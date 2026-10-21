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FRANCK, Carlos Manuel,
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FRANCK, Carlos Manuel, (Charlie), falleció el 31-10-2025. - Su familia invita a la misa en su memoria el sábado 31 de octubre, a las 11.30, en la capilla Nuestra Señora de la Ribera, Sebastián Elcano 172, Acassuso.
Aviso publicado en la edición impresa
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