Un sedán de lujo japonés se renueva y llega a la Argentina con nueva motorización

Lexus presentó en la Argentina la octava generación del ES, uno de los modelos que integran su gama desde los comienzos de la marca japonesa. La principal novedad es la incorporación, por primera vez, de una versión completamente eléctrica, que se comercializará junto con una alternativa híbrida. Además de las diferencias mecánicas, la renovación incluye modificaciones en las dimensiones, el diseño y el equipamiento.

La versión ES 350h Luxury combina un motor naftero de 2,5 litros y cuatro cilindros con uno eléctrico. El sistema entrega una potencia conjunta de 247 CV, asociada a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. Según los datos de fábrica, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos.

La versión ES 350h Luxury (HEV) combina un motor naftero de 2,5 litros y cuatro cilindros con uno eléctrico

Por su parte, el ES 500e Luxury incorpora un sistema de propulsión completamente eléctrico de 342 CV, alimentado por una batería de 74,69 kWh. Cuenta con tracción integral mediante el sistema DIRECT4, encargado de distribuir la potencia entre ambos ejes y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos. La autonomía declarada por la automotriz es de hasta 450 kilómetros.

La alternativa 500e Luxury incorpora un sistema de propulsión completamente eléctrico de 342 CV

En materia de recarga, el modelo eléctrico incluye un cargador de pared de 7 kW y otro de emergencia. Según Lexus, en una instalación monofásica puede recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente seis horas, mientras que una carga completa demanda alrededor de ocho horas. Con una instalación trifásica de 22 kW, los tiempos estimados se reducen a dos y tres horas, respectivamente.

Qué cambió en la nueva generación

El nuevo ES utiliza una evolución de la plataforma GA-K. Uno de los cambios respecto de su antecesor está en las dimensiones. Ahora mide 5,14 metros de largo (16,5 cm más que la generación anterior) mientras que su distancia entre ejes creció ocho centímetros, hasta alcanzar los 2,95 metros. El ancho también aumentó 5,5 centímetros y llegó a 1,92 metros.

El modelo ahora es más largo y ancho

Su distancia entre ejes creció ocho centímetros

La altura es de 1,555 metros en la variante híbrida y 1,56 metros en la eléctrica. Estas modificaciones se trasladaron al interior, especialmente a las plazas traseras, donde la distancia entre los asientos delanteros y posteriores aumentó 7,7 centímetros.

La distancia entre los asientos delanteros y posteriores aumentó 7,7 centímetros

En cuanto al diseño exterior, se modificaron el frente, las ópticas y las líneas de la carrocería. Entre los cambios aparecen una nueva disposición de las luces delanteras y una firma lumínica horizontal que recorre la parte trasera e incorpora el nombre de la marca iluminado.

Cuenta con una nueva disposición de las luces delanteras

Ambas versiones cuentan con llantas de aleación de 19 pulgadas, techo solar panorámico corredizo, espejos eléctricos calefaccionados y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Equipamiento interior y seguridad

Puertas adentro, el nuevo ES incorpora una pantalla multimedia táctil de 14 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada por un tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Ofrece navegador GPS, un sistema de audio Mark Levinson de 17 parlantes y Head-Up Display, que proyecta información de conducción sobre el parabrisas.

El equipamiento común a ambas versiones incluye climatizador automático bizona, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, regulación eléctrica de la columna de dirección, cámara de visión panorámica, sensor de lluvia e iluminación ambiental configurable.

Incorpora una pantalla multimedia táctil de 14 pulgadas y un tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas

La alternativa eléctrica suma asientos delanteros con regulación eléctrica en diez posiciones y memoria, dos cargadores inalámbricos para teléfonos y suspensión variable adaptativa, que modifica su funcionamiento según las condiciones de manejo.

En materia de seguridad, ambas versiones incorporan ocho airbags y el paquete Lexus Safety System+ 4.0, que reúne distintas asistencias a la conducción. Entre ellas figuran el frenado autónomo de emergencia mediante el sistema de precolisión, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y luces altas automáticas adaptativas. A estos sistemas se agregan el monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de salida segura, control de estabilidad y control de tracción.

Cuenta con una firma lumínica horizontal que recorre la parte trasera e incorpora el nombre de la marca iluminado

La octava generación del sedán ya fue presentada para el mercado argentino con los siguientes precios:

Lexus ES 350h Luxury (híbrido): US$85.400

Lexus ES 500e Luxury (eléctrico): US$106.900

Ambas versiones estarán disponibles en siete colores exteriores y tres combinaciones de colores para el habitáculo.

La octava generación del Lexus ES, en detalle

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 350h Luxury (HEV)

Lexus ES 500e Luxury (versión 100% eléctrica)

Lexus ES 500e Luxury (versión 100% eléctrica)