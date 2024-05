Nuevo SUV C3 Aircross. Claves para entender el novedoso modelo de 5 y 7 butacas que revoluciona el segmento

Escuchar

Desarrollado por un equipo de más de 400 personas en Sudamérica, el Nuevo SUV C3 Aircross desembarcó en Argentina con 3 versiones de equipamiento que le hacen honor al lema de la marca “For everyone, like no one”.

Este crossover para el Segmento B es construido sobre la plataforma CMP, priorizando la innovación en todos los aspectos del diseño. ¿La gran novedad? La opción de adquirirlo con 3 filas de asientos. Acá cinco puntos claves para conocerlo.

Potencia y eficiencia

El Nuevo SUV C3 Aircross fue desarrollado para competir en uno de los segmentos más competitivos del mercado, el B SUV, con el ambicioso objetivo de alcanzar el TOP 3 de ventas en la categoría en 2024. Estrena el multipremiado motor T200 de 120cv y caja automática CVT de 7 velocidades, que con 200Nm de torque logra una performance sorprendente. A su vez también contará con versiones equipadas con la eficiente y conocida motorización 1.6 VTi de 115cv asociado a una caja manual de 5 velocidades.

La distancia entre ejes de 2,67 metros del SUV garantiza un confort equivalente al de los modelos de segmentos superiores.

Es robusto y musculoso a primera vista. Tiene una altura de 1.678 mm y un despeje del suelo de 233mm. Mide a 4.320mm de largo y 1.720mm de ancho. Gracias a sus ángulos de entrada (23,8o) y salida (32o) se adapta a caminos urbanos y extraurbanos, sorteando cualquier imperfección u obstáculo sin perturbar el confort dentro del habitáculo

Diseño

Con una fórmula que combina estilo y practicidad, el diseño del vehículo es súper disruptivo.

Durante su desarrollo, el Nuevo SUV C3 Aircross pasó por miles de horas en simulaciones y pruebas físicas para ofrecer toda la calidad, el confort y la eficiencia presentes en los modelos Citroën.

El prominente paragolpes delantero incorpora elementos en negro brillante y luces diurnas LED (DRL) que se conectan a la parrilla de Citroën. A su vez, los guardabarros ensanchados y las llantas de hasta 17″ le dan un aspecto robusto, mientras que las puertas y molduras protectoras en los laterales proporcionan comodidad y protección completa al vehículo. En la parte trasera, se destacan las luces y el baúl de 493 litros, el más grande de su categoría.

El exclusivo conjunto luminoso se integra mediante una moldura en negro brillante, consolidando el llamativo tamaño del Nuevo SUV C3 Aircross.

Está disponible en los colores Negro Perla Nera, Gris Artense, Gris Grafito, Blanco Banquise y Rojo Rubí. Como en todos los Citroën, también se puede adquirir con la carrocería bitono y combinarla con color de techo Negro Perla Nera o Blanco Banquise.

Espacio y confort para todos los ocupantes

El habitáculo proporciona un ambiente moderno y robusto, con un 65% de aceros de alta y ultra alta resistencia para una seguridad óptima. La distancia entre ejes de 2,67 metros proporciona un confort comparable al de modelos de categorías superiores, mientras que el espacio para las piernas en la segunda fila es el más amplio de su segmento.

El baúl puede contener hasta 493 litros según el estándar VDA, mientras que con los asientos de la segunda fila rebatidos se generan más de 1.000 litros de volumen útil dentro del habitáculo.

Los asientos fueron diseñados con diferentes tipos de espuma que aseguran comodidad incluso en viajes prolongados. Y a su vez, en los detalles se emplearon nuevos materiales y tapicería adaptados a cada versión.

Nuevos materiales y tapizados en el Citroën C3 Aircross.

