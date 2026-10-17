Un tanque de guerra aplastó la batería de una conocida marca china para ponerla a prueba

En una demostración de la tecnología de seguridad de baterías, el vehículo eléctrico Galaxy E5 de Geely superó una prueba de compresión extrema, donde su “batería de bloques de oro Aegis” resistió el peso aplastante de un tanque mediano ZTZ-59D de 36 toneladas.

La presión aplicada durante esta prueba fue aproximadamente 1,8 veces superior a la exigida por las nuevas normas nacionales de seguridad de baterías de China, sin que se observaran indicios de incendio, explosión ni fugas térmicas ni en el paquete de baterías ni en las celdas individuales.

La prueba simuló un escenario en el que la batería de un vehículo se somete a un impacto externo y una compresión extremos. El tanque de 36 toneladas atropelló repetidamente la batería con sus orugas, aplastando celdas individuales y un grupo de diez celdas. A pesar de esta presión extrema, la batería mantuvo su integridad estructural sin abombamientos, fugas, incendios ni explosiones. Una inspección profesional confirmó que la batería soportó fuerzas de compresión superiores a los requisitos de la nueva norma nacional.

El tanque de guerra ZTZ-59D pesa 36 toneladas y su peso es 1,8 superior a lo que exige las leyes chinas para este tipo de pruebas

A comienzos de este año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China anunció nuevos requisitos de seguridad para baterías de vehículos eléctricos (GB38031-2025), que entraron en vigor el 1 de julio de 2026. Estas normas actualizadas introducen tres mejoras fundamentales en la seguridad:

Nuevas pruebas de seguridad tras ciclos de carga rápida

Requisitos mejorados de protección contra fugas térmicas

Primera prueba de impacto desde abajo

El sistema de batería Aegis Gold Brick de Geely ya pasó estos nuevos estándares, convirtiéndose en una de las primeras marcas de baterías de la industria en recibir la certificación completa.

La batería Aegis Gold Brick presenta una longitud reducida, mayor grosor, baja resistencia interna y mínima generación de calor. Utiliza materiales de alta calidad, incluyendo un separador de doble capa de proceso húmedo más flexible con un recubrimiento de óxido de aluminio resistente al calor, que previene la rotura de las celdas y la fuga térmica al perforarse.

Así quedó la batería después de que fuera aplastado por un tanque de guerra. La batería no explotó ni tampoco se desintegró

El paquete de baterías cuenta con las clasificaciones de protección IP68 e IPX9K líderes en la industria, tecnología de integración CTB (Cell To Body), estructuras de rejilla con cuatro secciones transversales que absorben energía y una placa inferior tipo sándwich de 2,6 mm de espesor. El diseño de la batería incorpora separación líquido-eléctrica, aislamiento eléctrico, disipación de calor y múltiples medidas de protección para mejorar la seguridad.

Las baterías superaron las pruebas de seguridad

Si bien las nuevas normas nacionales exigen 24 pruebas de seguridad, Geely somete su batería Aegis Gold Brick a 36 escenarios extremos, 23 de los cuales superan los requisitos nacionales. Geely también ha implementado proactivamente la nueva prueba de “impacto de fondo” en sus normas corporativas y planea abrir su cartera de patentes de seguridad de baterías a toda la industria.

El Galaxy E5 ha obtenido buenos resultados en pruebas de temperatura extrema y en exhaustivas pruebas de seguridad realizadas por el Centro de Tecnología e Investigación Automotriz de China (CATARC). Además, obtuvo la certificación de seguridad eléctrica hexadimensional de NESTA y las calificaciones de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP y ANCAP.

Los vehículos Geely Galaxy han acumulado casi un millón de ventas sin incidentes de combustión espontánea, lo que demuestra la eficacia de sus tecnologías de seguridad. A finales de este año, planea abrir a la industria su Centro Global de Pruebas de Seguridad Integral (el laboratorio de pruebas de seguridad más grande del mundo).