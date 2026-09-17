Renault presentó Niagara, su nueva apuesta para América Latina

Renault realizó en Argentina el lanzamiento global de la nueva Niagara e inauguró una nueva etapa de expansión en América Latina. Este vehículo, que combina el confort y la tecnología de un SUV con la robustez y la versatilidad de una pickup, forma parte de la ambición de la marca lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales fuera de Europa para 2030.

El lanzamiento global de esta pickup se realizó en el Arena Tortuguitas de Malvinas Argentinas, en un evento que se transmitió por streaming a distintos países del mundo y que contó con la presencia de directivos de la marca a nivel global y de Argentina, prensa internacional y celebridades del espectáculo.

El lanzamiento en Arena Tortuguitas se emitió por streaming a distintos países del mundo

De Argentina a los mercados latinoamericanos

Niagara será fabricada en la planta Santa Isabel de Córdoba, Argentina, y se convertirá en la única pickup de su categoría producida localmente. Los tres principales mercados objetivo del modelo son Brasil, Argentina y Colombia, y también se exportará a varios otros países latinoamericanos más adelante.

Niagara marca el inicio de una nueva fase en la ofensiva internacional de la marca

Niagara marca el inicio de una nueva fase en la ofensiva internacional de la marca. “Niagara es el primer pilar de la estrategia futuREady y nuestro objetivo es lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales para 2030. La plataforma RGMP de pickups también servirá de base para una motorización híbrida a futuro. Esto también contribuirá a nuestra ambición de incluir el 50% de los modelos electrificados en nuestra gama internacional para 2030″, aseguró Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer Renault Group CEO Renault Brand

Renault busca acelerar tanto su crecimiento como su electrificación. El objetivo para 2030 es generar la mitad de sus ventas fuera de Europa, y al mismo tiempo, aumentar la proporción de motorizaciones eléctricas e híbridas en hasta un 50% del mix en esos mercados.

Renault se comprometió a lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales para 2030

Niagara supone una gran renovación en el segmento de pickups. Está diseñada para atraer a una base más amplia de clientes que buscan un vehículo no solo para uso diario, sino también para actividades de ocio o negocios.

Según explicaron desde la firma, aunque las pickups siguen estando fuertemente asociadas a actividades profesionales, avanzan gradualmente hacia áreas de uso más diversas, por lo que en la actualidad se utilizan principalmente como vehículos de uso personal. La tendencia muestra que los clientes buscan mayor comodidad y tecnología a bordo, sin resignar la capacidad de carga ni las capacidades todoterreno.

Cómo es el nuevo modelo de Renault

En la parte delantera tiene un diseño frontal y un capó alto de líneas musculosas, que se integran perfectamente con los alerones delanteros, reforzando la impresión de robustez y proporciones bien equilibradas. En el centro de la gran parrilla negra, aparece el nombre “Renault” en mayúsculas, que refuerza la identidad de la marca.

En el frente aparece el nombre “Renault” en mayúsculas, que refuerza la identidad de la marca

Los faros Full-LED con sus ópticas negras brillantes incluyen una secuencia de bienvenida, mientras que las luces diurnas presentan una firma gráfica específica. La parte inferior del paragolpes, con los faros antiniebla LED, enfatiza el carácter robusto de Niagara.

Renault Niagara mide 4,94 m de largo (4,91 m para la versión 4x2) y 1,72 m de alto. De perfil, las líneas firmes y las llantas de 17 o 18 pulgadas -según la versión- contribuyen al estilo de carrocería potente y al aspecto robusto de un vehículo diseñado para ir a cualquier parte.

La caja de carga de Niagara tiene una capacidad de 938 litros y una carga máxima de 654 kg. Tiene un cobertor de caja rígido, deslizante y enrollable, que protege la carga de la lluvia y el polvo, proporcionando un acceso rápido a la zona de carga. El portón trasero, de 1.030 mm de ancho y 615 mm de alto, también facilita el acceso al espacio de carga.

