle la vida mas fácil a nuestros empleados”.

Del dato a la calidad del combustible

La apuesta tecnológica se complementa con otro de los factores que las empresas de transporte consideran determinantes para sus costos operativos: la calidad del combustible y su impacto en los motores.

AXION energy destaca en este segmento su producción de diesel de ultra bajo contenido de azufre, con menos de 10 partes por millón (ppm). Algo destacable es que todo el diesel que comercializa en su red es producido en su Refinería de Campana bajo ese estándar.

Entre sus productos para el transporte se encuentra AXION Diesel x10, un gasoil con menos de 10 ppm de azufre. De acuerdo con la compañía, se trata de un combustible diseñado para motores Euro V y Euro VI, así como para tecnologías anteriores.

El producto incorpora un paquete de aditivos de última generación y un nivel de cetano de 54. Estas características contribuyen a reducir emisiones, mejorar el rendimiento y extender la vida útil del motor hasta en un 40%, un aspecto particularmente relevante para empresas en las que los vehículos representan uno de los principales activos de la operación.

El TAG en acción, un ejemplo del proceso de digitalización que busca satisfacer las necesidades del cliente.

Un ecosistema para la gestión de flotas

El TAG se incorpora a AXION smart, la plataforma de gestión de flotas de la compañía. El sistema integra herramientas destinadas a administrar el consumo de combustibles, lubricantes, GNC y productos de tienda, además de medios de pago dentro de la red federal de estaciones de servicio.

La plataforma está orientada a empresas pequeñas, medianas y grandes y busca utilizar datos en tiempo real para mejorar la productividad y la seguridad de las operaciones.

La evolución de este tipo de herramientas responde a una transformación más amplia dentro del transporte de cargas: el combustible deja de ser solamente un insumo que debe adquirirse y pasa a formar parte de un sistema de información que permite monitorear el funcionamiento de cada vehículo y tomar decisiones sobre la operación.

Para AXION energy, esa integración entre refinación, abastecimiento, tecnología y datos constituye el eje de su propuesta para las empresas de transporte.

“El futuro del transporte no pasa únicamente por vender combustible, sino por construir soluciones junto a nuestros clientes, garantizando confiabilidad, abastecimiento e innovación de largo plazo”, concluyó Juliano.

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