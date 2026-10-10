MG presentó sus modelos y confirmó su crecimiento en el país

MG presentó en Expo Auto Chino las principales novedades de la marca, que dan cuenta de su desarrollo en Argentina. En el evento realizado en Costa Salguero, la compañía mostró al público sus distintos modelos, que combinan diseño, tecnología, performance y electrificación, y anunció una serie de medidas para facilitar la compra y acompañar a sus clientes en la posventa.

MG presentó sus novedades en Expo Auto Chino

Con más de 100 años de historia y una mirada puesta en el futuro de la movilidad, MG evolucionó desde su heritage británico hasta convertirse en una marca global que integra diseño y tecnología. En el mercado argentino junto a EXIMAR, la marca planteó una estrategia de largo plazo que contempla nuevos productos, herramientas comerciales, expansión territorial y una propuesta integral de posventa.

Una nueva alternativa para comprar los autos

Como parte de su estrategia de crecimiento local, MG presentó MG Plan de Ahorro, una nueva herramienta orientada a ampliar las alternativas de acceso a los vehículos de la firma. La propuesta se sustenta en cuatro pilares: respaldo, transparencia, accesibilidad y ausencia de intereses financieros o bancarios.

MG busca acrecentar su presencia en el mercado local

El esquema corresponde a un Plan 70/30: el 70% del Valor Móvil se integra mediante las 84 cuotas del plan y el 30% restante lo integra el suscriptor, según las condiciones contractuales aplicables al momento de la adjudicación. Esta iniciativa esta disponible para MG3 Nafta 1.5 Luxury y MG ZS Nafta 1.5L Comfort en un principio

Un nuevo paso hacia la electrificación

MG continúa evolucionando su portfolio en Argentina con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y alternativas de movilidad. En ese camino, durante octubre la marca tiene prevista la introducción de la nueva MG HS Hybrid+.

El modelo desarrolla 221 HP de potencia y 340 Nm de torque, ofrece hasta 995 kilómetros de autonomía e incorpora MG Pilot, además de doble pantalla de 12,3 pulgadas y asientos calefaccionados y ventilados. Su llegada representa la tercera silueta de MG y amplía las alternativas disponibles dentro del portfolio local.

Los modelos de MG combinan tecnología y diseño

Una mirada sobre la evolución de la marca

La participación de MG en Expo Auto Chino permitió también conocer diferentes expresiones de la evolución global de la marca. En su stand presentó el MG Cyberster, roadster 100% eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, y el MG IM6, que ofrece 710 kilómetros de autonomía, tracción integral y dirección en las cuatro ruedas.

El MG Cyberster es un vehículo 100% eléctrico

La exhibición se completó con MG4 Urban, MGS5 EV, MG3 HEV y ZS HEV, modelos que integran diferentes tecnologías y propuestas de movilidad dentro del portfolio global de la compañía.

La selección de estos modelos mostró que la marca sigue expandiéndose hacia nuevos segmentos y anticipó parte de la dirección que está tomando MG en materia de diseño, tecnología, performance y electrificación.

El respaldo más allá del vehículo

El crecimiento de MG en Argentina también está acompañado por el desarrollo de MG Care, una propuesta integral de posventa orientada a acompañar al cliente durante toda la experiencia de propiedad.

La selección de los modelos mostró que la marca sigue expandiéndose en el país

MG Care contempla una garantía de 6 años o 120.000 kilómetros y 7 años o 140.000 kilómetros para la batería HEV, técnicos capacitados por fábrica, utilización de piezas y materiales originales y servicios realizados de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de MG Motor.

Como parte de su infraestructura de posventa, la marca cuenta además con un depósito de repuestos de 5.000 m², más de 57.000 unidades en stock y más de 2.000 referencias diferentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red.

MG sigue creciendo en Argentina

MG continúa ampliando su presencia comercial y de posventa en el país. Actualmente cuenta con 15 concesionarios operativos en diferentes puntos de Argentina y prevé sumar 6 nuevas aperturas durante lo que resta de 2026.

La marca informó al público sobre su infraestructura de posventa

La expansión de la red, junto con el crecimiento del portfolio, MG Care y nuevas herramientas comerciales como MG Plan, forman parte de una estrategia integral de EXIMAR para construir una presencia sólida y sostenible de MG en el mercado argentino.

Con más de un siglo de historia, MG escribe un nuevo capítulo en Argentina. Su participación en Expo Auto Chino permitió conocer de cerca las tecnologías, productos y novedades que forman parte de esa evolución y descubrir la mirada al futuro que la marca está construyendo en el país.

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