La caja de carga de Niagara tiene una capacidad de 938 litros

Ocho ganchos de amarre situados alrededor de los laterales de la caja aseguran que la carga y equipos estén asegurados durante el transporte. Un enchufe de 12V fácilmente accesible permite la conexión rápida de herramientas eléctricas o accesorios directamente desde la caja de carga. Cabe destacar que Niagara también ofrece una capacidad de remolque de 710 kg.

Las prestaciones de Niagara

El interior de Niagara fue diseñado para ofrecer una experiencia de conducción sencilla e intuitiva. Organizado en torno al conductor, la consola central agrupa los controles principales y la información clave en la línea de visión del conductor. Integra de forma fluida el sistema multimedia con su pantalla de 10,1 pulgadas para un fácil acceso a las funciones del vehículo, junto con un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 10,2 pulgadas.

La tecnología en el interior del vehículo es un sello distintivo

Desde la pantalla central, los conductores pueden acceder a una amplia gama de servicios de Google, que se actualizan de forma continua mes a mes. Estos incluyen Google Maps, Google Assistant con reconocimiento de voz y una amplia gama de aplicaciones de música, entretenemiento y servicios que se pueden conseguir a través de la tienda Google Play.

Niagara estará equipado con Google Gemini. Se trata de un asistente conversacional impulsado por IA, mucho más avanzado que Google Assistant. Por ejemplo, en lugar de responder a frases fijas, podrá mantener conversaciones naturales y realizar tareas más complejas.

Es un vehículo pensado para el día a día y también para viajes y experiencias del fin de semana

La seguridad activa se mejora gracias a una variedad de tecnologías diseñadas para apoyar al conductor en todas las situaciones. La Alerta de Salida de Carril (LDW) y la Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) ayudan a prevenir el desvío no intencionado del carril, mientras que el Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) informa al conductor los límites de velocidad actuales.

Incluye sensores de estacionamiento delanteros y traseros, asistencia de estacionamiento lateral, cámara de marcha atrás y cámara panorámica de 360°, que ofrece una vista del entorno inmediato del vehículo, facilitando la maniobra en espacios reducidos.

Posee tecnologías diseñadas para apoyar al conductor en todas las situaciones

Niagara viene con un motor 1,3 litros turboalimentado de inyección directa (GDi), compatible con gasolina y Flex Fuel, según el mercado. Desarrollado para satisfacer las necesidades de América Latina, ofrece 156 CV y hasta 160 CV en países con Flex Fuel, y un torque máximo de 270 Nm. La motorización está acoplada a una caja manual de seis velocidades o a una caja automática de seis velocidades de doble embrague y doble embrague húmedo, combinando cambios rápidos con conducción y eficiencia de combustible.

Niagara, un hito de Renault en la actualidad

Pablo Sibilla, Presidente y CEO de Renault Argentina, fue uno de los encargados de presentar este modelo al mundo en el evento de lanzamiento y destacó que Niagara logró ser una realidad por una sinergia internacional de la compañía.

“El proyecto Niagara es un gran ejemplo de cómo equipos de Renault de los diferentes países se unieron con un objetivo común. Niagara refleja las ambiciones del Grupo Renault y la transformación continua de la marca. Desarrollado en respuesta a las necesidades de los clientes locales, fue diseñado para adaptarse a las características específicas de cada mercado, ofreciendo al mismo tiempo lo mejor de la experiencia de Renault”, aseguró Sibilla.

Niagara fue posible gracias a un trabajo conjunto de la marca a nivel internacional

Por último, Sibilla valoró que la producción de esta pickup se realice en Argentina, con el objetivo de exportarla a la región. “Estamos orgullosos de fabricar Niagara en nuestra planta de Córdoba, reconocida por sus estándares de calidad. Ya ha fabricado más de 3,5 millones de vehículos de Renault Group en sus más de siete décadas de existencia”, concluyó.

Conocé más en la web oficial de Renault Niagara.

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