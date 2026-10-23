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PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr.
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ PERICÁS, Pedro Carlos A., Dr., q.e.p.d. - Su hijo Santiago y sus nietos Kathy (a.) y Martín Pericás Aguirre Saravia (a.) invitan a la misa de cuerpo presente que se celebrará mañana, a las 11.15, en la Parroquia Madre Admirable, Arroyo 931, Ciudad de Buenos Aires.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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