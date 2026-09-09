La movilidad urbana sigue en constante evolución y smart presentó en Argentina los modelos #1 y #3, dos vehículos 100% eléctricos que llegan al país con la histórica identidad de la compañía y con desarrollo del Mercedes-Benz Global Design Team.

Para la presentación oficial, Prestige Auto, representante oficial de la marca en Argentina, organizó un evento en Manso Restaurante de Nordelta con la conducción de Iván De Pineda, donde los asistentes, entre los que se encontraron celebrides, influencers, periodistas y fanáticos de los autos, pudieron comprobar de primera mano todas las innovaciones que traen en estos modelos premium.

Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, junto a Iván de Pineda, host del evento

Los smart #1 y #3 continúan con la esencia urbana que caracteriza a la compañía pero suman formas más amplias: el #1 es un SUV y el #3 adopta una silueta SUV coupé, ampliando las posibilidades de la marca con vehículos más espaciosos, versátiles y conectados. Ambos autos ofrecen elevados estándares de seguridad activa y pasiva e incorporan Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS).

#1 y #3 son dos vehículos 100% eléctricos

“Con smart sumamos una nueva alternativa de movilidad en Argentina. Es una marca con trayectoria, que nació para interpretar la vida urbana desde la innovación y el diseño y que hoy evoluciona con una nueva generación que combina tecnología, confort, prestaciones y seguridad”, aseguró, Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, y destacó que uno de sus atributos centrales es el diseño desarrollado por Mercedes-Benz.

Ling Zhu, senior director para Overseas Sales & Internacional Growth en smart, explicó la transformación global de la compañía en la actualidad, donde la marca renovó su identidad, amplió su gama, transformó su modelo de negocio y profundizó su expansión internacional, llegando a 41 meracdos a nivel global con este desembarco Argentina.

“Evolucionamos como una marca premium de vehículos eléctricos, que combina diseño, tecnología, seguridad y una experiencia de manejo única. Todo esto se refleja en nuestro ADN. #1 y #3, representan esta nueva generacion de movilidad eléctrica, inteligente y pensada para los estilos de vida actuales”, aseguró en el lanzamiento oficial en Nordelta.

El diseño y la tecnología son los pilares de la marca

En el país, smart se integra a la estrategia de crecimiento y diversificación de Prestige Auto. La operación local cuenta con una estructura de comercialización de principio a fin y con un alcance nacional. “Queremos construir una experiencia premium en cada etapa del vínculo con el cliente, a través del servicio, la posventa, los repuestos, el soporte técnico y una red comercial preparada para acompañarlo a lo largo del tiempo”, aseveró Herrero.

Celebridades, influencers, periodistas y amantes de los autos dijeron presente

Las prestaciones de los autos

La oferta inicial de smart en Argentina cuesta entre US$49.900 y US$75.900. Las versiones disponibles serán smart #1 Pure, Pro, Pro+ y BRABUS; y smart #3 Pro, Pro+ y BRABUS. La propuesta está pensada tanto para quienes buscan un vehículo para el uso urbano como para quienes encuentran en smart una puerta de entrada a la electromovilidad dentro del segmento de alta gama.

Los modelos disponen de sistemas de protección activa y pasiva. Tanto el smart #1 como el smart #3 obtuvieron cinco estrellas en las evaluaciones de Euro NCAP, la máxima calificación otorgada por el organismo.

Los modelos ofrecen una experiencia de manejo única

Además, incorporan Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), agrupados bajo la denominación smart Pilot Assist, que contribuyen a una conducción más segura y confortable. El equipamiento puede variar según la versión, explicaron desde la compañía.

Las funciones ADAS disponibles desde las versiones Pure hasta las BRABUS son:

Frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y bicicletas (AEB).

Control de Crucero Adaptativo (ACC) con función Stop & Go.

Sistema de mitigación de colisión frontal y trasera (FCMS / RCMS).

Alerta de tráfico cruzado frontal y trasero (FCTA / RCTA).

Asistente de maniobra evasiva (EMA).

Advertencia de abandono de carril (LDW).

Asistentes de mantenimiento y prevención de salida de carril (LKA / ELKA Plus).

Asistente de cambio de carril (LCA).

Asistente de autopista (HWA).

Asistente de atasco (TJA).

Detección de punto ciego (BSD).

Alerta de tráfico al abrir la puerta (DOW).

Monitoreo de atención del conductor (DMS).

smart #1 está en versión Pure, Pro, Pro+ y BRABUS; y smart #3 en Pro, Pro+ y BRABUS

Además, las versiones BRABUS cuentan con asistente de estacionamiento automático (APA) y freno de emergencia en maniobra de estacionamiento (PEB).

En cuanto a la carga de la batería, la marca buscó facilitar la experiencia a sus clientes. Cada unidad incluye un cargador domiciliario, un cargador portátil para utilizar en tomacorrientes domésticos compatibles y un cable para estaciones públicas de carga.

Cómo es la red comercial y el servicio al cliente

Los modelos smart se comercializan en Argentina a través de una red comercial especializada. La cobertura inicial incluye a Colcar, Lonco-Hue, Besten, Klasse, La Merced Pilar y Meister. En el interior del país, la marca está presente mediante Stern, en Rosario; Rolcar, en Tucumán; Colcor, en Córdoba; y Yacopini, en Mendoza.

El servicio al cliente es uno de los distintivos de la propuesta local de la firma

El servicio al cliente es uno de los pilares de la propuesta local de smart. El esquema incluye atención especializada, soporte técnico y una estructura de posventa preparada para acompañar a cada usuario a lo largo de su experiencia con el vehículo.

Los concesionarios y talleres autorizados cuentan con experiencia en vehículos híbridos y eléctricos Mercedes-Benz, disponibilidad de repuestos y personal capacitado para brindar asesoramiento y asistencia tanto en la venta como en la posventa.

Los nuevos smart #1 y #3 cuentan con una garantía de 3 años sin límite de kilometraje. Para la batería y los componentes eléctricos, la cobertura se extiende a 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Los modelos cuentan con una garantía de 3 años sin límite de kilometraje

La marca ofrece asistencia las 24 horas ante eventuales inconvenientes, tanto en Argentina como en países limítrofes. El mantenimiento debe realizarse cada 20.000 kilómetros o una vez al año. En cada servicio, técnicos especializados llevan adelante las tareas correspondientes de acuerdo con los estándares de smart y con piezas originales de la marca.

La gama cuesta entre US$49.900 y US$75.900

“Nuestra confianza en smart se demuestra con hechos: Prestige Auto y su red comercial asumen el compromiso de ofrecer, al cumplirse el primer o segundo año desde la adquisición del vehículo, la posibilidad de entregarlo como parte de pago por un valor de recompra previamente asegurado y renovarlo por una unidad 0 km. Este compromiso es una muestra concreta del respaldo que queremos brindar a nuestros clientes y del valor que proyectamos para la marca y sus productos”, concluyó Herrero.

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