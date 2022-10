Música sobre ruedas. La Kombi de Volkswagen que debutó en el festival más famoso del mundo

El nuevo Volkswagen ID. Buzz desembarcó en América Latina en el marco del festival de música y entretenimiento más grande del mundo

Un compañero de aventuras llegó a nuestro continente de la mano de Volkswagen. En su stand interactivo en Rock in Rio, la compañía presentó el ID. Buzz, una nueva Kombi pensada para conquistar la era de la movilidad eléctrica con una estética inspirada en el modelo original de los años 50.

Quienes visitaron el stand tuvieron la oportunidad de conocer la nueva generación de este modelo presentado en versiones para 5 pasajeros y de carga (denominada ID. Buzz Cargo), junto a otros vehículos de Volkswagen como el ID.4 y el VW Nivus.

Manu Viale, Connie Isla y Jason Wayne en la presentación de ID. Buzz en Rock in Rio

El espacio también contaba con un área dedicada a Way To Zero, la estrategia de la compañía que tiene como objetivo neutralizar las emisiones de CO2 para 2050.

Por otro lado, cerca de la Ciudad del Rock, la Casa Volkswagen fue el punto de encuentro de todos los invitados de la marca donde estuvieron en exposición todos los productos de la familia SUVW como Nivus, T Cross y Taos, así como el primer SUV 100% eléctrico de la marca, el ID.4.

El nuevo Volkswagen ID. Buzz desembarcó en América Latina en el marco del festival de música y entretenimiento más grande del mundo Blinia Messias

De Rock in Rio al mundo

A la vanguardia del diseño automotriz, el ID. Buzz está pensado para protagonizar la era de la movilidad eléctrica.

Lo más novedoso es que la Kombi se construyó sobre la plataforma eléctrica modular (MEB), la primera plataforma escalable de producción importante del mundo para automóviles totalmente eléctricos. Actualmente, el 30% de todos los vehículos eléctricos del Grupo ya están basados en la misma y se proyecta que en 2025, más del 80% serán MEB.

Manuela Viale en Rock in Rio

Además, cuenta con un motor eléctrico de 204 hp, batería de 77 kWh y sistemas de asistencia a la conducción que dan ganas de salir a manejar por la ruta. Entre estos se encuentran:

Car2X: un sistema de alerta local que utiliza señales de otros vehículos e infraestructuras de transporte para detectar peligros en tiempo real.

Front Assist, Lane Assist y ‘Travel Assist with Swarm data’, para disfrutar de una conducción semi autónoma.

autónoma. Cambio de carril asistido en la carretera.

Respecto a la potencia de carga, cuenta con un cargador que permite potencias de hasta 11 kW con corriente alterna (AC). En el caso de recargar por una toma CCS en una estación de carga rápida de corriente continua (DC), la potencia aumenta hasta 170 kW. Con esta carga, el nivel de la batería aumenta del 5 % al 80% en unos 30 minutos.

A la vanguardia del diseño automotriz, la familia SUVW también estuvo presente en el festival

ID. Buzz y “Corujinha” en la Ruta 85 del Rock in Rio

Copatrocinador del Sunset Stage, Volkswagen también expuso el ID. Buzz en la llamada Ruta 85, un espacio dedicado al año 1985, cuando nació el Rock in Rio. Como en un túnel del tiempo, este fue uno de los lugares más instagrameables del festival que puso a Brasil a la vanguardia de los conciertos internacionales.

Junto a la Kombi eléctrica también estuvo la Kombi “Corujinha”, como se conoce al primer Kombi en Brasil, siendo uno de los modelos más legendarios en la historia de Volkswagen y en todo el mundo automotriz.

