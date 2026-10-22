Toyota fabricará una nueva pickup híbrida en una tercera planta en Zárate

El Ministerio de Economía aprobó formalmente la adhesión de Toyota Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para construir una tercera planta de producción dentro de su complejo industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1848/2026, firmada por el ministro Luis Caputo el 21 de octubre y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El plan fue presentado bajo el nombre “Planta para la producción de vehículos electrificados” y consiste en ampliar la capacidad instalada del establecimiento que Toyota posee sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 81.

En esa nueva planta se fabricará un vehículo híbrido eléctrico no enchufable. La primera versión será una pickup y el proyecto contempla la posibilidad de sumar posteriormente un SUV con el mismo sistema de propulsión. La resolución define a ambos vehículos como full hybrid o híbridos completos, una tecnología que todavía no tiene antecedentes de producción en la Argentina.

La planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde fabrica los modelos Hilux, y SW4 y ensambla Hiace

La denominación es importante porque permite diferenciar el proyecto de los híbridos suaves que ya comenzaron a ofrecerse en el mercado local. En un mild hybrid, el sistema eléctrico asiste al motor de combustión durante determinadas situaciones, pero no tiene capacidad suficiente para mover el vehículo por sí solo. Un full hybrid, en cambio, puede desplazarse durante trayectos breves y a bajas velocidades utilizando únicamente el motor eléctrico, además de combinar ambas fuentes de energía cuando necesita mayor potencia.

La pickup que nace de esta inversión tampoco se la tendrá que conectar a un cargador. Al tratarse de un híbrido no enchufable, la batería recuperará energía durante las frenadas y desaceleraciones y también podrá recibirla del motor de combustión. Es un esquema diferente al de los híbridos enchufables o PHEV, que utilizan baterías de mayor tamaño, se conectan a la red eléctrica y pueden recorrer distancias más extensas sin encender el propulsor térmico.

Esa tecnología también explica la categoría elegida para ingresar al RIGI. La industria automotriz encuentra su puerta específica dentro del apartado “Tecnología”, cuya reglamentación incluye la producción innovadora vinculada con la “movilidad en base a nuevas tecnologías de motorización y tecnologías de transición energética”.

El encuadre se apoya, por lo tanto, en el sistema de propulsión y en la incorporación de un producto tecnológico nuevo. La normativa permite además considerar como ampliación de un proyecto industrial existente la producción de un nuevo bien cuando la inversión pertenece a esa categoría.

Cómo se distribuirá la inversión

En el Boletín Oficial constata que Toyota declaró una inversión de US$1.253 millones en activos computables. El cronograma presentado prevé desembolsar US$19,5 millones durante el primer año contado desde la notificación de la resolución y US$147,8 millones durante el segundo.

Una parte importante del programa estará vinculada con proveedores argentinos. El plan estima US$669,6 millones para el desarrollo de proveedores locales, destinados a las obras y a los equipos denominados in house, es decir, aquellos que se realizarán dentro de la nueva planta.

Toyota declaró una inversión de US$1.253 millones en activos computables

Ese monto representa el 53% de la inversión total en activos computables y supera el mínimo de participación local del 20% establecido por la normativa. La cifra se refiere específicamente a las obras y los equipos previstos para el proyecto y no constituye por sí misma un porcentaje de integración nacional de las piezas de la futura pickup. Toyota deberá alcanzar el monto mínimo de inversión antes del 30 de septiembre de 2028.

Por qué Toyota tendrá dos estructuras administrativas

Para separar la ampliación beneficiada por el RIGI de la actividad que Toyota ya desarrolla en Zárate, la automotriz constituyó Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, denominada TASA SD en el expediente.

Jurídicamente, la sucursal continúa formando parte de Toyota Argentina. A efectos registrales, contables y tributarios funcionará como una unidad diferenciada, ya que deberá estar inscripta, tendrá una CUIT propia, tributará de manera independiente y llevará libros, estados contables y registros financieros separados.

La automotriz constituyó Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada para ingresar al RIGI

La reglamentación permite que la empresa asigne activos a la sucursal sin necesidad de transferir su titularidad y que traslade, de manera proporcional, determinados atributos fiscales, como quebrantos acumulados o saldos técnicos de IVA. También admite que la planta existente y el nuevo proyecto compartan infraestructura o equipamiento, siempre que Toyota pueda individualizar la producción y demostrar mediante sus registros qué gastos y operaciones corresponden al emprendimiento alcanzado por los incentivos.

Esta estructura, conocida informalmente dentro del sector como el esquema de “doble CUIT”, fue uno de los puntos que generó dudas entre las automotrices al analizar su ingreso al RIGI. Las terminales consideraban complejo separar administrativamente proyectos que, en la práctica, podían compartir trabajadores, piezas, servicios y líneas dentro de una misma fábrica. También advertían sobre los costos administrativos y tributarios que podían surgir si una unidad tenía que facturarle componentes o servicios a la otra.

Las modificaciones posteriores de la reglamentación aclararon que las dos estructuras podían compartir activos e infraestructura, pero mantuvieron la obligación de contar con contabilidad, tributación y trazabilidad diferenciadas. La aprobación del proyecto de Toyota muestra cómo se aplicará por primera vez ese mecanismo en una automotriz instalada.

Las dos estructuras pueden compartir activos e infraestructura pero deben mantener la contabilidad, tributación y trazabilidad diferenciadas Iñaki Zurueta

Una producción orientada al exterior

El Tribunal de Defensa de la Competencia intervino en la evaluación y calculó que cerca del 70% de la producción tendrá como destino la exportación. Además, el Gobierno estimó que el proyecto podría generar ventas externas por aproximadamente US$1.280 millones anuales.

La orientación exportadora continúa el modelo industrial que ya se desarrolla en Zárate. Durante 2025 produjo 180.352 unidades de Hilux, SW4 y Hiace y exportó 140.768 vehículos a 22 destinos, es decir, alrededor del 78% de lo fabricado.

Durante 2025 produjo 180.352 unidades de Hilux, SW4 y Hiace y exportó 140.768 vehículos a 22 destinos Gentileza Toyota

Esos embarques representaron más de la mitad de las exportaciones argentinas de vehículos y cerca del 5% de todas las ventas externas del país. Toyota encabeza la producción y la exportación automotriz nacional desde 2016 y actualmente mantiene su planta trabajando en tres turnos.