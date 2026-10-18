Una SUV que se vende en el país logró la máxima calificación en seguridad

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, conocido como Latin NCAP, oficializó la actualización del resultado de seguridad para el Nissan Nuevo Kicks 2025. Tras completar los ensayos de auditoría sobre la variante producida en Brasil, el organismo ratificó que el vehículo alcanzó la calificación máxima de cinco estrellas, equiparando así el estándar de protección garantizado por las unidades provenientes de la planta mexicana.

La evaluación de la versión fabricada en Brasil se llevó a cabo por decisión voluntaria de la propia automotriz japonesa. Por su parte, el objetivo central de esta prueba de auditoría consistía en verificar si los vehículos producidos en la línea de montaje de Brasil mantenían la misma calificación de seguridad que el modelo producido en México, el cual ya había sido probado por el programa en 2025 obteniendo las cinco estrellas.

El nuevo Nissan Kicks obtuvo el mejor resultado

De este modo, la entidad actualizó de forma unificada los porcentajes de protección que ofrece el vehículo en sus cuatro pilares de evaluación: un 86,29% en Protección de Ocupante Adulto, un 91,66% en Protección de Ocupante Infantil, un 72,79% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías, y un 85,17% en el apartado de Sistemas de Asistencia a la Seguridad. El modelo evaluado cuenta de serie con un equipamiento que incluye seis bolsas de aire.

Durante los análisis comparativos entre ambas procedencias se registraron algunos matices técnicos de relevancia. En las pruebas originales del modelo mexicano se había registrado la apertura no deseada de una puerta durante el ensayo de impacto lateral. Sin embargo, en el vehículo fabricado en Brasil este inconveniente no volvió a presentarse, lo cual se explica por una mejora técnica que Nissan aplicó de manera simultánea en ambas líneas de producción.

Esta prueba se realizó por decisión del fabricante

Por otro lado, la auditoría sobre la unidad producida en el país vecino reveló un área de los pies inestable ante el impacto y una protección marginal en el test de latigazo cervical (whiplash).

Según detalló el informe técnico de Latin NCAP, estas variaciones se explicaron por modificaciones introducidas en el diseño de los asientos. A pesar de estas diferencias puntuales, el rendimiento integral del Nissan Nuevo Kicks resultó sólido para ratificar la nota máxima, en una actualización que se publica de forma previa al lanzamiento de los primeros resultados bajo el nuevo protocolo del organismo.

¿Cómo llega equipado el Nissan Kicks y cuánto cuesta?

El nuevo Nissan Kicks creció en dimensiones y capacidad de baúl para posicionarse en el segmento C. Mide 4365 mm de largo, 1800 mm de ancho y 1625 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2655 mm. Además, ofrece un baúl de 470 litros, unos 38 litros más que la generación anterior.

En el apartado mecánico, incorpora un motor turbo 1.0 L de tres cilindros con inyección directa, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque. Está asociado a una caja automática DCT de doble embrague y cuenta con freno de mano eléctrico, función Auto Hold y levas al volante.

Así luce el nuevo Nissan Kicks

Por su parte, la gama se compone de tres versiones, con distintos niveles de equipamiento: la Sense, de entrada de gama, incluye una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, llantas de aleación de 17 pulgadas, llave inteligente, control de crucero inteligente y asistente de prevención de cambio de carril.

La Advanced suma cargador inalámbrico para celulares, barras de techo longitudinales y encendido remoto del motor. Ahora bien, la Exclusive, tope de gama, agrega techo solar panorámico, tablero digital de 12,3 pulgadas, llantas de aleación de 19 pulgadas, faros delanteros con proyectores y sensores crepuscular, de lluvia y de estacionamiento delantero. También incorpora luces interiores ambientales, un sistema de audio BOSE con 10 parlantes y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).

Por último, estos son los precios para octubre: