Kia desembarca en el segmento de las pickups con la Tasman: cómo es y cuánto cuesta

Kia desembarcó en el segmento de las pickups con la Tasman, su primera camioneta comercial en más de 50 años y la apuesta con la que la marca coreana busca meterse en el terreno más disputado del mercado argentino. La presentación se realizó al aire libre en Pilará, donde la automotriz inauguró Tasman Park, un circuito de obstáculos, desniveles y vadeo pensado para poner a prueba las capacidades del modelo. El predio no quedará reservado a la prensa: estará abierto al público todos los sábados de agosto y septiembre, de 9 a 18, para que los interesados puedan manejar la pickup en condiciones reales antes de comprarla.

En Tasman el sistema X-TREK se activa para optimizar el rendimiento en condiciones off-road.

“Estamos entrando en una nueva dimensión para la marca y estamos proponiendo una solución de movilidad novedosa, que trae algo fresco al mercado argentino”, señaló Sebastián Sicardi, gerente general de Astara, representante exclusivo de Kia en la Argentina desde hace 25 años. “Tenemos el firme propósito de hacer lo mismo que hicimos con el K3 y el K4 en un segmento hipercompetitivo, que debe ser el más desarrollado y más trabajado del sector en la Argentina”, agregó.

La presentación se realizó al aire libre en Pilará, sobre un circuito con obstáculos, desniveles y sectores de vadeo.

Lucas Budman, gerente comercial de Kia, aportó el dato que explica la magnitud de la apuesta: la Tasman fue concebida para Australia y Nueva Zelanda, dos mercados donde las pickups pesan lo mismo que acá. “El comportamiento del mercado australiano es muy similar al nuestro”, explicó. En ambos países, las camionetas medianas representan entre el 20% y el 25% de las ventas totales. Y sumó que, a los cuatro pilares con los que la marca viene comunicando sus lanzamientos —diseño, seguridad, tecnología y confort—, en este caso se agrega un quinto: la capacidad, entendida como capacidad off-road, de carga y de trabajo.

La caja de carga admite hasta 1068 kg y sus líneas rectas y volúmenes marcados le dan una identidad única.

Diseño: romper con lo conservador

El nombre remite a Tasmania, conocida como la “isla de la inspiración”, y al Mar de Tasman. En un segmento históricamente conservador en materia estética, la Tasman apuesta por lo contrario: una amplia parrilla y un paragolpes de líneas marcadas que refuerzan el ancho visual, la característica Tiger Nose enmarcada por faros LED verticales, ángulos agresivos y ganchos de rescate en color naranja.

Los detalles en negro de la parrilla y los ganchos de rescate en naranja aportan el contraste que define la identidad visual del modelo.

Con 1.068 kg de capacidad en la caja y hasta 3500 kg de remolque, la Tasman se planta en la parte alta del segmento en materia de trabajo.

Puertas adentro, la cabina combina líneas limpias, proporciones simétricas y materiales resistentes, con grandes salidas de aire con patrón de panal, volante multifunción y una consola central minimalista.

Mecánica y capacidades

La Tasman se desarrolló sobre un chasis de largueros y se ofrece exclusivamente con carrocería de doble cabina. Mide 5410 mm de largo, 1930 mm de ancho y 1920 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3270 mm. La suspensión delantera es independiente de doble horquilla y la trasera, de eje rígido con elásticos.

La pickup rompe con el lenguaje estético tradicional del segmento y apuesta por una imagen robusta e imponente que se destaca en cualquier entorno.

Una amplia parrilla de líneas verticales en color negro domina el frente y realza el ancho visual de la camioneta, con la característica Tiger Nose de Kia enmarcada por faros LED verticales que le dan una identidad propia dentro del segmento.

La gama contempla dos motorizaciones: un naftero 2.5 turbo TGDI de 277 CV y 422 Nm y un turbodiésel 2.2 CRDI de 207 CV y 440 Nm. Ambos se combinan con una caja automática de ocho velocidades con convertidor de par, tracción 4x4 desconectable con reductora y modos 2H, 4A, 4H y 4L, además de diferencial trasero bloqueable.

La gama se compone de tres versiones: EX nafta, EX diésel y X-Pro nafta, desde US$57.500.

En capacidades declara un despeje de hasta 252 mm (224 mm según la versión), una profundidad de vadeo de 800 mm y ángulos de 32,2° de ataque, 25,8° ventral y 26,2° de salida. La caja de carga admite hasta 1068 kg y la capacidad de remolque alcanza los 3500 kg.

Equipamiento y seguridad

El tablero está dominado por una pantalla triple de casi 30 pulgadas (12,3″ + 12,3″ + 5″), con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y por cable, cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C. Desde la Smart Key se puede realizar el encendido remoto del motor, la apertura y el cierre de ventanillas y la apertura a distancia del portón trasero. Suma además cámara 360, sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales, monitor de punto ciego, TPMS, modos de manejo (nieve, barro, arena y roca) y el sistema X-TREK para off-road.

Tasman Park estará abierto al público todos los sábados de agosto y septiembre, de 9 a 18.

En confort ofrece tapizados en cuero ecológico, asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, climatizador bizona y techo solar. Atrás, la marca destaca un sistema de regulación de inclinación del respaldo (de 30° a 22°) con deslizamiento longitudinal que, según Kia, es exclusivo del segmento.

La Tasman obtuvo una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de ANCAP, destacándose en protección de ocupantes y asistencias a la conducción. La dotación de seguridad incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistentes de arranque y descenso en pendiente, alerta de atención del conductor, freno automático postcolisión, anclajes ISOFIX y asistencia de estabilidad de tráiler. A eso se suma un paquete completo de asistencias a la conducción: frenado autónomo de emergencia con función de giro, mantenimiento y seguimiento de carril, control crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de salida segura, asistencia de precolisión en punto ciego, tráfico cruzado trasero y asistencia de precolisión en estacionamiento.

Precios

Toda la gama cuenta con garantía de fábrica de cinco años o 100.000 kilómetros. Los valores sugeridos son:

Kia Tasman EX (nafta): US$57.500

US$57.500 Kia Tasman EX (diésel): US$58.500

US$58.500 Kia Tasman X-Pro (nafta): US$79.000

La marca adelantó que próximamente comunicará sus líneas de financiación.

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