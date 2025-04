Este es el auto que más bajó su precio en abril 2025

Luego de algunos meses marcados por reducciones en los precios de lista a raíz de los cambios impositivos dispuestos por el Gobierno —particularmente la eliminación de la primera escala de los impuestos internos y la rebaja de la segunda del 35% al 18%—, el mercado automotor volvió a alinearse con la dinámica inflacionaria.

En abril, las principales automotrices aplicaron incrementos generales en sus gamas, con subas que en general se ubicaron entre un 1% y un 2,5%, un número por debajo del nivel de la la inflación de marzo, que se registró en un 3,7%, la más alta en siete meses.

Sin embargo, en ese escenario de ajuste generalizado, la versión de un modelo en particular se destacó por ir a contramano del mercado y reducir su precio respecto al mes anterior. Se trata de la Ford Ranger LTD Biturbo 4x4 AT, una de las versiones más equipadas de la pickup del óvalo, que redujo su precio un 2%. En marzo, el modelo figuraba a $66.588.060 (mantuvo su precio de febrero) mientras que para este mes se encuentra a $65.229.120.

La Ford Ranger recortó modelos de su gama y reacomodó precios

Esta baja se da en un contexto de ajustes internos dentro de la oferta de la marca estadounidense, donde algunas versiones mantuvieron sus precios, otras los incrementaron levemente y un vehículo —como esta variante de la Ranger— corrigió a la baja, posiblemente por cuestiones de posicionamiento frente a la competencia directa o por estrategias de stock y rotación.

El interior de la Ford Ranger Ford Argentina

En paralelo, la marca aguarda el inminente arribo del Ford Everest, su SUV derivado de la misma plataforma de la Ranger que se comenzará a vender próximamente en la Argentina. El modelo competirá con el Toyota SW4 y Chevrolet Trailblazer.

En línea con los cambios de gama y llegada de nuevas unidades, todo el portfolio de la Ranger sufrió un incremento del 1% promedio con excepción del antes mencionado, quedando configurado de la siguiente manera:

XL 4x2: $42.124.000 (+2%)

XLS 4x2 MT: $47.152.600 (+2%)

Black 4x4 MT: $55.462.100 (+2%)

XLT Biturbo 4x2 AT : $55.152.600 (+1%)

LTD Biturbo 4x4 AT: $65.229.120 (bajó un 2%)

LTD+ V6 AWD AT: $77.344.210 (+1%)

Sumado a esto, se eliminaron para este mes tres versiones, con la novedad de que se suprimieron los dos modelos más económicos que contaban con tracción total. Desaparecieron de la página web de la marca las opciones: XL 4x4, XLS V6 AT y XLT Biturbo 4x4 AT.

Por otro lado, los vehículos más baratos del mes aumentaron de precio por debajo de la inflación, con subas en torno al 1% en promedio (algunos modelos mantuvieron su precio respecto a marzo). De esta manera, el ranking quedó compuesto por estos autos y sus respectivos precios (no se incluyen utilitarios):

Renault Kwid: $18.750.000

Fiat Mobi: $19.772.000

Fiat Cronos: $23.055.000

Hyundai HB20: $23.200.000

Citroën C3: $23.370.000

Citroën Basalt: $23.760.000

Peugeot 208: $23.870.000

Toyota Yaris: $24.552.000

Renault Logan: $24.800.000

Fiat Strada: $24.833.000

El Renault Kwid continúa como del modelo más económico de la Argentina www.labausfotografia.com.ar

En términos generales, el mercado automotor registró en marzo un total de 47.147 unidades patentadas, lo que representa un incremento del 5,8% en comparación con febrero y una suba interanual del 82,6% frente a marzo de 2024. Estos números refuerzan las proyecciones de los analistas del sector, que anticipan que el 2025 cerrará con un volumen cercano a las 550.000 unidades comercializadas y superaría así el total alcanzado durante 2024, cuando se registraron 414.041 operaciones.

En lo que respecta específicamente a la Ford Ranger, el desempeño también fue positivo: en el primer trimestre de 2025 acumula 7355 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 53,3% en comparación con el mismo período del año anterior.