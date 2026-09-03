“Ruta Silverado”: Chevrolet convocó a sus clientes para una travesía exclusiva

Chevrolet volvió a realizar la travesía “Ruta Silverado” tras el éxito de la primera edición realizada en Catamarca el año pasado. Esta vez, la marca continuó sus aventuras por Mendoza y llevó a un grupo de clientes a descubrir los paisajes ocultos de nuestro país, de la mano de la potencia, robustez y gran capacidad todoterreno de la pickup Silverado.

Esta segunda edición de la exclusiva travesía se desarrolló en cuatro días por los desafiantes terrenos de la provincia de Mendoza entre San Rafael y Malargüe. Allí los invitados convocados con sus propias Silverado, debieron enfrentar superficies tan dispares como el ripio de los caminos de montaña, la arena de las grandes dunas, huellas angostas de tierra y piedras, así como vadeos y cruces de ríos, en muchos casos con la dificultad adicional de la presencia de nieve y hielo en el camino.

La travesía recorrió los lugares más espectaculares de Mendoza

“Es una acción que nos permite convocar a los clientes dueños de una Silverado para disfrutar al máximo de una aventura exclusiva para ellos. Con el asesoramiento de pilotos expertos, esta travesía les permite aprender, poner a prueba sus habilidades conductivas y conocer a fondo las capacidades todoterreno de sus vehículos para llegar a lugares casi inaccesibles, superando obstáculos naturales como arena, rocas, nieve y ríos con la mayor seguridad”, manifestó Florencia Savignone, líder de marketing de General Motors de Argentina.

Cómo fueron las jornadas de la travesía

Desde la ciudad de San Rafael, la primera jornada de la aventura llevó a la “Ruta Silverado” por los paisajes de piedra tallada del Cañón del Río Atuel hasta el lago El Nihuil, para luego acometer sus imponentes Dunas, un desierto de arena de gran extensión formado por sedimentos de arena volcánica con médanos que alcanzan hasta los 200 metros de altura, y finalizar el día en la ciudad de Malargüe.

Fueron varios días andando por los terrenos más inhóspitos de la provincia

El segundo día llevó la travesía a los parajes mucho más agrestes y menos explorados del sur mendocino. El recorrido puso a prueba las pickups full size de Chevrolet hacia Sierra Pintada, donde la montaña se presentó áspera y dominante, para luego ascender por la Cuesta de los Terneros, un trazado exigente que combinó huellas angostas, desniveles marcados y tramos técnicos que requirieron precisión y control absoluto del vehículo.

Más adelante, la caravana avanzó sobre antiguas vías del ferrocarril, para después enfrentar un ascenso en piedra particularmente desafiante: escalones naturales, rocas sueltas y pendientes pronunciadas que pusieron a prueba la técnica de conducción y el trabajo en equipo. “Un día intenso, donde cada metro conquistado se celebró y las vistas desde lo alto recompensaron todo el esfuerzo”, reconocieron desde el equipo.

Arena, ripio, rocas y nieve fueron algunas de las dificultades del terreno

La última jornada aventuró a la “Ruta Silverado” hacia la Cordillera de los Andes, ascendiendo por sinuosas carreteras, donde los asistentes fueron testigos de paisajes impresionantes que se extienden hasta donde alcanza la vista, para luego finalizar la aventura de vuelta en San Rafael. Durante todo el recorrido, los clientes de la marca tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva, mientras disfrutaban de diversos paisajes y la gastronomía local.

Una pickup todoterreno

Para enfrentar los terrenos más difíciles se requiere un vehículo como la sofisticada Chevrolet Silverado, referente entre las pickups full size no solo por su gran capacidad off-road, sino también por su avanzada tecnología, versatilidad, confort y seguridad, además de su alto grado de conectividad.

Se puso a prueba la pick up Silverado de Chevrolet

La gama Chevrolet Silverado 2026 que se comercializa en Argentina está compuesta por dos versiones: la deportiva y aventurera Z71 Trail Boss y la lujosa tope de gama High Country, ambas equipadas por una potente mecánica compuesta por el avanzado motor V8 de 5.3 L, dotado de la exclusiva tecnología DFM (Dynamic Fuel Management) para optimizar el uso de los cilindros y garantizar una mayor eficiencia tanto en el asfalto como en el off-road, que entrega 360 CV de potencia y 519 Nm de torque.

Este modelo se asocia a una caja de velocidades automática de 10 marchas y a la tracción 4x4 con caja reductora Autotrac, sistema que le permite a la Silverado circular a baja velocidad con un máximo control en terrenos extremos, a lo que también contribuye la dirección con asistencia eléctrica de rápida respuesta y cerrado radio de giro.

Los paisajes mendocinos se impusieron durante toda la travesía

La Chevrolet Silverado ofrece un vasto equipamiento en el que se destacan elementos sofisticados como múltiples asistencias a la conducción (ADAS), techo panorámico eléctrico, tablero digital de 12,3”, sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 13,4”, Google Built.in con aplicaciones, selector electrónico de modos de conducción, entre otros.

Es la segunda edición de "Ruta Silverado" que organiza la marca

La Chevrolet Silverado es la pickup con la caja de carga más grande de su segmento (1781 litros) y ofrece la mejor movilidad para el transporte de carga. Cuenta con cámaras especiales para monitorear los artículos transportados, doce ganchos de sujeción en el interior, puntos de iluminación LED y una toma de corriente de 220V para conectar dispositivos eléctricos de hasta 400 W, que la transforman en un verdadero taller móvil.

Para participar de próximas experiencias en la “Ruta Silverado”, los clientes pueden contactar a su concesionario local para obtener más información.

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