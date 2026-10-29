Jeep presentó Avenger, el nuevo SUV compacto con motor híbrido que combina estilo urbano y aventura 

Como una de las novedades del año en la industria automotriz, Jeep presentó en Argentina el nuevo Avenger, un SUV compacto con motor híbrido y estilo moderno y contemporáneo, que lo hacen ideal para el modo de vida urbano, pero que tiene la tecnología y la carrocería imponente de un auténtico Jeep, por lo que también invita a los usuarios a probarlo en caminos más desafiantes.

Avenger es una de las grandes apuestas de Jeep en el mercado argentino

El evento develación del nuevo Jeep Avenger

Para presentar el nuevo vehículo de Jeep, marca que pertence al grupo Stellantis en Argentina, desde la compañía organizaron un exclusivo evento en Purmamarca, Jujuy. Allí, los invitados pudieron conocer de primera mano todos los detalles del auto, que se integra a la oferta actual del grupo en el país.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis, destacó el recibimiento que tuvo el modelo en otros mercados

Martín Zuppi, presidente de Stellantis, destacó que este vehículo, que se fabrica en Brasil, ya fue lanzado en otros mercados con una gran recepción. “Tenemos muy buenos comentarios de lo que está pasando en Brasil cuando lo lanzamos, así que creemos que podemos replicarlo en el mercado argentino”, sostuvo ante los asistentes, entre los que se encontraban periodistas especializados y concesionarios.

Zuppi fue el encargado de encabezar el evento develación y resaltó que el grupo Stellantis con sus 7 marcas de autos tiene “el liderazo en el mercado argentino, con casi el 27% del market share”. Además, precisó que “prácticamente 1 de cada 2 planes de ahorro que se venden en Argentina son de las marcas de Stellantis”.

Avenger combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje

“El nuevo Jeep Avenger llega para sorprender al mercado argentino una vez más, como siempre lo hace Jeep. Tenemos un auto increíble que satisface las expectativas de los clientes con mucha tecnología, seguridad, comodidad y la personalidad que solo Jeep ofrece en el mercado”, afirmó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina, quien fue uno de los oradores de la noche.

Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina, sostuvo que el vehículo tiene el equilibrio entre ciudad y aventura

El equilibrio entre ciudad y aventura

Avenger viene a representar para la marca la combinación entre estilo urbano y los caminos off road. “El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural de los compactos al mundo de los SUV. Y, para un número aún mayor, será su primer Jeep: la puerta de entrada a una historia que se ha convertido en una pasión global”, aseguró Frascaroli.

El modelo cuenta con las siete barras iluminadas (disponible a partir de la versión Limited) y luces traseras en forma de X, mientras que los pasarruedas trapezoidales le confieren presencia y personalidad. Esto se complementa con unos ángulos de ataque (22°) y de salida (hasta 33,9°), de los mejores de su clase, una excelente altura libre al suelo (221 mm), faros LED Matrix y paragolpes robustos. Todo ello le otorga al nuevo Jeep Avenger una apariencia musculosa y los elementos de un verdadero SUV.

Avenger tiene tres versiones disponibles: Altitude, Longitude y Limited

Este modelo, disponible en las versiones Altitude, Longitude y Limited, combina tecnología, eficiencia y confort en un paquete completo. Cuenta con una pantalla central de 10 pulgadas con una interfaz intuitiva y botones físicos para las funciones esenciales, además de una cámara para funciones de seguridad y 6 airbags.

Todas las versiones presentan un equipamiento destacado en términos de seguridad, tanto activa como pasiva, con un paquete ADAS Nivel 2. Dentro de este paquete de ayudas a la conducción se destacan el frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, detector de señales de tránsito entre otras. Adicionalmente, desde la versión Longitude, se suma el control crucero adaptativo y sistema de vigilancia del ángulo muerto. Culminando con la versión Limited que adiciona el sistema Drive Assist con centrado de carril y cámara 360°.

En su interior, cuenta con una pantalla central de 10 pulgadas

Un modelo que mantiene el ADN de Jeep

El nuevo Jeep Avenger presume de un diseño funcional, practicidad combinada con alta calidad y tecnología centrada en el confort y la seguridad, características propias del ADN de la marca. Entre sus características más destacadas se incluye la protección del vehículo mediante elementos como paragolpes robustos y otras piezas que protegen las puertas y demás componentes exteriores.

La parrilla de siete barras es un elemento esencial de la identidad visual de la familia Jeep. En el nuevo Jeep Avenger, esta característica se realza con retroiluminación LED que resalta la parrilla por la noche y la hace fácilmente reconocible en el tráfico. Disponible a partir de la versión Limited, esta característica transmite innovación y modernidad, armoniza la apariencia del vehículo con el resto de la gama Jeep y se convierte en su nuevo sello distintivo.

