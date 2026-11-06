Así fue la primera prueba de manejo del nuevo Jeep Avenger en Jujuy

El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural de los compactos al mundo de los SUV, y, para un número aún mayor, será su primer Jeep: la puerta de entrada a una historia que se convirtió en una pasión global. Con características urbanas, pero sin perder el ADN aventurero de la marca, Avenger empezó su comercialización en Argentina y un grupo de periodistas especializados e invitados pudieron probar de primera mano este nuevo lanzamiento en una exclusiva prueba de manejo en Jujuy.

Los paisajes imponentes de la provincia invitaron a probar el nuevo SUV compacto

Los destinos elegidos para el test drive fueron las Salinas Grandes y el Paseo de los Colorados, dos de los lugares más turísticos de la provincia, que se destacan por su belleza natural. Allí, casi 30 vehículos de la compañía del grupo Stellantis fueron los protagonistas de la tarde, donde el blanco del salar y el rojo intenso de los cerros se volvieron un escenario único para poner a prueba al modelo.

La experiencia de manejo propuso un recorrido en el que el entorno tuvo tanto protagonismo como el vehículo. Los cambios en la superficie, las condiciones propias de un terreno de altura y la amplitud del paisaje convirtieron la travesía en una oportunidad para descubrir cómo responde el Avenger ante escenarios diferentes de los habituales recorridos urbanos.

Las Salinas Grandes fueron la primera parada de la prueba de manejo

Lejos de las calles asfaltadas y el tránsito cotidiano, el test drive permitió explorar la faceta aventurera del modelo, que cuenta con una motorización híbrida MHEV de 12 voltios, asociada al reconocido motor turbo T200 y a una transmisión automática CVT de siete velocidades.

Los participantes pudieron acceder a destinos turísticos únicos de la provincia

Un Jeep preparado para salir de la ciudad

El nuevo Avenger representa un paso importante para Jeep en el mercado argentino. El modelo está iniciando su comercialización local con una propuesta que combina características urbanas con la identidad aventurera de la marca. Además, se convirtió en el primer vehículo híbrido de Jeep que se ofrece en el país y apunta a buscar nuevos clientes que se sumen gracias a sus prestaciones tecnológicas y de seguridad, además de un precio competitivo.

El nuevo Avenger representa un paso importante para Jeep en el mercado argentino

Su llegada responde a una tendencia en la que los SUV compactos ganan espacio entre quienes buscan un vehículo versátil, cómodo para los desplazamientos diarios y con una estética que remite a la exploración. En ese contexto, Avenger apunta a convertirse en una alternativa tanto para quienes se acercan por primera vez a este tipo de vehículos como para quienes quieren dar sus primeros pasos dentro del universo Jeep.

La travesía por las Salinas Grandes y Paseo de los Colorados funcionó como una manera de trasladar esa propuesta a un escenario real. Con el paisaje jujeño como telón de fondo, el recorrido permitió poner a prueba el comportamiento del vehículo frente a las particularidades del terreno y experimentar una conducción diferente de la que propone la ciudad.

El recorrido permitió poner a prueba el comportamiento del vehículo frente a las particularidades del terreno

La altura libre al suelo de 221 mm permite a este auto contar con mayor distancia entre la carrocería y el terreno, una ventaja al transitar por caminos de tierra, superficies irregulares o sectores con obstáculos. Además, los ángulos de ataque (22°), ventral (21°) y de salida (hasta 33,9°) optimizados favorecen el tránsito por pendientes y desniveles, y ayudan a reducir el riesgo de que la parte delantera, inferior o trasera toque el terreno.

Avenger cuenta con el modo All Terrain, preparado para circular por terrenos desafiantes

Avenger cuenta con los modos Normal, Sport y All Terrain. Este último adapta la respuesta del acelerador y el control de tracción para mejorar el comportamiento en superficies que requieren mayor adherencia, tal como se comprobó en Salinas Grandes. El control de descenso en pendiente que brinda este auto aporta mayor seguridad y control al bajar por caminos, especialmente cuando el terreno exige una conducción cuidadosa.

El espíritu aventurero como punto de partida

Más allá de las características técnicas, el recorrido por Jujuy permitió poner en escena uno de los conceptos centrales del Avenger: el equilibrio entre la vida urbana y la aventura. La experiencia en las mostró cómo un destino puede convertirse en el punto de partida para descubrir un vehículo desde otra perspectiva, con el paisaje como parte fundamental del viaje.

Avenger brinda un equilibrio entre la vida urbana y la aventura

Con esta propuesta, Jeep busca ampliar su presencia en el mercado argentino y acercar su identidad a una nueva generación de conductores. El Avenger combina un formato pensado para la movilidad cotidiana con una impronta aventurera que invita a mirar más allá de los recorridos conocidos.

El modelo ya comenzó su comercialización en el país

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