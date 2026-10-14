Vuelve una recordada moto a la Argentina producida en el país y con foco en la ciudad

Honda Motor de Argentina presentó oficialmente la nueva Biz 110, un modelo que regresa al mercado local con producción nacional y cambios orientados a la movilidad urbana, que ya está disponible en la red oficial de concesionarios desde el 1° de octubre.

La nueva Biz 110 se fabrica en la planta que la compañía tiene en Campana, provincia de Buenos Aires, y recupera un nombre con historia para la marca. En 2006, la primera generación producida localmente marcó el inicio de la fabricación de motocicletas de Honda en el país. 20 años después, el modelo vuelve a ocupar un lugar en el catálogo nacional de la compañía.

Este modelo se produce en la Argentina

Además de la venta convencional, Honda contará con planes de ahorro para este modelo: la propuesta contempla 36 cuotas y permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad, con adjudicación por sorteo o licitación, de acuerdo con las condiciones vigentes.

¿Qué cambia en la nueva Honda Biz 110?

Entre las principales novedades de esta generación se encuentra la incorporación de un sistema de inyección electrónica PGM-FI, que busca optimizar el funcionamiento del motor y ofrecer una respuesta progresiva. A esto se suman un tablero LCD y luces de posición LED, dos elementos que forman parte de la actualización del modelo.

La moto cuenta con un compartimiento de guardado debajo del asiento

La practicidad para el uso diario también ocupa un lugar central en la propuesta. La moto cuenta con un compartimiento de guardado debajo del asiento, con capacidad para alojar un casco, al que se accede mediante la llave de encendido. También incorpora un espacio de almacenamiento delantero, un gancho portaobjetos y un puerto USB-C para cargar dispositivos electrónicos durante los desplazamientos.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con el sistema de frenado. La nueva Biz 110 reemplaza el tradicional pedal de freno trasero por comandos ubicados en ambas manetas del manillar. Esta configuración, combinada con el sistema de freno combinado (CBS), permite accionar los frenos desde las manos y apunta a simplificar la conducción.

Este modelo suma un tablero LCD y luces de posición LED

La marca presentó el modelo en una jornada para periodistas especializados, creadores de contenido y referentes de la industria. Durante el encuentro, los invitados pudieron conocer sus características y realizar un recorrido por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para probar su comportamiento en el tránsito urbano.

Como parte de su regreso, Honda organizará el próximo 24 de octubre el denominado Biz Day, una jornada en la que participará de manera simultánea toda su red de concesionarios en el país para presentar la nueva moto al público.

Según informó la compañía, será la primera vez que realice un lanzamiento coordinado de estas características en toda su red nacional. El regreso de la Biz 110 coincide, además, con dos aniversarios para Honda en la Argentina: los 48 años de presencia de la compañía en el país y las dos décadas desde el inicio de su producción local de motocicletas.