Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios BRUNSTEIN de COHEN, Marta, Z.L. WISNIA de PASIJOF, María, Z.L. SCHNEIDERMAN, Juana, Z.L. GOLDSCHEIN, Gonzalo, Z.L. FINKELSTEIN, José, Z.L. RAPHAEL de JOSCH, Elizabeth, Z.L. KOHAN de ARAZI, Mirta, Z.L. VOSS, Ingeborg, Z.L. AZAR de ROSENFELD, Lilia, Z.L. BERSON de KITZNER, Perla, Z.L. TAUBMAN, Félix, Z.L. VOLSON de BLANCO, Rosa, Z.L. TALERMAN de LERNER, Tuschka, Z.L. ROHR, Helga, Z.L. BIALOBLOK de BEKMUAN, Marta, Z.L. COSTO de CARMONA, Fernanda, Z.L. ROSENTAL, José, Z.L.

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios BADDOUH, Rosa, Z.L. NEMCHIN, Isaac, Z.L. HIRSZMAN, Mario, Z.L. MIRNER ORMAN, Jorge, Z.L. SZLUFMAN, Mauricio, Z.L. LEW de KLAJNBERG, Clara, Z.L. SZUB de VALLS, Alicia, Z.L. FAIN, José, Z.L. BLEGER de KLURFAN, Juana, Z.L. BIRNBAUM, Julio, Z.L. ARCUSIN de CHAMA, Susana, Z.L. ROHR, David, Z.L. STARK, Bernardo, Z.L. KORNREICH de SAGAN, Cecilia, Z.L. KATZ, Sergio, Z.L. VITCOPP, Víctor, Z.L. MASTER, Silvia, Z.L.

