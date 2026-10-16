VTV: el trámite aumentó en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora hacer la revisión

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó un 17,6% en la provincia de Buenos Aires desde el jueves 15 de octubre. Con la actualización, la tarifa para los automóviles particulares de hasta 2500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, lo que representa una diferencia de $17.048,34 por trámite.

El incremento fue oficializado por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361/2026, publicada en el Boletín Oficial. La suba estaba prevista originalmente para el 16 de julio, pero su aplicación había sido suspendida durante 90 días tras un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias del servicio.

La suba estaba prevista originalmente para el 16 de julio, pero su aplicación había sido suspendida durante 90 días Ministerio de Transporte PBA

El valor de la VTV se encuentra vinculado a los salarios de los trabajadores del sector. Según el esquema de concesiones vigente, la tarifa básica equivale al 7% del sueldo de un operario de categoría 1, establecido en el convenio colectivo entre el sindicato SMATA y las empresas verificadoras. A partir de ese monto se calculan los precios correspondientes a las demás categorías.

Cuánto cuesta hacer la VTV en octubre de 2026

Con la actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Vehículos de hasta 2500 kilos: $114.105,99

Vehículos de más de 2500 kilos: $205.390,78

Motos de más de 50 y hasta 200 cc: $45.642,40

Motos de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59

Motos de más de 600 cc: $91.284,79

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kilos: $68.463,59

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $102.695,39

El aumento se produce mientras continúa la discusión por la desregulación de las verificaciones técnicas impulsada por el Gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires decidió no adherir a esos cambios y mantiene su propio sistema de inspecciones, con tarifas reguladas y revisiones anuales para los automóviles particulares a partir de los dos años de antigüedad.

Continúa la discusión por la desregulación de las verificaciones técnicas impulsada por el Gobierno nacional Gonzalo Colini

Por lo tanto, los conductores con vehículos radicados en territorio bonaerense deben continuar realizando la VTV en las plantas autorizadas por la Provincia. Los turnos se solicitan a través del sitio oficial, donde también pueden consultarse los establecimientos disponibles y los requisitos para realizar el trámite.