El nuevo Jeep Avenger mantiene las características propias del ADN de la marca

El auto está disponible en seis colores: boreal green, snow white, artense grey, grafite grey, carbon black y sunset red. Además, el nuevo Jeep Avenger presenta los tradicionales “easter eggs” de Jeep, pequeños detalles secretos repartidos por todo el vehículo que celebran la historia y el legado de la marca, y que se han convertido en parte del placer de descubrir un Jeep en su totalidad.

Un SUV moderno y con confort

A nivel tecnología, los servicios conectados del nuevo Jeep Avenger hacen que cada viaje sea más inteligente, seguro y conectado. Entre sus funciones se incluye el asistente de voz integrado, con inteligencia artificial de ChatGPT, que optimiza aún más la experiencia tecnológica, permitiendo interacciones de conversación más espontáneas y oportunas. Solamente al decir “Hey, Jeep”, se puede comunicar con el sistema para pedirle asistencia, con requerimientos que van desde recomendaciones de rutas hasta cambiar la temperatura interna del auto.

Las tres versiones del vehículo están equipadas con el sistema MHEV de 12 V de Stellantis, que incorpora el reconocido motor turbo T200. Esta tecnología híbrida ligera combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 voltios), lo que reduce las emisiones y el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.

Avenger es el lanzamiento más importante de la marca en los últimos años

A su vez, el sistema Jeep Selec-Terrain también está presente en las tres versiones y representa un elemento central de la identidad tecnológica de Jeep, al ser la designación exclusiva de la marca para los modos de conducción.

El sistema permite al conductor seleccionar diferentes modos, ajustando electrónicamente la respuesta del acelerador, el comportamiento de la transmisión, la distribución del par motor y el control de tracción, optimizando así el rendimiento del vehículo en una amplia variedad de condiciones de conducción.

La tecnología y la seguridad son los pilares del modelo

Los modos disponibles incluyen Normal (que ofrece una aceleración suave y reactiva para la comodidad diaria), Sport (que proporciona una respuesta inmediata del acelerador y una experiencia de conducción más dinámica) y All Terrain (que ofrece una calibración del control de tracción más firme, optimizada para condiciones que requieren más potencia y poca adherencia).

El respaldo de la marca para sus clientes

El nuevo Jeep Avenger cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros, brindando cobertura oficial a través de toda la red de concesionarios Jeep del país. Los clientes también pueden acceder a los paquetes FlexCare, desarrollados para aportar previsibilidad y tranquilidad durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Entre las opciones disponibles se destacan:

Mantenimiento Anticipado FlexCare, que permite contratar por adelantado los servicios de mantenimiento programado.

Garantía Extendida FlexCare, diseñada para ampliar la cobertura del vehículo una vez finalizado el período de garantía contractual por 12 o 24 meses más.

El verde boreal es el color que destaca a este nuevo lanzamiento

Además, la oferta de postventa para el Nuevo Jeep Avenger incluye una amplia gama de accesorios originales Mopar, desarrollados específicamente para el modelo y concebidos para mantener los más altos estándares de calidad, compatibilidad y diseño de fábrica.

La línea está compuesta por más de 20 accesorios organizados en tres pilares que permiten adaptar el vehículo a diferentes estilos de uso y necesidades.

Plan de ahorro y financiación

Jeep Avenger se incorpora a la oferta de Jeep Plan con una propuesta diseñada para competir en el segmento B-SUV, el más competitivo en suscripciones de Plan de Ahorro. El plan contempla 84 cuotas bajo modalidad 80/20, con una primera cuota de $360.000 y adjudicación pactada en las cuotas 2, 4, 6, 9 y 12 abonando el 20% del valor del vehículo.

Además, como beneficio de lanzamiento, ofrece una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses. Esta incorporación refuerza la relevancia del Plan de Ahorro como canal estratégico para Stellantis, que actualmente representa cerca del 40% de sus patentamientos.

Avenger viene a integrarse a la oferta actual de la marca en la búsqueda de nuevos clientes

Jeep Avenger presenta para el lanzamiento una financiación exclusiva que contempla un monto de hasta $18.000.000 tasa a una tasa del 0% fija en plazos de hasta 18 meses.

En cuanto al precio, según la versión se ubican en:

Jeep Avenger Altitude T200 MHEV: $ 41.990.000

Jeep Avenger Longitude T200 MHEV: $ 44.660.000

Jeep Avenger Limited T200 MHEV: $ 47.610.000

Jeep Avenger presenta para el lanzamiento una financiación exclusiva y un precio muy competitivo

Con un legado de libertad, aventura, autenticidad y pasión, Jeep continúa marcando la pauta en vehículos robustos y sofisticados, diseñados para afrontar cualquier desafío. En este marco, el nuevo Avenger viene a integrarse a la oferta actual de la marca en la búsqueda de nuevos clientes, con un precio competitivo pero con toda la tecnología y versatilidad que caracteriza a la automotriz.

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