Volkswagen anunció la fecha de lanzamiento de la nueva Amarok en la Argentina

Volkswagen Argentina confirmó que el próximo 6 de agosto saldrá a la venta la nueva Amarok. A principios de este mes, la automotriz alemana compartió la primera imagen oficial de lo que será su nueva pick up para el mercado latinoamericano.

Cambios notorios para la nueva Amarok Volkswagen Argentina

Desde la marca confirmaron que la nueva pick up se venderá no sólo en el mercado interno sino que será exportada a varios mercados de la región. Su producción ya comenzó en el Centro Industrial Pacheco, la planta que la automotriz tiene en la provincia de Buenos Aires.

Esta nueva Amarok será exclusiva de América Latina, dado que al resto del mundo le llegará la Amarok II, la nueva generación de la pick up que se produce en Sudáfrica.

En lo que respecta a la información compartida a principios de mes como adelanto, se luce la versión tope de gama del vehículo: la versión V6 Extreme. Los detalles en color negro en las llantas, laterales y la barra sobre la caja de carga son algunos de los elementos destacados.

El principal rediseño respecto a la anterior está en la parte frontal, donde se ve una nueva parrilla, ópticas y estética general. También hay cambios en el interior, que no fueron develados todavía, y mejoras en el equipamiento. “Es una alegría para nosotros dar inicio a la producción de la nueva generación de Amarok en nuestro centro industrial”, comentó a principio de mes Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, en un comunicado de prensa.

“Este acontecimiento da muestra de nuestro firme compromiso con la producción y exportación en el país, apostando por el futuro del grupo y desarrollo de nuestra marca en la Argentina”, añadió. Según comentó el ejecutivo, “Amarok se reinventa para seguir siendo un producto robusto, potente, seguro y un aliado del campo argentino”.

Por el momento, no se conocen detalles técnicos en relación a la pick up, pero tiempo atrás la automotriz había confirmado que no habría cambios en la mecánica. Su precio, así como los detalles en materia de seguridad, carga, estética y equipamiento en toda su gama serán informados el 6 de agosto, día del lanzamiento.

Luego de haber quedado en las puertas del primer lugar en su categoría en términos de patentamientos en 2023, los primeros seis meses del 2024 ubican a la Amarok en tercer lugar, con 8152 unidades vendidas. Queda por debajo de la Toyota Hilux, que contabiliza 11.925 ventas y la Ford Ranger, que hace lo propio con 10.349.

