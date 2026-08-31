Diseño rupturista y tecnología de vanguardia: cómo es el nuevo SUV híbrido Ora 5 de GMW

El mercado automotriz argentino sigue sumando opciones de vehículos electrificados con el lanzamiento del nuevo Ora 5 HEV de GWM Argentina. Este SUV compacto de diseño rupturista combina tecnología híbrida autorrecargable, conectividad y un completo paquete de seguridad, con un precio de lanzamiento de USD 30.990.

El auto se destaca por su diseño y su tecnología de vanguardia

La presentación oficial del modelo en el mercado local se llevó a cabo en el Cinépolis de Pilar, donde los asistentes pudieron ver de primera mano todas las prestaciones que ofrece este auto que desembarca en el país. Allí, se proyectó un cortometraje de 20 minutos en una de las salas como parte del lanzamiento, en una iniciativa que buscó inspirar a los presentes mientras se mostraban los principales atributos del nuevo SUV híbrido.

La presentación oficial del modelo se realizó en el Cinépolis de Pilar

“El lanzamiento del Ora 5 HEV es una pieza clave de nuestra estrategia comercial en la Argentina: llega para competir en uno de los segmentos más relevantes del mercado con una propuesta híbrida, tecnológica y con un nivel de seguridad y equipamiento inédito para su precio. Con este modelo reafirmamos el compromiso de GWM de ampliar la oferta de vehículos electrificados accesibles para los clientes argentinos”, señaló Omar Daneri, CEO del Grupo Antelo, el importador de GWM Argentina.

Celebridades del espectáculo dijeron presente en el lanzamiento

Celebridades como Julieta Cardinali, Lizardo Ponce, Michel Noher, Esteban Lamothe, Barbie Simons y otras personalidades del espectáculo dijeron presente en el evento de lanzamiento, que convocó a prensa especializada y amantes de los vehículos para que aprecien de cerca este nuevo modelo que se lanza en Argentina.

Las prestaciones del nuevo Ora 5

El nuevo Ora 5 HEV ofrece un sistema híbrido autorrecargable integrado por una batería de 1,09 kWh y un motor naftero 1.5 litros turbo. La unidad a combustión entrega 150 CV y 177 Nm de torque, mientras que el motor eléctrico aporta 190 CV y 174 Nm. En conjunto, el sistema desarrolla una potencia combinada de 223 CV y 351 Nm de torque, y logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos, con una respuesta ágil y eficiente en distintos escenarios de conducción.

Adempas, incorpora 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), por lo cual se posiciona como una de las propuestas más completas en seguridad y equipamiento tecnológico de su segmento.

El Ora 5 tiene un motor naftero 1.5 turbo y una batería autorrecargable de 1,09 kWh

Con 4,47 metros de longitud, 2,72 metros de distancia entre ejes y capacidad para cinco pasajeros, el modelo se destaca dentro del segmento de los SUV compactos y refuerza la estrategia de electrificación de la marca en la Argentina, donde GWM es representada por el Grupo Antelo, su importador oficial.

El diseño exterior del Ora 5 HEV se distingue por sus faros delanteros LED en forma de “gota de agua”, con encendido automático y función Follow Me Home, portón trasero con apertura eléctrica y barras de techo de serie. En la parte trasera, el modelo propone una estética minimalista, libre de ópticas tradicionales, mientras que el techo panorámico alcanza 1,65 metros cuadrados con triple capa de protección térmica.

El diseño exterior se caracteriza por ser minimalista

El equipamiento exterior se completa con limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia, espejos exteriores con regulación eléctrica, desempañador y plegado eléctrico automático, cristales traseros oscurecidos, neumáticos 225/60 R18 y rueda de auxilio temporal.

El baúl ofrece una capacidad de 272 litros, que se amplía hasta 1.120 litros al rebatir los asientos traseros. Al reclinarse, la segunda fila genera una superficie completamente plana, lo que facilita la carga de objetos voluminosos y optimiza el uso del espacio disponible.

El nuevo Ora 5 está disponible en cuatro colores: Blanco, Gris, Gris Mate y Negro.

Se proyectó un cortometraje de 20 minutos en una de las salas para presentar el vehículo

El modelo dispone además de cuatro modos de conducción: Eco, City, Standard y Sport. Estos permiten adaptar el comportamiento del vehículo a cada necesidad y situación de manejo, y su promedio de consumo mixto es de 5,1 L/100 km.

El modelo dispone de cuatro modos de conducción: Eco, City, Standard y Sport

El foco puesto en la tecnología y el confort

El interior del Ora 5 HEV propone una experiencia centrada en la tecnología y el confort. Entre sus principales elementos se destaca la doble pantalla integrada, con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas.

La conectividad está garantizada para el conductor y los pasajeros mediante Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie, mientras que el sistema multimedia se complementa con un equipo de audio de seis parlantes, conectores USB delanteros y traseros y cargador inalámbrico rápido para celulares de 50W.

El modelo cuenta con dos pantallas en su interior

El equipamiento de confort incluye climatizador automático digital con salidas de aire para la segunda fila, iluminación ambiental interior, levantavidrios eléctricos One-Touch con sistema anti-pinzamiento y tapizados en cuero ecológico premium.

El asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica de seis posiciones y memoria, mientras que el del acompañante suma regulación eléctrica de cuatro posiciones. Se destacan además la calefacción y ventilación de los asientos delanteros y el techo panorámico con apertura eléctrica, todo comandado desde la pantalla multimedia de 14,6”.

La seguridad que brinda el vehículo

Según adelantaron desde la compañía, la seguridad constituye uno de los principales atributos del nuevo Ora 5 HEV. El modelo incorpora 7 airbags de serie, sistema ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX.

La compañía hizo foco en la seguridad de los pasajeros en este modelo

A este equipamiento se suma un completo paquete de 20 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) que incluye control crucero adaptativo inteligente, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas, asistente de frenado en intersecciones, alerta de tráfico cruzado delantero con frenado autónomo y asistente de mantenimiento y centrado de carril.

Cuenta además con cámara de visión periférica de 360° + vista chasis transparente 180°. A su vez, estas ayudas se complementan con 13 sensores destinados al manejo inteligente del vehículo, tanto para la conducción como para el estacionamiento.

El Ora 5 sigue ampliando la gama de SUV híbridos en el país

El sistema también incorpora reconocimiento de señales de tránsito, alerta de exceso de velocidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado autónomo, advertencia de colisión trasera, advertencia de apertura de puertas y esquiva de emergencia inteligente.

Cuánto sale y cómo es la garantía

El nuevo GWM Ora 5 HEV llega al mercado argentino con un precio de lanzamiento de USD 30.990. Como respaldo, GWM ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería eléctrica.

El Ora 5 llega al país con un precio de USD 30.990.

“Con el lanzamiento del Ora 5 HEV, GWM Argentina continúa ampliando su oferta de e incorpora al mercado local una propuesta que combina tecnología híbrida, eficiencia, alto nivel de equipamiento, seguridad y confort”, concluyeron desde la automotriz.

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