La clave del Nuevo SUV C3 Aircross es su capacidad para transportar hasta siete pasajeros. Destaca por su fácil acceso a los asientos adicionales: con un simple movimiento, los asientos de la segunda fila se elevan mediante resortes de gas, permitiendo que los pasajeros accedan a la tercera fila. Además, cuenta con un sencillo mecanismo que libera y retira por completo las butacas traseras lo que facilita su transporte y amplía rápidamente el volumen del baúl.

Innovación al volante

Las incorporaciones tecnológicas del Nuevo SUV C3 Aircross potencian la experiencia de manejo. Se destaca el panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas, totalmente personalizable, que permite elegir entre seis configuraciones de pantalla y dos opciones de color, mediante un botón en el volante. Muestra diferentes parámetros informativos e incluye el exclusivo sistema Ecodriving, que analiza el estilo de conducción para optimizar la eficiencia.

El volante multifunción del Nuevo Citroën C3 Aircross permite controlar el panel de instrumentos digital y la pantalla táctil.

También tiene una pantalla táctil CITROËN CONNECT de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico que controla el sistema a través de los botones del volante multifunción.

Estas características se complementan con elementos de seguridad ya conocidos, como el control de estabilidad y tracción con asistente de arranque en pendiente, airbags laterales, asistente de frenado de emergencia, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento trasero, dirección asistida eléctrica progresiva inteligente y limitador y regulador de velocidad.

Varias opciones de compra

El Nuevo SUV C3 Aircross ha sido diseñado con equipamiento y versiones que aseguran que cada cliente pueda encontrar la opción en una amplia red de 46 concesionarios, 65 puntos de venta y 73 puntos de postventa en toda Argentina.

Ofrece varias opciones de financiamiento y compra:

PSA Finance: ofrece una financiación con tasa al 0% durante 12 meses, con un monto máximo de hasta AR$ 5.000.000.

ofrece una financiación con tasa al 0% durante 12 meses, con un monto máximo de hasta AR$ 5.000.000. Plan de Ahorro: dispone de la cuota más accesible del segmento, facilitando la compra del vehículo.

En cuanto a seguros, la compañia proporciona la cobertura más económica dentro del segmento B-SUV, con descuentos de hasta el 50% y promociones exclusivas a través de Stellantis Insurance en colaboración con La Caja, La Segunda y San Cristóbal.

Las piezas de reposición son un 16% más económicas que el promedio del segmento B-SUV, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento. Además, los clientes pueden elegir entre más de 30 accesorios originales Mopar, permitiendo que cada C3 Aircross refleje la individualidad de su propietario.

El modelo estrena en la marca el motor Turbo 200 de 120 CV y transmisión automática del tipo CVT de 7 velocidades.

Citroën también ofrece el programa Flex Care, que incluye:

Planes de Mantenimiento Programado Anticipado, con opciones que van de 2 a 6 revisiones.

Garantía Extendida para el motor, embrague y caja de cambios, con una extensión de 12 o 24 meses adicionales.

El Programa Citizen es una iniciativa global de servicios de la marca, diseñada para acompañar al cliente durante todo el proceso de elección, compra y uso del vehículo. Este programa busca ofrecer mayor transparencia, agilidad y practicidad, asegurando tranquilidad en el día a día del cliente.

Los precios del Nuevo SUV C3 Aircross van desde los AR$ 21.500.000 para la versión de entrada de gama, hasta los AR$ 29.500.000 para la versión Shine de 7 plazas bitono.

Precios de cada versión

C3 AIRCROSS VTi LIVE: AR$ 21.500.000

C3 AIRCROSS VTi FEEL PK: AR$ 23.600.000

C3 AIRCROSS VTi FEEL 7 Plazas: AR$ 25.000.000

C3 AIRCROSS T200 SHINE: AR$ 27.950.000

C3 AIRCROSS T200 SHINE Bitono: AR$ 28.100.000

C3 AIRCROSS T200 SHINE 7 Plazas: AR$ 29.350.000

C3 AIRCROSS T200 SHINE 7 Plazas Bitono: AR$ 29.500.000

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

