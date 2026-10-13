FOTON lanzó eView Connect, una van 100% eléctrica que combina volumen de carga con cero emisiones

FOTON dijo presente en la primera edición de la Expo Auto Chino en Buenos Aires y concretó el lanzamiento oficial de la nueva eView Connect, un furgón 100% eléctrico diseñado para la logística urbana, ampliando así su oferta de movilidad sustentable en nuevos segmentos comerciales en el mercado argentino.

Con este nuevo lanzamiento, la compañía, representada por Grupo Corven en el país, consolida la presencia de su gama Blue Line. Se trata del ecosistema global de la marca dedicado de forma exclusiva a vehículos comerciales impulsados por energías alternativas. El propósito central de Blue Line es ofrecer soluciones de transporte limpias y tecnológicamente avanzadas pero conservando al mismo tiempo la robustez y capacidad de carga.

eView Connect es una van 100% eléctrica

Cómo es la nueva eView Connect

Presentada como la gran atracción de la marca en la exposición, la eView Connect llega para responder a los crecientes requerimientos del comercio y la distribución en las grandes ciudades. Este utilitario 100% eléctrico combina un volumen de carga funcional con las ventajas de la movilidad cero emisiones y una circulación completamente silenciosa, apta para áreas de tráfico restringido y horarios nocturnos.

El principal beneficio de esta van para empresas, pymes y operadores logísticos radica en la rentabilidad: tiene un gasto de energía ampliamente menor que un vehículo a combustión interna. Además, cuenta un valor inicial de compra muy próximo a los vehículos a combustión de similares capacidades que hay actualmente en el mercado. Esto hace a eView Connect sea una alternativa que busca eficiencia operativa y menor impacto ambiental.

El modelo combina un volumen de carga funcional con las ventajas de la movilidad cero emisiones Diego Nasello

Con 2 versiones disponibles y variedades de colores (6 opciones de color pleno más 3 opciones bi-tono), eView Connect se adapta a las necesidades de distribución urbana:

7m3: techo bajo, largo total 4,9 mts, 1.230 kg de carga útil, autonomía aproximada de 245 km.

techo bajo, largo total 4,9 mts, 1.230 kg de carga útil, autonomía aproximada de 245 km. 9m3: techo alto, largo total 5,2 mts, 1.425 kg de carga útil, autonomía aproximada de 310 km.

El debut de la nueva Tunland V7 Mild Hybrid

FOTON aprovechó la muestra en Costa Salguero para presentar en sociedad la nueva Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid, una pick-up pensada para dos mundos: el del trabajo o el off-road y el urbano. Este modelo de amplias dimensiones se acerca al segmento full-size y mantiene un diseño exterior robusto, donde se destacan su imponente parrilla, llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos All Terrain y firmas lumínicas 100% LED.

En el interior ofrece un habitáculo de máxima sofisticación, con butacas de ecocuero climatizadas y un entorno tecnológico inmejorable protagonizado por un tablero digital de 12,3″ y una enorme central multimedia de 14,6″.

La pick-up está pensada para dos mundos: el del trabajo o el off-road y el urbano

Para optimizar la experiencia de conducción sin sacrificar sus capacidades, la V7 logra un excelente equilibrio entre prestaciones y eficiencia mediante su sistema Mild Hybrid de 48V asociado a un motor turbodiésel 2.0, alcanzando una potencia conjunta de 175 HP y 451 Nm de torque.

A esto se suma una transmisión automática ZF de ocho velocidades, tracción 4x4 con reductora y una suspensión trasera Multilink que garantiza un andar superlativo en cualquier terreno. Con una capacidad de carga de hasta 750 kilos y un paquete de seguridad de primer nivel que incluye seis airbags, asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y cámara 360°, la V7 se posiciona como una herramienta de trabajo incansable y un vehículo extremadamente seguro para el uso diario.

Nuevo presencia comercial en Don Torcuato

A la par de su despliegue, la automotriz avanza en el fortalecimiento de su red de atención y servicios al cliente. En este sentido, la compañía proyecta la próxima apertura de un concesionario oficial propio en la localidad de Don Torcuato, en un enclave estratégico de la zona norte del Gran Buenos Aires. El nuevo centro brindará un servicio integral que abarcará salón de ventas, atención personalizada para flotas y un área de posventa y talleres equipada bajo los estándares globales de la marca.

FOTO proyecta abrir su próximo concesionario en Don Torcuato Diego Nasello

“La excelente repercusión de la eView Connect durante la Expo y la inminente puesta en marcha de nuestro nuevo concesionario integral son el reflejo del compromiso a largo plazo de FOTON con el país. Estamos invirtiendo en infraestructura local y acercando tecnología de vanguardia para acompañar el desarrollo de las empresas argentinas hacia una movilidad mucho más eficiente y sustentable”, señaló Sergio Posternak, director de FOTON Argentina.

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